Si tienes un bebé que nació o está por llegar a este mundo en 2026, hay una buena noticia: el Gobierno de Estados Unidos entregará una tarjeta del Seguro Social conmemorativa por los 250 años de independencia del país. Como se trata de una edición limitada vinculada a este aniversario histórico, será un documento que acompañe al menor toda la vida y, al mismo tiempo, un recuerdo simbólico de haber nacido en el año del Semiquincentenario. En las siguientes líneas, te contamos qué hacer para obtenerla y cómo funciona.

“La próxima generación de estadounidenses nacida durante este año histórico recibirá tarjetas de la Seguridad Social de edición limitada con el logotipo Freedom 250. Bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, estamos reforzando la Seguridad Social, mejorando el servicio y construyendo una SSA para atender a los estadounidenses hoy y en el futuro”, dijo en un comunicado el comisionado de la Seguridad Social, Frank J. Bisignano.

Un recuerdo para toda la vida: la tarjeta del Seguro Social que recibirán los recién nacidos en 2026 por los 250 años de EE.UU. (Foto: Freepik)

LAS TARJETAS CONMEMORATIVAS DEL SEGURO SOCIAL PARA BEBÉS NACIDOS EN 2026

Las tarjetas de la Seguridad Social de edición limitada se emitirán únicamente para los bebés nacidos del 2 de julio al 31 de diciembre de 2026. La agencia indicó que cualquier tarjeta de reemplazo o duplicado solicitada durante ese periodo no se imprimirá con el logotipo Freedom 250.

Para que un bebé nacido en 2026 reciba una tarjeta del Seguro Social conmemorativa por el 250 aniversario de Estados Unidos, básicamente basta con que nazca dentro del periodo establecido y que los padres soliciten el número de Seguro Social mediante el trámite habitual en el hospital. Esta funciona igual que una tarjeta estándar, solo cambia el diseño con el sello “Freedom 250”.

¿Quiénes califican y qué hay que hacer?

Solo califican los bebés que nazcan en Estados Unidos entre el 2 de julio y el 31 de diciembre de 2026. Fuera de esas fechas no se emitirá la tarjeta conmemorativa.

No se requiere ningún trámite extra, ya que la Administración del Seguro Social (SSA) emitirá la tarjeta especial automáticamente si los padres piden el número de Seguro Social del bebé a través del programa Enumeration at Birth (EAB), es decir, al momento de registrar el nacimiento en el hospital, centro de maternidad o con una partera autorizada.

Las familias no tienen que pagar nada ni llenar formularios adicionales más allá del registro de nacimiento y la solicitud de Seguro Social que ya se hace de rutina. Por lo tanto, pide estar atento para no caer en estafas.

“El Seguro Social le pide que se proteja a sí mismo y a sus seres queridos de las estafas. El Seguro Social nunca lo llamará, enviará mensajes de texto ni correos electrónicos solicitando pagos para obtener una tarjeta conmemorativa para su hijo o para cualquier otro fin. Los padres no necesitan solicitar, registrarse ni proporcionar información adicional a la que ya se recopila a través del programa EAB estándar”, precisa el sitio web de la SSA.

¿Cómo son y cómo funcionan esas tarjetas?

La tarjeta conmemorativa es legalmente una tarjeta de Seguro Social normal, pues tiene el mismo formato tipo “tarjeta azul” de tamaño billetera, mismo número de Seguro Social, y sirve para todos los trámites oficiales igual que cualquier tarjeta estándar. Lo único que cambia es que incluye el logotipo oficial Freedom 250 en tinta negra, que indica que el titular nació durante el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La edición especial se emite solo una vez, en el primer envío tras el nacimiento; cualquier tarjeta de reemplazo o duplicado solicitado más adelante tendrá el diseño habitual, sin el sello conmemorativo, aunque la persona haya nacido en 2026.

Sirve para todos los trámites oficiales y solo se imprime una vez, en el primer envío tras el nacimiento (Foto: Sitio web del Seguro Social)

EN RESUMEN:

Para que el bebé tenga la tarjeta conmemorativa por el 250 aniversario, deben cumplirse tres condiciones básicas:

Que nazca dentro de Estados Unidos.

Que su fecha de nacimiento esté entre el 2 de julio y el 31 de diciembre de 2026.

Que los padres pidan el número de Seguro Social mediante el registro al nacer (EAB) en el hospital, centro de maternidad o con una partera autorizada.

Cabe precisar que la SSA emite números de Seguro Social a los recién nacidos desde 1987 a través del programa EAB, una colaboración con hospitales y oficinas estatales de registros civiles en todo el país. Más de 3.5 millones de niños nacen en los EE.UU. cada año. Las tarjetas conmemorativas se producirán sin costo adicional para las familias y los contribuyentes.

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