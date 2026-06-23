A partir del 1 de julio de 2026, California pondrá en marcha una importante modificación en las etiquetas de alimentos y bebidas que se comercializan en el estado. La medida obligará a los fabricantes a utilizar términos estandarizados para indicar la calidad y seguridad de sus productos, eliminando expresiones que durante años generaron confusión entre los consumidores. Uno de los cambios más relevantes será la desaparición de la frase “Sell-by” o “Vender antes del” en los productos destinados al público. Con esta iniciativa, las autoridades buscan que las personas comprendan mejor cuándo un alimento mantiene su calidad óptima y cuándo realmente existe un riesgo para la seguridad alimentaria, reduciendo así el desperdicio de comida y el impacto ambiental asociado.

Ley AB 660 en California: las nuevas reglas para las etiquetas de alimentos

La nueva normativa corresponde a la Ley AB 660, también conocida como Ley Irwin, aprobada para unificar la terminología utilizada en las fechas de calidad y seguridad de los alimentos.

Según la Legislatura de California, el objetivo es eliminar la confusión generada por la existencia de decenas de expresiones distintas utilizadas por los fabricantes para indicar fechas de consumo, conservación o venta.

La ley AB 660 en California busca reducir la confusión sobre las fechas de calidad y seguridad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Cambios principales en las etiquetas

Tipo de fecha Término obligatorio Significado Calidad del producto “BEST if Used by” o “BEST if Used or Frozen by” Indica hasta cuándo el alimento conserva su mejor sabor y calidad. Seguridad del producto “USE by” o “USE by or Freeze by” Señala la fecha límite recomendada por razones de seguridad alimentaria. Envases pequeños (principalmente bebidas) “BB” o “UB” Abreviaturas autorizadas para indicar calidad y seguridad.

Las autoridades advirtieron que incumplir estas disposiciones podrá considerarse un delito menor bajo la legislación estatal.

Por qué California prohibirá la frase “Sell-by”

Uno de los puntos más importantes de la Ley AB 660 es la eliminación de la expresión “Sell-by” o “Vender antes del” en los productos dirigidos al consumidor.

De acuerdo con el texto de la ley, esta indicación fue creada originalmente para ayudar a supermercados y comercios a gestionar la rotación de inventarios. Sin embargo, muchos compradores interpretan erróneamente que el producto deja de ser seguro después de esa fecha, por lo que terminan desechando alimentos que aún pueden consumirse sin problemas.

Aunque desaparecerá de las etiquetas visibles para el público, la información seguirá siendo utilizada por supermercados y tiendas mediante sistemas codificados que no serán fácilmente interpretables por los consumidores.

Qué productos quedan exentos de la nueva normativa

La Ley AB 660 establece excepciones para ciertos productos que no estarán obligados a adoptar las nuevas expresiones estandarizadas.

Entre ellos se encuentran:

Fórmulas infantiles.

Huevos.

Cerveza y otras bebidas de malta.

Vinos.

Licores destilados.

Estos productos podrán continuar utilizando sus sistemas actuales de fechas o mostrar información relacionada con la producción y el embotellado.

California aplicará la ley AB 660 para disminuir el desperdicio de alimentos y mejorar la información al consumidor. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El impacto que busca California en el desperdicio de alimentos

El Departamento de Alimentación y Agricultura de California señala que actualmente existen más de 50 frases diferentes relacionadas con fechas de consumo en productos alimenticios vendidos en Estados Unidos.

Esta diversidad de términos provoca que muchos consumidores interpreten incorrectamente las etiquetas y descarten alimentos que todavía mantienen su calidad o son seguros para el consumo.

Las autoridades estatales consideran que la estandarización permitirá reducir significativamente el desperdicio de comida. Según cifras del Departamento de Reciclaje y Recuperación de Recursos de California, cada año se desperdician alrededor de 2.500 millones de comidas en buen estado.

Además del impacto económico para las familias, los alimentos que terminan en vertederos generan aproximadamente el 41% de las emisiones de metano del estado. Por ello, la nueva normativa busca beneficiar tanto a los consumidores como al medio ambiente mediante información más clara y fácil de entender.

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