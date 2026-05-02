El listado por condado permite saber exactamente qué día terminan las clases en tu zona, algo clave para organizar vacaciones, campamentos de verano y el cuidado de los niños durante el receso (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
El listado por condado permite saber exactamente qué día terminan las clases en tu zona, algo clave para organizar vacaciones, campamentos de verano y el cuidado de los niños durante el receso (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si tienes hijos estudiando en o trabajas en el sistema educativo del estado, seguramente te estás preguntando cuándo termina el año lectivo en tu distrito, ya que las fechas varían según el condado y cada junta escolar aprueba su propio calendario. Aunque existe un marco general fijado , no todos los distritos concluyen las clases el mismo día, por lo que es importante revisar la información oficial de tu zona. En esta nota te contamos cuál es el último día de clases en 2026 y te dejamos un listado por condado para que ubiques rápidamente la fecha que te corresponde.

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¿CUÁNDO TERMINA EL AÑO ESCOLAR EN FLORIDA SEGÚN EL CONDADO?

El fin del año escolar 2025-2026 se acerca. Mientras que para algunos el último día de clases es el 21 de mayo, otros deberán esperar hasta junio. A continuación, el .

Desde Madison, que concluye primero, hasta Miami-Dade, que cierra el calendario más tarde, el fin de curso se distribuye en varias fechas, por lo que es importante que las familias revisen con atención la fecha que les corresponde (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Desde Madison, que concluye primero, hasta Miami-Dade, que cierra el calendario más tarde, el fin de curso se distribuye en varias fechas, por lo que es importante que las familias revisen con atención la fecha que les corresponde (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

FIN DE CLASES EL 21 DE MAYO

El jueves 21 de mayo de 2026, solamente un condado de Florida culmina el año escolar:

  • Madison: 21 de mayo

FIN DE CLASES EL 22 DE MAYO

El viernes 22 de mayo de 2026, once condados de Florida se despiden del año escolar:

  • Baker: 22 de mayo
  • Escambia: 22 de mayo
  • Gadsden: 22 de mayo
  • Hamilton: 22 de mayo
  • Highlands: 22 de mayo
  • Jefferson: 22 de mayo
  • Lafayette: 22 de mayo
  • Leon: 22 de mayo
  • Suwannee: 22 de mayo
  • Union: 22 de mayo
  • Washington: 22 de mayo

FIN DE CLASES EL 27 DE MAYO

El miércoles 27 de mayo de 2026, en las escuelas de ocho condados de Florida culmina el año escolar:

  • Brevard: 27 de mayo
  • Calhoun: 27 de mayo
  • Columbia: 27 de mayo
  • Nassau: 27 de mayo
  • Orange: 27 de mayo
  • Sarasota: 27 de mayo
  • Seminole: 27 de mayo
  • Wakulla: 27 de mayo

FIN DE CLASES EL 28 DE MAYO

El jueves 28 de mayo de 2026, un total de 21 condados dan por concluido el año escolar:

  • Bay: 28 de mayo
  • Bradford: 28 de mayo
  • DeSoto: 28 de mayo
  • Duval: 28 de mayo
  • Flagler: 28 de mayo
  • Franklin: 28 de mayo
  • Gilchrist: 28 de mayo
  • Glades: 28 de mayo
  • Hardee: 28 de mayo
  • Jackson: 28 de mayo
  • Liberty: 28 de mayo
  • Manatee: 28 de mayo
  • Marion: 28 de mayo
  • Martin: 28 de mayo
  • Okaloosa: 28 de mayo
  • Okeechobee: 28 de mayo
  • Osceola: 28 de mayo
  • Pinellas: 28 de mayo
  • Polk: 28 de mayo
  • Santa Rosa: 28 de mayo
  • Volusia: 28 de mayo

FIN DE CLASES EL 29 DE MAYO

El viernes 29 de mayo de 2026, son 20 los condados de Florida que termina sus clases:

  • Charlotte: 29 de mayo
  • Citrus: 29 de mayo
  • Clay: 29 de mayo
  • Collier: 29 de mayo
  • Dixie: 29 de mayo
  • Gulf: 29 de mayo
  • Hendry: 29 de mayo
  • Hernando: 29 de mayo
  • Hillsborough: 29 de mayo
  • Holmes: 29 de mayo
  • Indian River: 29 de mayo
  • Lake: 29 de mayo
  • Levy: 29 de mayo
  • Monroe: 29 de mayo
  • Palm Beach: 29 de mayo
  • Pasco: 29 de mayo
  • Putnam: 29 de mayo
  • St. Johns: 29 de mayo.
  • Taylor: 29 de mayo
  • Walton: 29 de mayo

FIN DE CLASES EN JUNIO

Durante la primera semana de junio, los colegios de seis condados terminan el año escolar:

  • Lee: 1 de junio
  • Alachua: 2 de junio
  • St. Lucie: 2 de junio
  • Sumter: 2 de junio
  • Broward: 3 de junio
  • Miami-Dade: 4 de junio
La guía agrupa los condados por día de cierre, de modo que puedes ubicar de un vistazo si tu distrito termina el 22, el 28 o el 29 de mayo, o si tus hijos seguirán asistiendo a clases en los primeros días de junio (Foto: Freepik)
La guía agrupa los condados por día de cierre, de modo que puedes ubicar de un vistazo si tu distrito termina el 22, el 28 o el 29 de mayo, o si tus hijos seguirán asistiendo a clases en los primeros días de junio (Foto: Freepik)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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