Los inmigrantes que laboran en transporte deberán enfrentarse a las nuevas normativas implementadas en ciertas regiones de Estados Unidos. Desde este año, se limitarán el acceso a licencias de conducir para operar vehículos de carga pesada, una medida legal que ha generado preocupación, ya que decenas de extranjeros podrían perder sus puestos de trabajo. En caso estés vinculado a la conducción comercial, es importante que sepas qué estados ya implementaron esta iniciativa y otros detalles sumamente importantes.

Con el propósito de reforzar la seguridad vial en las autopistas estatales y el control migratorio, dos estados del país han puesto en marcha esta nueva regulación que tendrá un impacto significativo en los operadores de transporte de carga pesada.

En un comienzo, Florida implementó la restricción masiva que limita el acceso de inmigrantes a las licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés); ahora, el estado de Indiana también se ha sumado a esta medida aplicándola desde el 1 e abril.

La iniciativa perjudicaría notoriamente a los inmigrantes que laboran en estos puestos de trabajo. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

“Queremos asegurarnos de que los conductores que están al volante sean los mejores y estén debidamente capacitados. Creo que se trata de un proyecto de ley a favor de la seguridad”, fueron las palabras del autor de la iniciativa, el representante Jim Pressel.

De acuerdo a la Oficina de Vehículos Motorizados (BMV, por sus siglas en inglés) de Indiana, esta norma implica en revocar alrededor de 2,000 permisos de conducción del tipo ‘no domiciliado’.

Con la ejecución de esta normativa, se pretende lograr que solo los conductores con estatus legal puedan conducir vehículos de carga pesada en estos territorios. En el caso de Indiana, los inmigrantes con visas de trabajo H-2A, H-2B o E-2 mantienen dicha credencial.

Qué restricciones y sanciones se aplicarán hacia los conductores

En ambos estados, es necesario que todo solicitante de la CDL debe aprobar las pruebas de conocimiento y de manejo exclusivamente en idioma inglés . Por lo tanto, obliga a la persona interesada en aprender esta lengua para obtener dicha credencial.

Los estados que ejecutan esta normativa solicitarán que todo interesando debe pasar las pruebas correspondientes en idioma inglés. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Ahora, si se comprueba que un conductor comercial inmigrante utilizó documentación falsa para obtener la CDL o careció de respaldos legales, enfrentaría delito graves y multas costosas.

Las compañías de Indiana también podrían enfrentar sanciones económicas elevadas; de corroborar que contrataron a choferes inmigrantes que están bajo calidad de inhabilitados, recibirán multas de hasta $50,000.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí