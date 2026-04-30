Desde el 1 de mayo de 2026 entra en vigor en Texas una nueva norma que impactará a miles de inmigrantes que trabajan en el sector de la construcción: se exigirá comprobar su estatus legal en Estados Unidos para poder ejercer. Esta regla fue aprobada por unanimidad el 24 de marzo por la Comisión de Licencias y Regulación del estado. Al tratarse de un requisito indispensable para obtener o renovar una licencia profesional en este y otros oficios, surgen dudas clave: ¿qué pasa si no cuentas con esa prueba?, ¿a qué te arriesgas? Te lo explicamos en los siguientes párrafos.

Vale precisar que esta medida será implementada por el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR), cuya portavoz, Caroline M. Espinosa, señaló que la comprobación de la presencia legal tiene como finalidad unificar y hacer más seguras las prácticas en todos los programas, reforzar la detección y prevención de fraudes, y proteger a los trabajadores frente a la explotación laboral y la trata de personas.

¿QUÉ PASA SI TRABAJAS EN CONSTRUCCIÓN EN EE.UU. Y NO PRUEBAS TU ESTATUS LEGAL?

Para los inmigrantes en general, y en particular quienes no tienen estatus legal, los principales riesgos a los que están expuestos por no tener cómo probar su estatus legal para desempeñarse en el sector construcción son:

Pérdida o imposibilidad de conseguir trabajo formal en oficios regulados, al no poder obtener licencia.

Caer en esquemas irregulares, ya que sus empleadores los registrarán como “contratistas independientes” o les pagarán en efectivo con el fin de esquivar obligaciones legales y de seguridad social.

Más vulnerabilidad frente a redadas o verificaciones de estatus migratorio en lugares de trabajo.

El miedo a ser deportados hace que muchos trabajadores renuncien a denunciar abusos o a reclamar compensaciones después de sufrir un accidente o algún perjuicio en su centro laboral.

Para quienes los contratan, mayor exposición a multas, sanciones administrativas y problemas legales si hay inspecciones en obras y se detecta trabajo sin licencia.

Mayor presión sobre las empresas, ya que las leyes federales castigan la contratación de trabajadores sin autorización, lo que podría derivar en despidos, menor estabilidad laboral o un aumento de la informalidad.

Vale precisar que la regla no exige ser ciudadano estadounidense para poder trabajar, sino contar con algún tipo de estatus migratorio autorizado, conforme a la ley federal de 1996 sobre beneficios públicos. Esto implica que miles de trabajadores que no logren regularizar su situación antes de que venza su licencia profesional podrían quedarse sin empleo.

Al respecto, la portavoz del TDLR, Caroline M. Espinosa, dijo al Texas Tribune: “Con el reciente lanzamiento de nuestro proyecto de modernización del sistema de licencias y un mayor enfoque en la lucha contra la trata de personas, el departamento está avanzando en la verificación de la presencia legal; esto garantiza prácticas consistentes y seguras en todos los programas y fortalece nuestra capacidad para identificar y prevenir el fraude, la explotación laboral y la trata de personas”.

Aunque el objetivo declarado es unificar prácticas, prevenir fraudes y combatir la explotación laboral, organizaciones y trabajadores temen que el cambio termine dejando sin ingreso a numerosos inmigrantes del sector construcción (Foto referencial: Freepik)

LOS DOCUMENTOS QUE ACEPTA TEXAS PARA OBTENER UNA LICENCIA PROFESIONAL

Texas aceptará distintos documentos que demuestren presencia legal en Estados Unidos para poder otorgar o renovar una licencia profesional. De acuerdo con TDLR, entre los principales están:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumpla con REAL ID.

Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte (incluso si está vencido, según algunas guías).

Tarjeta de identificación militar de Estados Unidos.

Licencia de armas de fuego emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

En el caso de personas no ciudadanas: tarjeta de residencia permanente (green card), permiso de trabajo vigente, visa de inmigrante o documentos de refugiado, que acrediten autorización legal para vivir y trabajar en el país.

La regla no exige ciudadanía estadounidense, pero sí algún documento que pruebe que la persona está legalmente autorizada a residir y trabajar en EE.UU.; sin eso, la licencia puede ser denegada o no renovada.

¿CÓMO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS AL TDLR PARA UNA LICENCIA?

Para el TDLR, casi todo se hace en línea, y los documentos de estatus legal se envían como parte de la solicitud electrónica o adjuntos a formularios específicos, según el tipo de licencia, indica el sitio web del gobierno de Texas.

Formas de presentar documentos al TDLR

Virtual: cuando entres al sistema de licencias en línea del TDLR y llenes la solicitud de nueva licencia o renovación, te pedirán subir o registrar la información de tus documentos según el tipo de licencia.

cuando entres al sistema de licencias en línea del TDLR y llenes la solicitud de nueva licencia o renovación, te pedirán subir o registrar la información de tus documentos según el tipo de licencia. Correo: en algunos casos, también se puede aplicar por correo postal, enviando el formulario en PDF junto con copias de los documentos requeridos y el pago de la tarifa correspondiente (la propia página del TDLR indica si tu licencia acepta “Apply Online” o “Apply by Mail”).

en algunos casos, también se puede aplicar por correo postal, enviando el formulario en PDF junto con copias de los documentos requeridos y el pago de la tarifa correspondiente (la propia página del TDLR indica si tu licencia acepta “Apply Online” o “Apply by Mail”). Cuenta propia: si ya tienes cuenta, puedes gestionar tu licencia (actualizar datos, adjuntar cambios, etc.) desde la sección “Apply or Renew a License Online” o “Manage your License” en el portal del TDLR.

LAS TARIFAS COMUNES PARA LICENCIAS DEL TDLR

Las tarifas dependen del tipo de licencia, pero hay rangos “típicos” que se repiten en varios oficios regulados por el TDLR.

Rangos habituales de tarifas

Solicitud de licencia inicial: de 50 a 100 dólares para muchas licencias individuales (por ejemplo, cosmetología cobra 50 dólares por aplicación).

de 50 a 100 dólares para muchas licencias individuales (por ejemplo, cosmetología cobra 50 dólares por aplicación). Renovación: en muchas licencias el costo de renovación cada 2 años ronda también los 50 dólares, aunque puede subir según la categoría.

en muchas licencias el costo de renovación cada 2 años ronda también los 50 dólares, aunque puede subir según la categoría. Licencias empresariales o de contratista (constructores, empresas, instalaciones): de 300 a más de 700 dólares por registro inicial, y aumentan si se renuevan con retraso.

de 300 a más de 700 dólares por registro inicial, y aumentan si se renuevan con retraso. Penalidades por licencia vencida: si renuevas tarde, el TDLR suele cobrar un porcentaje adicional (por ejemplo, 50% más si se renueva dentro de los primeros 90 días y hasta el doble si pasa más tiempo, según algunos cuadros de tarifas).

Dado que cada licencia maneja su propio esquema de tarifas, lo más exacto es consultar directamente la sección “Fee Schedule” o “Fees” del tipo de licencia que te interese (electricista, plomero, HVAC, etc.) dentro de la web del TDLR. Para hacerlo, ingresa desde este enlace.

Desde el 1 de mayo, los trabajadores de construcción en Texas deberán mostrar documentos que prueben su presencia legal en EE.UU. si quieren seguir trabajando con licencia estatal (Foto: AFP)

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