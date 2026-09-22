Después de que miles de clientes acusaran a Amazon de usar tácticas engañosas para inscribirlos en Amazon Prime y dificultar la cancelación del servicio, la compañía acordó pagar hasta US$1,500 millones en reembolsos a consumidores afectados. El acuerdo histórico con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) también obliga a Amazon a cambiar determinadas prácticas de inscripción y cancelación. Los pagos comenzaron a enviarse en noviembre de 2025, pero la orden revisada por la FTC amplió el grupo de personas elegibles y elevó el monto máximo de algunos reembolsos a US$200. ¿No sabes si te corresponde este dinero? A continuación, te explicamos los requisitos, quiénes pueden beneficiarse y cómo se distribuirán los pagos.

Además de los US$1,500 millones destinados a reembolsos, Amazon debe pagar una multa civil de US$1,000 millones. En conjunto, el acuerdo asciende a US$2,500 millones.

El logotipo del gigante estadounidense de venta minorista en línea Amazon se puede ver en la fachada de un centro de redistribución en Werne, al oeste de Alemania, el 21 de noviembre de 2024 (Foto: Ina Fassbender / AFP)

REQUISITOS PARA RECIBIR EL REEMBOLSO DE AMAZON

Para recibir el reembolso de Amazon, los usuarios deben cumplir los tres requisitos siguientes:

1. Ser cliente de Amazon Prime en Estados Unidos.

2. La persona se registró en Amazon Prime mediante uno de los procesos de inscripción cuestionados por la FTC, o trató de cancelar la membresía por internet sin conseguirlo, entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025.

3. No utilizó más de 20 beneficios de Amazon Prime (incluidos los productos Prime Music o Prime Video que se ofrecen de forma gratuita a los suscriptores de Prime) en cualquier período de 12 meses posterior a su inscripción en la plataforma.

“Los ‘flujos de inscripción impugnados’ son la página de decisión universal de Prime, la página de selección de envío, la página única de pago o el flujo de inscripción de Prime Video. No se requiere ninguna gestión de su parte para recibir un reembolso. No es necesario que presente una reclamación, responda a una notificación ni complete ningún formulario. Amazon realizará pagos automáticos a los clientes que cumplan los requisitos”, se lee en el sitio web de FTC.

¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁN LOS PAGOS?

Los clientes Prime elegibles recibirán reembolsos por las cuotas de su suscripción a Amazon Prime, con un pago total máximo de 200 dólares. Los pagos realizados anteriormente en virtud de esta orden estaban limitados a 51 dólares por cliente elegible.

Según la orden del acuerdo revisada, Amazon podría emitir pagos adicionales de hasta US$149 por cliente elegible, elevando el pago total máximo a US$200.

¿CÓMO RECIBIRÁS TU PAGO?

Si cumple con los requisitos, no es necesario que hagas nada. Amazon enviará los reembolsos automáticamente mediante un cheque enviado por correo postal o un pago electrónico (a través de PayPal o Venmo).

Los pagos caducan 60 días después de la fecha de emisión. Por lo que se recomienda aceptar el pago de forma oportuna.

¿CUÁNDO RECIBIRÁS TU PAGO?

Si cumples los requisitos, recibirás tu reembolso antes de abril de 2027.

Si necesita ayuda con el pago, comunícate con Amazon enviando un email a admin@SubscriptionMembershipSettlement.com.