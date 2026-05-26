La Corte Suprema rechazó el intento de Florida de demandar a California y al estado de Washington por otorgar licencias de conducir comerciales a camioneros que no hablan inglés ni son ciudadanos o residentes permanentes legales, el martes 26 de mayo de 2026. En esta disputa interestatal estaban en juego las normas que regulan quién puede obtener y conservar una licencia de este tipo en distintos puntos del país, especialmente en un sector tan sensible como el transporte de carga. ¿Qué significa esta decisión para quienes ya tienen licencias comerciales para manejar camiones? A continuación, te lo explicamos.

Como se recuerda, el caso deriva de la tragedia ocurrida el año pasado, cuando tres personas fallecieron en el Estado del Sol debido a un accidente provocado por un conductor que hizo un giro en U ilegal. En aquel momento, Harjinder Singh, originario de la India, portaba una licencia de conducir comercial válida de California y anteriormente había obtenido otra en el estado de Washington. A raíz de ello, Florida solicitó a los jueces que dictaminaran que los estados carecen de autoridad para expedir licencias de conducir comerciales a quienes no nacieron en EE.UU. ni cuentan con un estatus migratorio regularizado. Algo que al final no logró.

El caso se originó tras un accidente en el ‘estado del Sol’ y terminó con un revés para Florida en la Corte Suprema (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿QUÉ IMPLICA LA DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA PARA LAS LICENCIAS COMERCIALES DE CAMIONEROS?

La decisión del máximo tribunal se produjo tras meses de atención por parte de autoridades estatales, organizaciones de inmigrantes y la propia industria camionera, que seguían de cerca el posible impacto sobre miles de conductores. Esta acción judicial buscaba cuestionar las políticas estatales que permiten a ciertos inmigrantes obtener licencias comerciales, incluso cuando no cumplen con los requisitos tradicionales de ciudadanía o residencia permanente.

Por lo tanto, el fallo implica que, por ahora, las licencias comerciales de camión que estados como California y Washington otorgan a ciertos inmigrantes siguen siendo válidas, y que Florida no puede obligar a esos estados a modificar sus reglas ni castigar a esos conductores por contar con dichas licencias.

En resumen

Los camioneros inmigrantes que obtuvieron una licencia comercial (CDL) en estados que permiten licencias a ciertos indocumentados o a personas con estatus migratorio “mixto” pueden seguir utilizándolas; la decisión de la Corte no las invalida.

Florida no puede, por esta vía, forzar a California, Washington u otros estados a dejar de expedir esas licencias ni bloquear su reconocimiento interestatal más allá de las reglas federales existentes.

IMPACTO PARA CONDUCTORES INMIGRANTES

Si un inmigrante tiene licencia comercial válida de un estado que la emite a personas sin estatus permanente (por ejemplo, ciertos conductores en California), esa licencia sigue siendo reconocida como hasta ahora para manejar camiones comerciales, salvo cambios en normas federales aparte.

El rechazo de la demanda de Florida es una buena noticia a corto plazo para estos conductores porque evita que se abra una puerta legal para que un estado restrinja indirectamente las licencias comerciales emitidas por otros estados a inmigrantes.

La Corte Suprema cerró la puerta a la demanda de Florida, manteniendo vigentes las licencias comerciales que varios estados conceden a ciertos camioneros inmigrantes (Foto: Freepik)

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