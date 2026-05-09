Se acerca el final del año escolar en Texas y muchos padres ya empiezan a pensar en cuándo termina el ciclo para poder organizar vacaciones, campamentos y el cuidado de los niños. Aunque la fecha exacta varía según la zona, en general la mayoría de los distritos escolares (ISD, por sus siglas en inglés) concluyen a finales de mayo y, desde entonces, los estudiantes inician su descanso de verano. En esta nota te diremos cuál es el último día en cada área, según el calendario oficial de su distrito.

Año escolar 2025‑2026 en Texas: días exactos en que terminan las clases y arranca el verano en las grandes ciudades (Foto referencial: Freepik)

¿CUÁNDO ES EL ÚLTIMO DE DÍA DE CLASES Y EL INICIO DE VACACIONES EN TEXAS?

En 2026, el año escolar en Texas concluirá entre finales de mayo y los primeros días de junio, aproximadamente del 22 al 4, según la zona. En ese lapso comenzarán las vacaciones de verano para los estudiantes de primaria y secundaria, aunque el día exacto cambia de un condado o distrito escolar a otro.

A partir de los calendarios oficiales, estas son las fechas de fin de clases en los principales distritos del estado:

Entonces, ¿cuándo inician las vacaciones de verano en Texas?

En los cuatro principales distritos de Texas, las vacaciones de veranos inician:

Houston (HISD): viernes 5 de junio de 2026.

viernes 5 de junio de 2026. Dallas (DISD): jueves 28 de mayo.

jueves 28 de mayo. Austin (AISD): viernes 29 de mayo.

viernes 29 de mayo. Arlington: sábado 23 de mayo.

FECHA DE REGRESO A LAS AULAS EN TEXAS

De acuerdo con los calendarios oficiales, el regreso a clases después del receso de verano suele ubicarse entre el 10 y el 18 de agosto. En el caso de los distritos escolares más grandes del estado, que concentran a la mayoría de los estudiantes en las principales ciudades, las fechas de inicio se distribuyen dentro de ese rango. Así tenemos:

Houston: martes 11 de agosto de 2026. Como se sabe, HISD suele comenzar siempre en la segunda semana de agosto.

martes 11 de agosto de 2026. Como se sabe, HISD suele comenzar siempre en la segunda semana de agosto. Dallas: lunes 10 de agosto de 2026. Es uno de los que mantiene uno de los retornos más temprano a clases.

lunes 10 de agosto de 2026. Es uno de los que mantiene uno de los retornos más temprano a clases. Austin: miércoles 12 de agosto de 2026. Usualmente, AISD inicia a mitad de la segunda semana de agosto.

miércoles 12 de agosto de 2026. Usualmente, AISD inicia a mitad de la segunda semana de agosto. Arlington: miércoles 12 de agosto de 2026.

Aunque cada zona tiene su propia fecha, la mayoría de las escuelas cierran a finales de mayo o inicios de junio, y desde entonces comienzan oficialmente las vacaciones de verano (Foto: Freepik)

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