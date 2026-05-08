Recientemente, el gobierno de Estados Unidos lanzó oficialmente un beneficio exclusivo para todo viajero menor de 30 años del país: accederán a un descuento en los vuelos. A pesar de esta facilidad de ahorro, es necesario cumplir con una serie de requisitos que están vinculados a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Para mayor información, te invito a leer los siguientes párrafos.
Mediante un comunicado en su sitio web, la TSA precisó que cualquier viajero de 30 años o menos podrán acceder a un descuento de $20 en los viajes que realicen. Se trata de un nuevo método para incentivar a cualquier ciudadano estadounidense en inscribirse por primera vez al TSA PreCheck.
Este programa de viajero confiable ofrece a los que aceptan afiliarse a pasar controles de seguridad en tiempos breves para vuelos cuyos puntos de partida son desde aeropuertos estadounidenses.
Entonces, los pasajeros no solo contarán con un proceso de abordaje más ágil; también accederán a un descuento de $20. Eso sí, las personas interesadas tendrán que cumplir una serie de requisitos establecidos para calificar a este programa.
Cuáles son los requisitos para acceder a este descuento ofrecido por el TSA PreCheck
- Contar con 30 años o menos al momento de la inscripción.
- Cumplir con los requisitos de elegibilidad de TSA PreCheck y tener la documentación requerida para la inscripción.
- Completar el proceso de inscripción entre el 1 y el 31 de mayo de 2026.
Ten en cuenta que la oferta está limitada a nuevos usuarios, por lo que aquellos que busquen realizar renovaciones no accederán a este beneficio.
Respecto a los requisitos de elegibilidad del TSA PreCheck, es necesario ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal, miembro de un programa de viajero confiable de EE. UU. (Global Entry, NEXUS o SENTRI), miembros de las Fuerzas Armadas del país o un menor que viaja con un adulto elegible.
Cómo obtener el descuento de $20 del TSA PreCheck
En caso cumplas con los requisitos anteriormente mencionados, puedes obtener este descuento si te inscribes al TSA PreCheck mediante los proveedores autorizados, tales como Clear ($59.95), Idemia ($56.75) y Telos ($65). Estas opciones te ofrecen una membresía de hasta 5 años.
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