Aunque el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 170,000 salvadoreños tenía como fecha prevista de vencimiento el 9 de septiembre de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que, por ahora, las personas amparadas por el programa conservarán su protección. La agencia señaló que anunciará una decisión sobre el futuro del TPS para El Salvador “en el momento oportuno”. Mientras tanto, abogados de inmigración recomiendan a los beneficiarios mantenerse informados y revisar las opciones que podrían tener disponibles.

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El TPS para ciudadanos salvadoreños está vigente desde 2001, después de los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de ese año. El Gobierno de George W. Bush otorgó la designación para permitir que los salvadoreños elegibles vivieran y trabajaran temporalmente en EE.UU. Donald Trump intentó poner fin al programa durante su primer mandato, pero una demanda presentada en 2018 frenó esa medida durante años. Tras regresar a la Casa Blanca en 2025, su administración ha impulsado la terminación o el fin de protecciones temporales para nacionales de varios países, entre ellos Haití, Afganistán, Honduras, Siria y Nicaragua.

Mientras DHS decide el futuro del programa, especialistas aconsejan revisar los documentos migratorios (Foto: Lenin Nolly / Nurphoto via AFP)

¿QUÉ RECOMIENDAN LOS ABOGADOS A LOS SALVADOREÑOS CON TPS?

A pesar de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) publicó el siguiente aviso en su sitio web: “Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se realice dicho anuncio, las personas salvadoreñas presentes en EE.UU. bajo el TPS mantienen la protección, incluida la autorización de trabajo”, varios especialistas legales en inmigración dieron algunas recomendaciones para estos ciudadanos amparados por el Estatus de Protección Temporal.

La abogada de inmigración Kelley Ortega indicó – el 9 de septiembre – que si el DHS no se pronuncia sobre el tema, esto supone una extensión de 6 meses. “Si al amanecer mañana en la mañana (10 de septiembre) no tenemos ningún anuncio de parte del gobierno, esta comunidad contará con esa protección hasta el 9 de marzo de 2027”, señaló en una entrevista con Telemundo 44.

Entonces, cuando los salvadoreños con TPS vayan a trabajar ¿deben presentar alguna documentación? Explicó que al no existir un documento oficial del gobierno dándole autoridad para laborar, las cosas se complican. “El estatuto o llevar una copia de la legislación puede mostrar que la ley les permite trabajar o que se supone que pueden trabajar, pero el gobierno debe actualizar sus sistemas internos para poder verificarlo. En el caso de Líbano se tardó dos días”, agregó.

Ahora si tienes hijos que estén estudiando y deseen permanecer en EE.UU., Ortega recomendó dejar algún tutor o persona encargada, mediante una carta poder, para que en su ausencia tome decisiones en cuanto a sus estudios, cuidado de la salud y viajes de los menores. Finalmente, pidió no esperar último momento para buscar alternativas para legalizar su estatus, buscar vías permanentes o conocer sus derechos si son citados a la corte de inmigración.

Por su parte, el abogado de inmigración Armando Olmedo indicó a N+ Univision que el aviso publicado por USCIS en su sitio web da a los salvadoreños, presentes en Estados Unidos y acogidos por el TPS, seguir con la protección temporal incluyendo la autorización de empleo, al menos hasta que el “anuncio oficial sea hecho”.

Aunque señaló que con el aviso se entiende la prórroga automática de los permisos de trabajo, dijo que existe la posibilidad de que algunos empleadores cuestionen su validez. Para estos casos, pidió imprimir o mostrar el “documento de la página web de USCIS, donde indica la autorización de empleo. Por ahora es ese documento”.

Finalmente, la abogada de inmigración Miryam Cissero recomendó asesorarse legalmente, organizar documentos y preparar un plan familiar antes de tomar decisiones importantes sobre el futuro migratorio.

“Primero, hay que asesorarse con especialistas que tengan licencia o abogados de reputación. Segundo, si tienes niños debes armar un plan familiar como establecer tutelaje, guardianía, por lo que debes darle un poder; luego tener en un fólder con todos los documentos organizados y traducidos, cuya ubicación debe conocer esta persona designada. Tercero, si tienes una casa, piensa en designarla, transferirla o venderla; y respecto a cuentas bancarias, busca transferir tu dinero a otra cuenta o sacarlo. No dejes que el pánico te lleve a tomar decisiones bruscas, asesórate”, manifestó a Telemundo.