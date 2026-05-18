A partir del 1 de julio de 2026 entra en vigor en California la Ley de Activos Financieros Digitales, conocida como DFAL por sus siglas en inglés, firmada por el gobernador Gavin Newsom. Esta norma busca poner orden en el mundo de las apps de remesas, criptomonedas y billeteras digitales, muy usadas por miles de latinos que envían dinero a sus familias fuera de Estados Unidos, especialmente a México, Centroamérica, el Caribe, Venezuela y otros países de la región, o manejan sus ahorros desde el celular. Si bien está dirigida principalmente a las empresas que ahora deberán estar licenciadas y supervisadas por el Departamento de Protección e Innovación Financiera del estado (DFPI), sus clientes dentro del ‘Estado Dorado’ no deben quedarse de brazos cruzados ya que cambiará la forma en que la comunidad latina debe manejar su dinero digital. Aquí te cuento la información que se conoce hasta el momento y cómo protegerte.

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¿Qué es la ley DFAL en California firmada por Gavin Newsom?

DFAL es la Ley de Activos Financieros Digitales de California que reúne y desarrolla normas previas (como los proyectos AB 39 y SB 401) para regular a las empresas que manejan activos financieros digitales. Abarca exchanges de criptomonedas, apps de remesas, billeteras digitales y otros servicios que intercambian, transfieren o guardan dinero y cripto para residentes del estado. Entra en vigor el 1 de julio de 2026.

De esta manera, funciona como un nuevo marco de regulación y se busca que las empresas tengan una licencia estatal DFAL y cumplan reglas de transparencia, capital y protección al usuario.

Las empresas deberán demostrar que cuentan con:

Condición financiera sólida.

Experiencia empresarial y operativa suficiente.

Capacidad para cumplir las normas estatales.

Sistemas efectivos de control y administración de riesgos.

Directivos con antecedentes adecuados y aptitud profesional.

Si una plataforma no obtiene la licencia DFAL o al menos no inicia el trámite antes del plazo, tendrá que suspender sus operaciones con residentes de California. Eso significa que miles de usuarios podrían despertarse en julio con un mensaje en la app avisando que ya no pueden hacer envíos, comprar cripto o mover su dinero desde ese servicio.

Las compañías deberán solicitar una licencia específica ante el DFPI y demostrar que cumplen todos los requisitos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

A quiénes impacta la ley DFAL en California

Plataformas de criptomonedas (exchanges y apps de trading).

Aplicaciones de remesas y envío de dinero.

Servicios de billeteras digitales (wallets).

Operadores de cajeros automáticos de criptomonedas.

Empresas fintech que trabajen con activos digitales.

Usuarios que residen en California y utilizan estos servicios.

Usuarios en California deberán verificar si sus plataformas cuentan con licencia estatal. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Lo que tienen que hacer los usuarios latinos desde julio

Aunque la DFAL está dirigida principalmente a las empresas y no obliga a los usuarios a hacer trámites, sí cambia la forma en que la comunidad latina debe manejar su dinero digital. Aquí algunas pautas que deberás aplicar:

Verificar si la app de remesas, cripto o billetera que usas está licenciada o ha iniciado el proceso con el DFPI, algo que se puede comprobar mediante registros públicos como el Nationwide Multistate Licensing System (NMLS) o en la propia página de la empresa.

Revisar constantemente correos, notificaciones y avisos dentro de las apps, porque si una plataforma no logra la licencia podría anunciar el cierre de operaciones en California y dar un plazo para retirar o transferir fondos.

Ten un “plan B” familiar listo: identifica con anticipación al menos una o dos apps alternativas que sí estén autorizadas para no quedarte sin opción el día que necesiten mandar dinero fuera de Estados Unidos.

La recomendación para la comunidad latina es no esperar al último momento, informarse desde ahora y tomar decisiones a tiempo para que, cuando llegue el 1 de julio, el envío de remesas y el uso de apps financieras siga fluyendo sin poner en riesgo los ahorros de la familia.

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