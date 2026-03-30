Para este inicio de semana, Estados Unidos está registrando un panorama climático dividido . Si bien un sector del país espera tormentas y lluvias, lo alarmante serán las elevadas temperaturas, ya que afectarían a distintas zonas e incrementa el riesgo de incendios debido a que se registrará una baja humedad y fuertes vientos. Para obtener más información al respecto, te invito a leer la siguiente nota con el propósito de que sepas el pronóstico para este martes 31 de marzo.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), ocurrirá un cambio hacia condiciones atmosféricas más inestables en este país, ya que ingresará una vaguada desde el oeste que modificará el patrón de circulación actual.

En qué partes de EE.UU. se registrarán un calor inusualmente alto

De acuerdo al NWS, se prevé que en horas de la mañana de este martes los valores térmicos oscilen entre los 70 y 80 °F en zonas del sureste y noreste. Para la agencia, este intenso calor se debe a un patrón climático que se relaciona totalmente con el ‘Bermuda High’ , una característica especial de la temporada de verano.

Lo preocupante es que este repunte de temperaturas no es habitual, ya que se trata de una anomalía cálida que también afectará a la Llanuras Centrales. En esta región se esperan valores térmicos por encima de lo normal para cerrar este mes.

Se espera que para este martes 31 de marzo las temperaturas alcancen máximas de 80 °F. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Dónde se registrarán un calor sector y alertas de incendio

Además del intenso calor en las Llanuras y el oeste interior, se espera que estas zonas presenten condiciones extremadamente secas. Entonces, de registrarse también baja humedad y vientos fuertes, ocasionaría severos riesgos de incendio.

Por esa razón, se activaron las alertas de banderas roja en sectores de las High Plains y cualquier zona situada en el interior del país , ya que un pequeño fuego se podría propagar con rapidez en cuestión de minutos.

Este peligro se extiende desde el este de las Montañas Rocosas hasta sectores de Kansas, Nebraska y el este de Colorado , integrando un corredor primaveral característica donde se concentra el aire seco y el viento.

La combinación de aire cálido, baja humedad y vientos fuertes ocasionaría que un leve incendio se propague con facilidad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

También se esperan tormentas fuertes para esta semana

Para este martes 31 de marzo, el norte del país también está expuesto a recibir un frente frío que instalará condiciones climáticas alarmantes. Se prevé que este sistema incrementa la posibilidades de tormentas fuertes a severas desde el Medio Oeste hasta los Grandes Lagos.

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