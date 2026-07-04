Una excelente noticia llega para la comunidad mexicana que reside en el norte de Texas . En caso intentes regularizar tu documentación, pero consideras que inviertes mucho tiempo en traslados, el Consulado General de México en Dallas confirmó que reactivará su programa “Consulado sobre Ruedas” en puntos estratégicos durante el presentes mes. Si quieres conocer en qué fechas y cómo reservar una cita, sigue leyendo este artículo informativo.

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Se trata de una iniciativa que beneficiará considerablemente a los mexicanos que habitan en las ciudades de Dallas, Arlington, Palestine y Fort Worth. Por lo tanto, no hay excusa alguna para realizar trámites consulares, ya que este servicio ofrecido por el Consulado mexicano estará más cerca.

Fechas del “Consulado sobre Ruedas” en el norte de Texas durante julio

Según N+ Univision , las actividades de este programa comenzarán en la ciudad de Arlington del lunes 06 al viernes 10 de julio, teniendo como sede principal el establecimiento de Mueblerías Canales, situado en 102 E Interstate 20.

Posteriormente, durante el fin de semana correspondiente al sábado 11 y domingo 12, el “Consulado sobre Ruedas” se trasladará a Dallas, específicamente a una zona situada en 1210 River Bend Dr.

Continuará en Palestine, en la sede de Knights of Columbus ubicada en 110 N Line ST, desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de julio. Seguidamente, el cronograma contempla una jornada en el Ridgmar Mall de Fort Worth, situado en 1888 Green Oaks Rd., que se desarrollará entre el lunes 20 y el viernes 24 del mismo mes.

Para dar cierre a este programa en julio, retornará a Dallas entre el sábado 25 y domingo 26. Este último punto de servicio está programado una vez más en las instalaciones de 1210 River Bend Dr.

Es importante saber las fechas y los horarios para reservar una cita. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Cómo agendar una cita para el “Consulado sobre Ruedas”

En caso estés interesado en asistir a este servicio ofrecido por el Consulado de México en Dallas es necesario que programes una cita, pues la propia entidad especificó que no se atenderá al público que no ha realizado un registro previo.

Para agendar una cita, deberás realizarla mediante el portal oficial MiConsulado o enviando un mensaje vía WhatsApp al número 1-424-309-0009. Eso sí, antes de seleccionar tu turno, tienes que revisar detalladamente la ubicación, la fecha y el horario asignado.

Una documentación adecuada permite que el proceso del trámite sea más rápido en este programa del Consulado de México en Dallas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué revisar antes de acudir a mi cita en el “Consulado sobre Ruedas”

Ten en cuenta que los requisitos varían según el trámite que pretendes realizar. Por ejemplo, los documentos para renovar un pasaporte son distintos a los solicitados para una matrícula consular, una credencial electoral o las gestiones para menores de edad.

Por esa razón, es necesario verificar si te solicitan tu acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante de domicilio u otro tipo de documentos originales . Recuerda que no contar con la documentación necesaria imposibilita el proceso del trámite que estás ejecutando.

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