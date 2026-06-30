La Corte Suprema rechazó, el martes 30 de junio de 2026, el intento de la administración Trump de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Por 6 votos contra 3, el tribunal bloqueó una orden ejecutiva que pretendía impedir que los bebés de migrantes indocumentados y de residentes temporales obtuvieran automáticamente la nacionalidad estadounidense. El presidente del alto tribunal, John G. Roberts Jr., afirmó que la medida violaba la Decimocuarta Enmienda: “La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Quienes escribieron la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa”. ¿Qué implica esto para las inmigrantes embarazadas? En esta nota te lo explicamos.

Como se recuerda, la batalla legal por la ciudadanía por nacimiento comenzó apenas el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, tras anunciar una orden ejecutiva que buscaba “proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”. La medida pretendía que los hijos de migrantes que ingresaron al país de forma ilegal no fueran considerados ciudadanos, y lo mismo ocurría con los hijos de extranjeros que llegaron a EE.UU. de manera legal, pero en condición temporal.

Abogados de inmigración y constitucionalistas celebran que la Corte Suprema haya ratificado la ciudadanía por nacimiento y subrayan que ni nuevas órdenes ejecutivas ni leyes del Congreso pueden contradecir la Decimocuarta Enmienda (Foto: Daniel Reche / Pixabay) / Daniel Reche/Pixabay

LO QUE DEBEN SABER LAS INMIGRANTES EMBARAZADAS TRAS EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE EE.UU.

La abogada de inmigración de Noticias Telemundo, Kathia Quiros, celebró la decisión de la Corte Suprema porque la Constitución continuará protegiendo los derechos de ciudadanía de todos los niños que nazcan en territorio estadounidense y, además, porque las inmigrantes embarazadas ya no tendrán que preocuparse por si sus bebés obtendrán automáticamente la ciudadanía.

“A todas las mujeres embarazadas que no tienen estatus migratorio o cuya visa es temporal les digo: ‘Pueden parir tranquilas porque sus hijos van a ser ciudadanos estadounidenses’. Aunque el país esté dividido, ellos seguirán siendo estadounidenses y esto no va a cambiar en un futuro próximo”, dijo.

Por su parte, Joseph Malouf, abogado constitucionalista de Noticias Telemundo, precisó que “aquellos bebés que nacieron después del 20 de febrero, cuando la orden ejecutiva se firmó, del año 2024, hasta el día de hoy también gozan del derecho de ser ciudadanos americanos si nacieron en Estados Unidos sin importar el estatus migratorio de los padres”.

De otro lado negó que la administración Trump pueda tomar alguna otra medida para impugnarla, ya que la Corte Suprema tiene la última palabra.

Respecto a lo señalado por uno de los magistrados, quien sugirió que el Congreso podría aprobar una ley que establezca excepciones al derecho de ciudadanía, indicó que esto es una “manera de tratar de minimizar el impacto de haber perdido”. En todo caso, si se aprobara, solo se trataría de una ley del Congreso que no tiene mayor autoridad que la Constitución.

“Si el Congreso aprueba una ley que viola la Decimocuarta Enmienda, esa ley será declarada inconstitucional. Ahora bien, el Congreso podría aprobar ciertas normas que intenten crear limitaciones, pero tendrían que ser muy pocas, poco frecuentes y muy específicas; tal vez así superarían el tipo de prueba constitucional. En términos generales, algo similar, a nivel del Congreso, a lo que el presidente trató de hacer mediante una orden ejecutiva, tampoco funcionaría como una ley que pretenda estar por encima de la Constitución”.

El veredicto da un respiro a las inmigrantes embarazadas: sus bebés seguirán obteniendo la ciudadanía estadounidense al nacer, pese a los intentos de la administración Trump por restringir ese derecho (Foto referencial: Freepik)

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