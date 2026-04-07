El aspecto y la información que aparece en las licencias de conducir de Florida volverán a cambiar tras la firma y promulgación de la ley HB 991 por parte del gobernador Ron DeSantis el pasado 1 de abril. La medida ha despertado preocupación entre comunidades migrantes y organizaciones de derechos civiles, ¿por qué? principalmente porque las nuevas ediciones del documento indispensable para manejar dentro del estado, identificarse y realizar trámites cotidianos mostrarán si el titular es ciudadano estadounidense. Ante esto, es importante que los no nacidos en Estados Unidos sepan qué sucederá en los próximos meses ya que entrará en vigor plenamente el 1 de enero de 2027. Si bien no elimina el derecho de ciertos inmigrantes a obtener una licencia, sí modifica la manera en que ese documento los identifica frente a otras personas y autoridades. Además, es importante saber que los residentes no deberán tramitar un nuevo documento de inmediato, ya que el cambio se aplicará de forma progresiva en cada renovación.

Qué establece la ley HB 991

La ley HB 991 autoriza al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida a emitir licencias de conducir y tarjetas de identificación con un nuevo formato. En esas nuevas versiones se podrá indicar de forma clara si la persona es ciudadana de Estados Unidos, un dato que antes no estaba visible de esa manera.

Esto no significa que los inmigrantes perderán su licencia, pero sí que se notará una diferencia para quienes tienen distintos estatus migratorios, incluidos residentes permanentes, titulares de permisos de trabajo o personas con otros documentos válidos para acceder a una licencia en el estado.

Según el análisis legislativo del proyecto presentado por la representante Jenna Persons-Mulicka, el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Dhsmv, por sus siglas en inglés) emitirá sin costo una identificación de reemplazo si el titular actualiza su estatus legal al convertirse en ciudadano de EE.UU.

Esta disposición asegura que la base de datos estatal esté sincronizada con el registro de votantes. “Salvaguardar el proceso electoral para mejorar la supervisión y prevenir la influencia ilícita ha sido una prioridad absoluta para mi administración desde mis primeros días en el cargo (...) Esta legislación fortalece la seguridad, la transparencia y la confiabilidad del sistema electoral de Florida”, dijo DeSantis en su perfil de X tras realizar la firma en The Villages.

El gobernador Ron DeSantis promulgó la ley HB 991 que exigirá detallar si el titular es ciudadano estadounidense en las identificaciones estatales. (Foto: @GovRonDeSantis / X)

El impacto de la ley HB 991 en inmigrantes de Florida

Lo cierto es que una licencia de conducir en Florida no es usada únicamente para manejar, sino que se vuelve la identificación indispensable para abrir cuentas en el banco, recoger paquetes o hacer trámites.

Este cambio en el diseño o la información visible genera preocupación ya que hará más evidente quién es ciudadano y quién no lo es en “El Estado del Sol”. El temor gira en torno a que este tipo de distinción podría aumentar la tensión en controles de tránsito o en interacciones con autoridades.

La nueva medida en el estado entrará en vigor desde el 1 de enero del 2027. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Lo que deben saber los inmigrantes sobre la ley HB 991

Con la firma de la HB 991, Florida avanza hacia un sistema de licencias con más información visible sobre el estatus de ciudadanía.

Por ahora, la ley no significa que los inmigrantes estén automáticamente impedidos de tener licencia en Florida.

Cambia el contenido visible del documento y eso puede tener consecuencias prácticas.

Los inmigrantes deben revisar si cumplen con los requisitos estatales vigentes para renovar o solicitar una licencia, mantener en orden sus documentos migratorios y confirmar que toda la información entregada al DMV sea correcta y actualizada.

Conviene informarse bien antes de renovar, porque el nuevo formato podría aparecer al momento de la reimpresión o emisión de una licencia nueva.

Si vas a renovar tu licencia o sacar una por primera vez, lo mejor es consultar fuentes oficiales y, si tienes dudas sobre tu situación migratoria, buscar asesoría legal confiable.

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