Desde el 18 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dejó sin efecto la regla de “carga pública” vigente desde 2022 e implementó una nueva política para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) evalúe si una persona podría convertirse en una carga para el gobierno al solicitar la residencia permanente u otro beneficio migratorio. Ante la entrada en vigor de este cambio, en esta nota te explicamos cuál es el criterio más estricto y discrecional que se aplicará al revisar las solicitudes.

SNAP, la mayoría de las formas de Medicaid y algunas ayudas de vivienda podrán formar parte de la evaluación de “carga pública” (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁL ES EL PARÁMETRO MÁS ESTRICTO Y DISCRECIONAL PARA REVISAR SOLICITUDES?

El criterio más estricto y discrecional es el análisis de la “totalidad de las circunstancias”. Por lo tanto, USCIS puede evaluar de forma conjunta la edad, salud, situación familiar, recursos económicos, educación y habilidades del solicitante, además del uso de beneficios públicos sujetos a verificación de ingresos.

Edad: si la persona se encuentra en una etapa de vida que podría afectar su capacidad de trabajar o mantenerse.

si la persona se encuentra en una etapa de vida que podría afectar su capacidad de trabajar o mantenerse. Salud: condiciones médicas y, especialmente, si pueden limitar la autosuficiencia o generar necesidades significativas de cuidado.

condiciones médicas y, especialmente, si pueden limitar la autosuficiencia o generar necesidades significativas de cuidado. Situación familiar: composición del hogar, personas dependientes y responsabilidades de cuidado.

composición del hogar, personas dependientes y responsabilidades de cuidado. Activos, recursos y situación financiera: ingresos, patrimonio, deudas, apoyo económico disponible y capacidad de cubrir gastos básicos.

ingresos, patrimonio, deudas, apoyo económico disponible y capacidad de cubrir gastos básicos. Educación y habilidades: estudios, capacitación, dominio del idioma, historial laboral y posibilidades de empleo.

¿Qué señala sobre beneficios públicos?

USCIS puede considerar la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos (means-tested public benefits), recibidos a partir del 18 de septiembre de 2026, para determinar que alguien es carga pública. Esto puede abarcar: asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos, programas para vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera para la universidad o cualquier otro beneficio similar.

Pero el hecho de que alguien se beneficie de programas como Medicaid, SNAP o ayudas de vivienda, no provoca por sí solo que una solicitud de residencia sea negada. La agencia decide caso por caso y tiene un margen de discreción mayor que bajo la norma de 2022. El único elemento que puede ser decisivo por sí mismo es una Declaración Jurada de Patrocinio Económico (Formulario I-864) insuficiente, cuando esta se exige en el caso.

Los solicitantes de residencia deberán revisar cuidadosamente qué beneficios usan y cómo aparecen en sus historiales, ya que la nueva interpretación de carga pública podría convertir el acceso a ciertos programas en un factor decisivo para negar visas o ajustes de estatus (Foto: Freepik)

¿La declaración de patrocinio también será evaluada?

Cuando se trata de solicitudes familiares de residencia, una Declaración Jurada de Patrocinio Económico, Formulario I-864, es obligatoria. La suficiencia de esa declaración forma parte central del análisis: si no se presenta cuando es exigida o no cumple los requisitos, USCIS puede emitir una notificación de intención de denegación o rechazar la solicitud.

Aun con un I-864 suficiente, USCIS realiza la evaluación total del caso cuando corresponde.

CUADRO COMPARATIVO DE LOS CAMBIOS CLAVE

A continuación, un cuadro comparativo de los cambios clave a partir de l 18 de septiembre de 2026.

Aspecto Antes: regla de 2022 Desde el 18 de septiembre de 2026 Enfoque de evaluación Había criterios más definidos sobre qué beneficios públicos podían considerarse. USCIS recupera un análisis más amplio y discrecional, basado en la “totalidad de las circunstancias”. Uso de beneficios públicos El análisis estaba más limitado y ciertos programas quedaban fuera de la evaluación. Los oficiales pueden considerar el uso de beneficios como Medicaid, SNAP y ayudas de vivienda, según las circunstancias del caso. Decisión automática Recibir una ayuda pública no implicaba automáticamente una negativa. Tampoco hay una negación automática por usar beneficios, pero estos pueden pesar en la decisión final junto con otros factores. Factores que revisa USCIS Se aplicaba un marco regulatorio específico de la administración Biden. Se consideran edad, salud, familia, ingresos, activos, deudas, educación, habilidades laborales y apoyo económico disponible. Margen del oficial Más acotado por la regulación de 2022. Más amplio: el oficial puede valorar el perfil completo de cada solicitante y decidir si podría depender del gobierno en el futuro. Casos afectados Solicitudes evaluadas bajo las reglas vigentes antes del cambio. Casos nuevos y pendientes que no habían sido resueltos al entrar en vigor la norma. Documento económico clave El patrocinio económico seguía siendo importante. Una Declaración Jurada de Patrocinio Económico, Formulario I-864, insuficiente puede ser especialmente perjudicial cuando el documento es obligatorio.