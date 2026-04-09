El sistema de justicia en Texas ha dado un giro significativo tras la entrada en vigor de la nueva legislación firmada por el gobernador Greg Abbot. Esto significa que para conseguir la libertad condicional o acceder al sistema de fianzas será más riguroso en todo el estado . Aunque esta medida pretende transformar la seguridad pública, existen interrogantes sobre el proceso de aquellos que enfrentan procesos legales. En este artículo, te brindaré los detalles completos sobre esta nueva iniciativa que modificará el plano judicial del estado.

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Te mencionaré que este proyecto de ley, conocido como SB-9, fue impulsado por la senadora republicana Joan Huffman; su propuesta recibió el apoyo de los senadores y su promulgación durante el 2025.

Aunque la iniciativa no representa una reestructuración integral del sistema judicial, la propuesta se centra específicamente en modificar diversas artículos que regulan el proceso de libertad bajo fianza.

El cronograma de implementación comenzó el 1 de enero con la recolección de datos, seguido por la activación de los reportes y alertas de reincidencia este 1 de abril, para que culmine el 1 de septiembre con la entrada en vigor total de esta ley y sus componentes técnicos en los 254 condados del estado.

La ley SB-9 fue impulsada por la senadora republicana Joan Huffman. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

De qué trata la Ley SB-9 que entró en vigor este 1 de abril en Texas

Según lo especificado por Texas Policy Research, la propuesta legislativa busca intensificar el uso del Sistema de Informes de Seguridad Pública (PSRS, por sus siglas en inglés), una herramienta que facilita la recopilación de datos sobre antecedentes criminales y riesgos procesales para orientar a los juegos en la decisión de fianzas.

Lo llamativo es que esta medida legal incentiva a municipios y condados a vincular sus registros carcelarios y de gestión de casos con el sistema PSRS; de esa manera, se pretende unificar el acceso a datos sobre peligrosidad.

A pesar de la iniciativa, esta normativa, considerada como una de las reformas más rigurosas aplicadas por Texas, no solo tiene un impacto en el trámite administrativo; también otorgaría nuevos poderes al Estado.

Esta nueva ley permitirá a los jueces decidir qué fianza es la adecuada para un acusado, analizando su historial delictivo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Cómo impacta la Ley SB-9 en el sistema de fianzas y libertad condiciones en Texas

La implementación de los artículos 17.021(b) y 17.027(a) del Código de Procedimiento Criminal moderniza el sistema de fianzas mediante el uso de informes automáticos detallados sobre el historial y riesgo del acusado.

Si bien la tecnología facilita los datos, la ley enfatiza que la decisión final recae en el juez, prohibiendo recomendaciones automáticas de montos de dinero para asegurar que el criterio humano prevalezca.

La normativa también mejora la vigilancia operativa al establecer un sistema de notificaciones electrónicas inmediatas si un acusado comete un nuevo delito grave en otro condado; esto permite una reevaluación instantánea de la libertad condicional previa.

Además, se endurecen las restricciones de acceso de la fianza, prohibiéndola especialmente a aquellos individuos con órdenes de detención migratoria o que cuenten con condenas previas por delitos graves .

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