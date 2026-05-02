Si tienes hijos estudiando en Florida o trabajas en el sistema educativo del estado, seguramente te estás preguntando cuándo termina el año lectivo en tu distrito, ya que las fechas varían según el condado y cada junta escolar aprueba su propio calendario. Aunque existe un marco general fijado a nivel estatal, no todos los distritos concluyen las clases el mismo día, por lo que es importante revisar la información oficial de tu zona. En esta nota te contamos cuál es el último día de clases en 2026 y te dejamos un listado por condado para que ubiques rápidamente la fecha que te corresponde.
¿CUÁNDO TERMINA EL AÑO ESCOLAR EN FLORIDA SEGÚN EL CONDADO?
El fin del año escolar 2025-2026 se acerca. Mientras que para algunos el último día de clases es el 21 de mayo, otros deberán esperar hasta junio. A continuación, el listado completo por fechas en cada condado del Estado del Sol.
FIN DE CLASES EL 21 DE MAYO
El jueves 21 de mayo de 2026, solamente un condado de Florida culmina el año escolar:
- Madison: 21 de mayo
FIN DE CLASES EL 22 DE MAYO
El viernes 22 de mayo de 2026, once condados de Florida se despiden del año escolar:
- Baker: 22 de mayo
- Escambia: 22 de mayo
- Gadsden: 22 de mayo
- Hamilton: 22 de mayo
- Highlands: 22 de mayo
- Jefferson: 22 de mayo
- Lafayette: 22 de mayo
- Leon: 22 de mayo
- Suwannee: 22 de mayo
- Union: 22 de mayo
- Washington: 22 de mayo
FIN DE CLASES EL 27 DE MAYO
El miércoles 27 de mayo de 2026, en las escuelas de ocho condados de Florida culmina el año escolar:
- Brevard: 27 de mayo
- Calhoun: 27 de mayo
- Columbia: 27 de mayo
- Nassau: 27 de mayo
- Orange: 27 de mayo
- Sarasota: 27 de mayo
- Seminole: 27 de mayo
- Wakulla: 27 de mayo
FIN DE CLASES EL 28 DE MAYO
El jueves 28 de mayo de 2026, un total de 21 condados dan por concluido el año escolar:
- Bay: 28 de mayo
- Bradford: 28 de mayo
- DeSoto: 28 de mayo
- Duval: 28 de mayo
- Flagler: 28 de mayo
- Franklin: 28 de mayo
- Gilchrist: 28 de mayo
- Glades: 28 de mayo
- Hardee: 28 de mayo
- Jackson: 28 de mayo
- Liberty: 28 de mayo
- Manatee: 28 de mayo
- Marion: 28 de mayo
- Martin: 28 de mayo
- Okaloosa: 28 de mayo
- Okeechobee: 28 de mayo
- Osceola: 28 de mayo
- Pinellas: 28 de mayo
- Polk: 28 de mayo
- Santa Rosa: 28 de mayo
- Volusia: 28 de mayo
FIN DE CLASES EL 29 DE MAYO
El viernes 29 de mayo de 2026, son 20 los condados de Florida que termina sus clases:
- Charlotte: 29 de mayo
- Citrus: 29 de mayo
- Clay: 29 de mayo
- Collier: 29 de mayo
- Dixie: 29 de mayo
- Gulf: 29 de mayo
- Hendry: 29 de mayo
- Hernando: 29 de mayo
- Hillsborough: 29 de mayo
- Holmes: 29 de mayo
- Indian River: 29 de mayo
- Lake: 29 de mayo
- Levy: 29 de mayo
- Monroe: 29 de mayo
- Palm Beach: 29 de mayo
- Pasco: 29 de mayo
- Putnam: 29 de mayo
- St. Johns: 29 de mayo.
- Taylor: 29 de mayo
- Walton: 29 de mayo
FIN DE CLASES EN JUNIO
Durante la primera semana de junio, los colegios de seis condados terminan el año escolar:
- Lee: 1 de junio
- Alachua: 2 de junio
- St. Lucie: 2 de junio
- Sumter: 2 de junio
- Broward: 3 de junio
- Miami-Dade: 4 de junio
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