Desde el 1 de julio de 2026 está en marcha en California un nuevo apoyo económico de US$10,000 para quienes están formándose como maestros, a través del programa Student Teacher Stipend (STSP). Se trata de una ayuda pensada para aliviar los gastos de vida y estudio durante la práctica docente, en un contexto en el que muchos futuros profesores deben enseñar sin recibir salario mientras completan su credencial. En esta nota te explicamos cómo acceder y quiénes son elegibles.

Todos los fondos de la subvención se distribuirán a la AEL beneficiaria para el pago al estudiante de magisterio (Foto: Freepik)

¿EN QUÉ CONSISTE STUDENT TEACHER STIPEND?

El programa STSP de California ofrece estipendios de US$10,000 a estudiantes de magisterio que están haciendo su práctica docente no remunerada. La solicitud no la hace el mismo estudiante directamente, sino su programa y el distrito escolar (LEA).

“El Programa de Estipendios para Estudiantes de Magisterio es un programa de subvenciones no competitivo. A diferencia de otros programas de subvenciones administrados por la Comisión de Acreditación Docente, la legislación que lo autoriza establece que los fondos se distribuirán por orden de llegada. Por lo tanto, no habrá un proceso de Solicitud de Propuestas (RFA)”, se lee en el sitio web de CTC.

Cómo acceder al STSP

Para acceder al STSP, que es administrado por la California Commission on Teacher Credentialing (CTC), debes tomar en cuenta los siguientes puntos:

Los que aplican son las “Local Education Agencies” (LEAs: distritos escolares, oficinas de educación de condado, charter schools, etc.) y las instituciones de educación superior (universidades, programas de credencial).

La solicitud se hace a través del portal de subvenciones de la CTC (Grants Portal), donde las LEAs cargan la información de los candidatos y piden los fondos.

El programa es no competitivo y funciona “first‑come, first‑served”; es decir, mientras haya presupuesto, toda LEA elegible que aplique recibe fondos para sus estudiantes de práctica.

Los US$10,000 se pagan durante el año escolar en que el estudiante completa al menos 500 horas de student teaching dentro de su programa de credencial.

Por lo tanto, debe quedarte claro que si eres futuro maestro NO llenas tú un formulario directo del STSP. Y ojo: la CTC aclara que los student teachers no aplican personalmente y deben contactar a su programa de credencial sobre el proceso.

Entonces, tu paso clave es hablar con:

La oficina de tu programa de credencial (School of Education/Teacher Credential Program) y preguntar si participan en el STSP.

El distrito o escuela donde harás tu student teaching, para confirmar que su LEA está solicitando estos fondos.

¿Quiénes son elegibles?

Según la información proporcionada por CTC, son elegibles para el programa Student Teacher Stipend quienes cumplan los siguientes requisitos:

Ser student teacher en California, es decir, estar cursando un programa de credencial de maestro aprobado por la CTC.

Tener que completar 500 horas o más de práctica docente (student teaching) como parte de ese programa.

La práctica debe ser no remunerada, y si en caso estás contratado como docente a tiempo completo con salario (teacher of record) mientras haces tu credencial, quedas fuera del STSP.

El estipendio está pensado para aliviar los costos de vivir y estudiar mientras haces tu práctica, por lo que se vincula al año escolar en que realizas esas horas.

La selección concreta de beneficiarios la hace la LEA y el programa de formación docente, siguiendo los lineamientos del STSP; por eso es clave estar registrado correctamente como student teacher en tu distrito y universidad.

La legislación que autoriza el Programa de Becas para Estudiantes de Magisterio tiene como objetivo apoyar a los futuros docentes durante la realización de 500 horas o más de prácticas docentes como parte de la práctica clínica de su programa de certificación (Foto: Freepik)

EN RESUMEN:

Si quieres recibir la beca de US$10,000 debes hacerlo siguiente:

1. Confirmar tu programa

Debes asegurarte de estar admitido o matriculado en un programa de credencial docente aprobado por la CTC en California.

2. Hablar con tu facultad de educación

Pregunta en la oficina de tu programa de credencial (director, coordinación de fieldwork o práctica docente) si están participando en el Student Teacher Stipend Program y cómo identificarte como candidato.

3. Verificar con la LEA donde harás la práctica

Identifica el distrito escolar, charter o LEA donde completarás tus 500 horas o más de student teaching.

Pregunta si ya solicitaron fondos del STSP y cuál es su proceso interno para asignar los US$10,000 a los student teachers.

4. Cumplir condiciones durante tu práctica

Completar las 500 horas requeridas de enseñanza supervisada.

Mantenerte como student teacher no remunerado. Recuerda: si te contratan en un puesto con salario, podrías perder la elegibilidad.

5. Mantener contacto para el pago

Una vez que tu LEA y programa gestionan la solicitud, ellos coordinarán el desembolso del estipendio durante el año escolar correspondiente.

Todas las solicitudes se basarán en el número real de estudiantes de magisterio, identificados por nombre, en la fecha de inicio de sus prácticas clínicas/docencia, según lo defina la IES, y en la fecha de inicio de dichas prácticas en la AEL asociada (Foto: Freepik)

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