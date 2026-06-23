Sin necesidad de contar con “pruebas claras y convincentes” de faltas o delitos, la Corte Suprema falló a favor del gobierno de Donald Trump y permitió que los agentes migratorios puedan detener, negar la entrada o poner en procesos de deportación a inmigrantes con “green card” cuando regresan a Estados Unidos. Como esto aumenta el riesgo para quienes salen del país y vuelven con ciertos antecedentes penales, problemas migratorios o situaciones “dudosas” en su historial, aquí te contamos qué significa esta decisión y qué cambia para los residentes permanentes al retornar a EE.UU. El fallo, aprobado por 6 votos contra 3, se centra en el caso de Muk Choi Lau, un residente permanente al que en 2012 las autoridades migratorias colocaron bajo “parole” al volver de un viaje corto al extranjero porque había sido acusado de falsificación.

En esa ocasión, Lau sostuvo que el funcionario se excedió en sus facultades y permitió que el Departamento de Seguridad Nacional iniciara rápidamente su deportación, después de que él se declarara culpable de vender ropa falsificada en Nueva Jersey. Pese a ese antecedente, la Corte Suprema rechazó su argumento el 23 de junio de 2026 y, en la opinión redactada por el juez Clarence Thomas, afirmó que los agentes fronterizos no tenían la obligación de demostrar con “pruebas claras y convincentes” que Lau hubiera cometido un delito que implicara depravación moral.

Para residentes con antecedentes penales o problemas migratorios, viajar fuera de EE.UU. ahora implica un mayor riesgo de ser detenidos, enviados a revisión secundaria y terminar en un juicio de deportación al intentar regresar (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA?

La decisión de la Corte Suprema significa que los agentes migratorios y el gobierno federal tienen más margen para detener, negar la entrada o poner en proceso de deportación a residentes permanentes o titulares de “green card” cuando regresan a EE.UU., incluso con pruebas incompletas en el momento del reingreso.

¿La razón? La Corte Suprema avaló que los agentes fronterizos puedan tratar a un residente permanente que regresa como “solicitante de admisión” si hay indicios de que cometió ciertos delitos o violó la ley migratoria, aunque la condena o prueba formal llegue después.

El fallo interpreta que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) permite negar la admisión basándose en la comisión del delito y respaldar esa decisión posteriormente en la audiencia de remoción (deportación) con la condena o evidencia completa. Con esto, el máximo tribunal respalda una lectura amplia de la autoridad del Ejecutivo y de los agentes de frontera en materia migratoria, alineada con la política más dura del gobierno de Trump.

¿QUÉ CAMBIA PARA QUIENES TIENEN GREEN CARD?

Las cosas cambiaron completamente. Antes, los residentes permanentes con green card que regresaban al país eran admitidos salvo que el gobierno de EE.UU. demostrara de forma bastante clara, en ese momento, que eran inadmisibles (por ejemplo, por ciertos delitos graves). Ahora, basta con que los agentes tengan sospecha fundamentada de que la persona cometió un delito o es inadmisible para: detenerla en “parole” migratorio, clasificarla como solicitante de admisión y dejar la justificación completa para la audiencia ante un juez de inmigración.

Esto reduce las garantías en el punto de entrada, ya que el control y el beneficio de la duda se mueven más hacia el gobierno y menos hacia el residente permanente. Por lo tanto, para quienes tienen una condena penal o un caso pendiente por delitos considerados de “inadmisibilidad”, el oficial en el puerto de entrada puede detenerlo, negar su ingreso inmediato y colocarlo en proceso de remoción.

Lo peor es que si todavía no hay una condena firme al momento de cruzar, el agente migratorio puede basarse en la comisión del delito, hacerlo pasar a una revisión secundaria y usar luego la condena o el expediente en su contra durante la audiencia.

¿Qué implica esto? Pasar tiempo detenido en un centro de inmigración, enfrentar un juicio de deportación y perder la residencia, aun cuando lleves muchos años viviendo legalmente en EE.UU. y tu familia esté allí.

Aunque las categorías de delitos que causan inadmisibilidad y deportabilidad no cambiaron, el fallo facilita que el gobierno las aplique con más discrecionalidad en los puertos de entrada contra quienes tienen green card (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿QUÉ SE MANTIENE IGUAL?

La green card sigue siendo un estatus fuerte para los residentes. Si alguno regresa de un viaje no debería tener ningún problema siempre y cuando no tenga antecedentes ni violaciones migratorias relevantes.

El derecho a una audiencia ante un juez de inmigración se mantiene; lo que cambia es que el filtro inicial en la frontera se endurece y el gobierno tiene más margen para interpretar la ley a su favor.

Las categorías de delitos que causan inadmisibilidad o deportabilidad no las inventa este fallo; ya están en la ley, pero la decisión facilita que el gobierno las aplique de forma más agresiva desde el punto de entrada.

¿QUÉ HACER SI ERES UN RESIDENTE PERMANENTE CON ANTECEDENTES QUE DEBE VIAJAR AL EXTERIOR?

Si tienes green card y algún antecedente penal o un caso abierto, lo mejor es que hables con un abogado de inmigración antes de salir de EE.UU.

Lleva copias de resoluciones judiciales, comprobantes de cierre de casos y cualquier evidencia que muestre rehabilitación o errores en el expediente. Aunque puede, aunque no garantiza la admisión, ya que la última palabra la tendrá el oficial.

Abogados y organizaciones recomiendan evitar viajes innecesarios al extranjero cuando se tiene historial criminal o problemas migratorios.

¿CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS DE DELITOS QUE CAUSAN INADMISIBILIDAD O DEPORTABILIDAD EN EE.UU.?

Las leyes de inmigración de EE.UU. agrupan las causales de inadmisibilidad y deportabilidad en grandes categorías, y dentro de ellas hay tipos de delitos que se repiten con frecuencia.

Delitos que causan inadmisibilidad

Una persona puede ser declarada inadmisible (no se le permite entrar ni obtener ciertos beneficios migratorios) por:

Delitos que implican depravación moral (CIMT): los relacionados con fraude, engaño o violencia (por ejemplo homicidio, violación, robo, hurto, fraude, incendio provocado).

Delitos relacionados con drogas (posesión, tráfico, conspiración, intento).

Múltiples condenas penales: dos o más condenas (no políticas) con sentencias combinadas de 5 años o más.

Prostitución y actividades relacionadas: participar, promover o beneficiarse de la prostitución en los últimos años.

Tráfico de personas y contrabando: participación en trata o tráfico de personas.

Lavado de dinero y delitos financieros graves: participación o intención de participar en lavado de activos.

Delitos de seguridad nacional: actividades de terrorismo, espionaje, sabotaje, participación en genocidio, persecución nazi o membresía en partidos totalitarios.

Fraude o falsa representación en inmigración: mentiras, documentos falsos o fraude en trámites migratorios.

Violaciones migratorias graves: entradas ilegales reiteradas, deportaciones previas, presencia ilegal prolongada, entre otras.

Además de los delitos, hay otras causales no penales (salud, carga pública, etc.), pero tú preguntaste por delitos, así que me centro en ellas, publica Michigan State Bar Foundation.

Delitos que causan deportabilidad

Para alguien que ya está dentro (por ejemplo, con green card), algunos de los mismos tipos de delitos pueden hacer que sea “deportable”:

Crímenes que implican depravación moral (uno grave en cierto plazo después de la admisión, o dos CIMT en cualquier momento).

Delitos de drogas (salvo una excepción muy limitada por posesión simple de muy poca marihuana).

Delitos agravados según inmigración (por ejemplo, ciertos delitos de violencia, armas, tráfico de drogas, lavado de dinero, fraude grande, etc., definidos de forma específica en la ley).

Delitos relacionados con armas de fuego, violencia doméstica, abuso infantil, violación de órdenes de protección, entre otros.

En muchos casos, la misma conducta puede ser causante tanto de inadmisibilidad como de deportabilidad, pero la forma en que se aplica y las defensas disponibles pueden variar según el estatus migratorio y el momento en que se cometió el delito, menciona Boundless.

IMPORTANTE: Las categorías de delitos que causan inadmisibilidad o deportabilidad ya están en la ley, pero el fallo de la Corte Suprema facilita que el gobierno las aplique de forma más agresiva desde el punto de entrada.

Evitar viajes innecesarios al extranjero cuando se tiene historial criminal o problemas migratorios es mejor, sino corres el riesgo de ser deportado (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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