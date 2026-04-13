Iniciar un proceso de residencia permanente mediante el matrimonio es posible, pero es necesario cumplir con ciertos requisitos para demostrar la autenticidad de la unión. En ese caso, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) mantiene criterios específicos sobre qué evidencias son determinantes para la aprobación de dicho estatus. En los siguientes párrafos, quiero revelarte qué documentos marcan la diferencia y cómo organizarlos correctamente para presentarlos ante la entidad migratoria correspondiente; de esa manera, asegurará que tu solicitud cumpla con todos los estándares legales.

Una de las modificaciones más importantes del sistema migratorio para este 2026 es la eliminación completa de omitir las entrevistas presenciales. Bajo este nuevo esquema, ya no existirán alternativas para evitar la comparecencia ante las autoridades correspondientes.

Durante estos conversatorios, los oficiales pueden realizar cuestionamientos generales con el propósito de conocer la dinámica de la pareja ; es posible que realicen preguntas sobre el inicio de su relación, su convivencia cotidiana, las metas a futuro y los hábitos que comparten.

No sería lo único, también los funcionarios tienen la facultad de revisar redes sociales, analizar antecedentes y realizar investigaciones más exhaustivas si el caso lo amerita .

Desde ahora, los oficiales migratorios podrán realizar entrevistas a los casados para conocer si el matrimonio fue realizado con intención de construir una vida en común. (Crédito: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Qué significa “la buena fe” y por qué es importante en este proceso

Para este tipo de procesos, el concepto de “buena fe” suele ser sumamente importante, ya que exige a las parejas en probar que su unión matrimonial se basó en una intención real y descartando cualquier duda de que se realizó por obtener beneficios legales.

Para ello, USCIS suele ser riguroso, pues exige a los cónyuges en presentar la mayor evidencia posible que demuestre la autenticidad del casamiento.

Es necesario que uno de los cónyuges que pretenda obtener la residencia permanente presente la documentación necesario que evidencie la autenticidad de la relación. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué documentos exige USCIS para validar una residencia permanente por matrimonio

Para acreditar dicho vínculo, es necesario que el solicitante presente pruebas verídicas de que realmente existe una vida compartida. En la mayoría de casos, estas son algunos documentos que avalan la unión y brindan más posibilidad de obtener la Green Card:

Cuentas bancarias conjuntas que demuestren un manejo financiero compartido.

Contratos de alquiler o hipotecas a nombre de la pareja.

Diversas fotografías de la pareja

Declaraciones de impuestos presentadas en conjunto.

Pólizas de seguro en las que uno aparece como beneficiario del otro.

En términos simples, es necesario que se presente una documentación completa ante la entidad para obtener dicho estatus legal este 2026, pues así lo exige el proceso actual. A una mayor cantidad de evidencia, serán altas las probabilidades de éxito.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí