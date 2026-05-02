Si tienes hijos estudiando en Florida o trabajas en el sistema educativo del estado, seguramente te estás preguntando cuándo termina el año lectivo en tu distrito, ya que las fechas varían según el condado y cada junta escolar aprueba su propio calendario. Aunque existe un marco general fijado a nivel estatal, no todos los distritos concluyen las clases el mismo día, por lo que es importante revisar la información oficial de tu zona. En esta nota te contamos cuál es el último día de clases en 2026 y te dejamos un listado por condado para que ubiques rápidamente la fecha que te corresponde.

¿CUÁNDO TERMINA EL AÑO ESCOLAR EN FLORIDA SEGÚN EL CONDADO?

El fin del año escolar 2025-2026 se acerca. Mientras que para algunos el último día de clases es el 21 de mayo, otros deberán esperar hasta junio. A continuación, el listado completo por fechas en cada condado del Estado del Sol.

Desde Madison, que concluye primero, hasta Miami-Dade, que cierra el calendario más tarde, el fin de curso se distribuye en varias fechas, por lo que es importante que las familias revisen con atención la fecha que les corresponde (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

FIN DE CLASES EL 21 DE MAYO

El jueves 21 de mayo de 2026, solamente un condado de Florida culmina el año escolar:

Madison: 21 de mayo

FIN DE CLASES EL 22 DE MAYO

El viernes 22 de mayo de 2026, once condados de Florida se despiden del año escolar:

Baker: 22 de mayo

22 de mayo Escambia: 22 de mayo

22 de mayo Gadsden: 22 de mayo

22 de mayo Hamilton: 22 de mayo

22 de mayo Highlands: 22 de mayo

22 de mayo Jefferson: 22 de mayo

22 de mayo Lafayette: 22 de mayo

22 de mayo Leon: 22 de mayo

22 de mayo Suwannee: 22 de mayo

22 de mayo Union: 22 de mayo

22 de mayo Washington: 22 de mayo

FIN DE CLASES EL 27 DE MAYO

El miércoles 27 de mayo de 2026, en las escuelas de ocho condados de Florida culmina el año escolar:

Brevard: 27 de mayo

27 de mayo Calhoun: 27 de mayo

27 de mayo Columbia: 27 de mayo

27 de mayo Nassau: 27 de mayo

27 de mayo Orange: 27 de mayo

27 de mayo Sarasota: 27 de mayo

27 de mayo Seminole: 27 de mayo

27 de mayo Wakulla: 27 de mayo

FIN DE CLASES EL 28 DE MAYO

El jueves 28 de mayo de 2026, un total de 21 condados dan por concluido el año escolar:

Bay: 28 de mayo

28 de mayo Bradford: 28 de mayo

28 de mayo DeSoto: 28 de mayo

28 de mayo Duval: 28 de mayo

28 de mayo Flagler: 28 de mayo

28 de mayo Franklin: 28 de mayo

28 de mayo Gilchrist: 28 de mayo

28 de mayo Glades: 28 de mayo

28 de mayo Hardee: 28 de mayo

28 de mayo Jackson: 28 de mayo

28 de mayo Liberty: 28 de mayo

28 de mayo Manatee: 28 de mayo

28 de mayo Marion: 28 de mayo

28 de mayo Martin: 28 de mayo

28 de mayo Okaloosa: 28 de mayo

28 de mayo Okeechobee: 28 de mayo

28 de mayo Osceola: 28 de mayo

28 de mayo Pinellas: 28 de mayo

28 de mayo Polk: 28 de mayo

28 de mayo Santa Rosa: 28 de mayo

28 de mayo Volusia: 28 de mayo

FIN DE CLASES EL 29 DE MAYO

El viernes 29 de mayo de 2026, son 20 los condados de Florida que termina sus clases:

Charlotte: 29 de mayo

29 de mayo Citrus: 29 de mayo

29 de mayo Clay: 29 de mayo

29 de mayo Collier: 29 de mayo

29 de mayo Dixie: 29 de mayo

29 de mayo Gulf: 29 de mayo

29 de mayo Hendry: 29 de mayo

29 de mayo Hernando: 29 de mayo

29 de mayo Hillsborough: 29 de mayo

29 de mayo Holmes: 29 de mayo

29 de mayo Indian River: 29 de mayo

29 de mayo Lake: 29 de mayo

29 de mayo Levy: 29 de mayo

29 de mayo Monroe: 29 de mayo

29 de mayo Palm Beach: 29 de mayo

29 de mayo Pasco: 29 de mayo

29 de mayo Putnam: 29 de mayo

29 de mayo St. Johns: 29 de mayo.

29 de mayo. Taylor: 29 de mayo

29 de mayo Walton: 29 de mayo

FIN DE CLASES EN JUNIO

Durante la primera semana de junio, los colegios de seis condados terminan el año escolar:

Lee: 1 de junio

1 de junio Alachua: 2 de junio

2 de junio St. Lucie: 2 de junio

2 de junio Sumter: 2 de junio

2 de junio Broward: 3 de junio

3 de junio Miami-Dade: 4 de junio

La guía agrupa los condados por día de cierre, de modo que puedes ubicar de un vistazo si tu distrito termina el 22, el 28 o el 29 de mayo, o si tus hijos seguirán asistiendo a clases en los primeros días de junio (Foto: Freepik)

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