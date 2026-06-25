La seguridad vial vuelve a estar en el centro de la conversación en Nueva York, y esta vez la ciudad trae una medida que impactará a miles de conductores que atraviesan sus puentes y túneles cada día. A partir del 30 de junio, la MTA pondrá en marcha un nuevo sistema automatizado de control de velocidad en zonas de obras: vehículos sin distintivos con radares y cámaras fiscalizarán en tramos con trabajos activos, con señales previas que avisarán a los conductores. La iniciativa llega en un momento clave: con la temporada de turismo y partidos en la ciudad, y el constante flujo de camiones de reparto que abastecen bodegas y restaurantes latinos en barrios como Washington Heights, Jackson Heights y Sunset Park, la medida busca proteger a las cuadrillas que trabajan de madrugada y durante el día, reducir choques y evitar que un descuido termine en tragedia. Primero habrá advertencias; luego se aplicarán multas según un esquema por reincidencia.

¿QUÉ SON LAS NUEVAS CÁMARAS DE VELOCIDAD Y POR QUÉ SE INSTALARÁN?

Las cámaras forman parte del Programa Automatizado de Control de Seguridad en Zonas de Obras (Automated Work Zone Speed Enforcement Program), aprobado por la gobernadora Kathy Hochul en 2021 para carreteras estatales. En 2025 la Legislatura amplió el programa para incluir infraestructuras operadas por MTA Bridges and Tunnels. La intención es clara: bajar el exceso de velocidad en áreas donde trabajan equipos de construcción y mantenimiento, reduciendo el riesgo de lesiones graves o muertes para trabajadores, ciclistas, peatones y conductores.

Catherine Sheridan, presidenta de MTA Bridges and Tunnels, resume la lógica: “Es una herramienta para salvar vidas y asegurar que quienes trabajan en las carreteras vuelvan a casa con su familia”. Para muchos conductores latinos que usan la autoría para ir al supermercado dominicano o para repartidores que hacen múltiples paradas, el mensaje es directo: respetar las señales es proteger a quienes sostienen la ciudad en obras.

Las carreteras de la Ciudad de Nueva York tendrán mayor supervisión respecto a la velocidad de los autos (Foto: MTA)

¿DÓNDE ESTARÁN UBICADAS LAS NUEVAS CÁMARAS?

El sistema no usa cámaras fijas en un solo punto. Funciona con vehículos sin distintivos equipados con radar y cámaras que se desplegarán en zonas de trabajo activas durante los horarios laborales. Antes de cada zona habrá señalización que alertará a los conductores.

Las zonas de trabajo podrán ubicarse en cualquiera de estas infraestructuras administradas por la MTA:

Puente o túnel Distrito o conexión principal Bronx-Whitestone Bronx y Queens Cross Bay Veterans Memorial Queens Henry Hudson Manhattan y Bronx Hugh L. Carey Tunnel Brooklyn y Manhattan Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Queens y Brooklyn Queens Midtown Tunnel Queens y Manhattan Robert F. Kennedy Bridge Manhattan, Bronx y Queens Throgs Neck Bronx y Queens Verrazzano-Narrows Brooklyn y Staten Island

Estas vías son arterias clave: desde el puente Verrazzano que conecta a quienes viajan a Staten Island, hasta el Queens Midtown Tunnel por donde pasan conductores que van al East Side de Manhattan o a LaGuardia. En horas pico muchos conductores latinos combinan estos cruces con viajes al trabajo, la escuela o misas dominicales; la presencia de inspecciones móviles pretende reducir riesgos en esos momentos críticos.

¿CUÁNDO RECIBIRÁN MULTAS LOS CONDUCTORES?

La implementación será gradual:

Fase 1 (a partir del 30 de junio): avisos de advertencia para conductores detectados excediendo el límite.

Fase 2 (más adelante, hacia finales de 2026): entrada en vigor de sanciones económicas para infractores reincidentes.

Una infracción se registrará cuando un vehículo circule a más de 10 millas por hora (16 km/h) por encima del límite en la zona de obras.

Información oficial del programa a cargo de la MTA (Foto: MTA)

¿CUÁNTO COSTARÁN LAS MULTAS?

El monto depende del historial de infracciones en un periodo de 18 meses:

Número de infracción Multa Primera infracción US$50 Segunda infracción (dentro de 18 meses) US$75 Tercera o posteriores (dentro de 18 meses) US$100 cada una

Las autoridades también advierten sobre cargos adicionales por pagos tardíos.

LO QUE DEBEN SABER LOS CONDUCTORES

Hay aspectos importantes que los latinos en Nueva York suelen preguntar, y aquí están aclarados:

Estas multas no se consideran infracciones relacionadas con la conducción tradicional.

No aparecerán en el historial de manejo del conductor.

No serán reportadas a las compañías de seguros.

Cada registro será revisado y validado por un técnico certificado antes de emitirse.

Pagos: en línea, por app móvil, por correo o presencial en los centros del Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York.

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