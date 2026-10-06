Desde el 18 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dejó sin efecto la regla de “carga pública” vigente desde 2022 e implementó una nueva política para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) evalúe si una persona podría convertirse en una carga para el gobierno al solicitar la residencia permanente u otro beneficio migratorio. Ante la entrada en vigor de este cambio, en esta nota te explicamos cuál es el criterio más estricto y discrecional que se aplicará al revisar las solicitudes.
¿CUÁL ES EL PARÁMETRO MÁS ESTRICTO Y DISCRECIONAL PARA REVISAR SOLICITUDES?
El criterio más estricto y discrecional es el análisis de la “totalidad de las circunstancias”. Por lo tanto, USCIS puede evaluar de forma conjunta la edad, salud, situación familiar, recursos económicos, educación y habilidades del solicitante, además del uso de beneficios públicos sujetos a verificación de ingresos.
- Edad: si la persona se encuentra en una etapa de vida que podría afectar su capacidad de trabajar o mantenerse.
- Salud: condiciones médicas y, especialmente, si pueden limitar la autosuficiencia o generar necesidades significativas de cuidado.
- Situación familiar: composición del hogar, personas dependientes y responsabilidades de cuidado.
- Activos, recursos y situación financiera: ingresos, patrimonio, deudas, apoyo económico disponible y capacidad de cubrir gastos básicos.
- Educación y habilidades: estudios, capacitación, dominio del idioma, historial laboral y posibilidades de empleo.
¿Qué señala sobre beneficios públicos?
USCIS puede considerar la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos (means-tested public benefits), recibidos a partir del 18 de septiembre de 2026, para determinar que alguien es carga pública. Esto puede abarcar: asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos, programas para vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera para la universidad o cualquier otro beneficio similar.
Pero el hecho de que alguien se beneficie de programas como Medicaid, SNAP o ayudas de vivienda, no provoca por sí solo que una solicitud de residencia sea negada. La agencia decide caso por caso y tiene un margen de discreción mayor que bajo la norma de 2022. El único elemento que puede ser decisivo por sí mismo es una Declaración Jurada de Patrocinio Económico (Formulario I-864) insuficiente, cuando esta se exige en el caso.
¿La declaración de patrocinio también será evaluada?
Cuando se trata de solicitudes familiares de residencia, una Declaración Jurada de Patrocinio Económico, Formulario I-864, es obligatoria. La suficiencia de esa declaración forma parte central del análisis: si no se presenta cuando es exigida o no cumple los requisitos, USCIS puede emitir una notificación de intención de denegación o rechazar la solicitud.
Aun con un I-864 suficiente, USCIS realiza la evaluación total del caso cuando corresponde.
CUADRO COMPARATIVO DE LOS CAMBIOS CLAVE
A continuación, un cuadro comparativo de los cambios clave a partir de l 18 de septiembre de 2026.
|Aspecto
|Antes: regla de 2022
|Desde el 18 de septiembre de 2026
|Enfoque de evaluación
|Había criterios más definidos sobre qué beneficios públicos podían considerarse.
|USCIS recupera un análisis más amplio y discrecional, basado en la “totalidad de las circunstancias”.
|Uso de beneficios públicos
|El análisis estaba más limitado y ciertos programas quedaban fuera de la evaluación.
|Los oficiales pueden considerar el uso de beneficios como Medicaid, SNAP y ayudas de vivienda, según las circunstancias del caso.
|Decisión automática
|Recibir una ayuda pública no implicaba automáticamente una negativa.
|Tampoco hay una negación automática por usar beneficios, pero estos pueden pesar en la decisión final junto con otros factores.
|Factores que revisa USCIS
|Se aplicaba un marco regulatorio específico de la administración Biden.
|Se consideran edad, salud, familia, ingresos, activos, deudas, educación, habilidades laborales y apoyo económico disponible.
|Margen del oficial
|Más acotado por la regulación de 2022.
|Más amplio: el oficial puede valorar el perfil completo de cada solicitante y decidir si podría depender del gobierno en el futuro.
|Casos afectados
|Solicitudes evaluadas bajo las reglas vigentes antes del cambio.
|Casos nuevos y pendientes que no habían sido resueltos al entrar en vigor la norma.
|Documento económico clave
|El patrocinio económico seguía siendo importante.
|Una Declaración Jurada de Patrocinio Económico, Formulario I-864, insuficiente puede ser especialmente perjudicial cuando el documento es obligatorio.