En caso poseas una visa estadounidense, debes tener en cuenta esta reciente advertencia. A pedido del presidente Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrían aplicar supervisiones más estrictas como parte de una estrategia contra la inmigración ilegal. Por esa razón, en este artículo quiero revelarte más detalles al respecto, incluyendo en qué circunstancias te la pueden cancelar y cómo recuperarla en caso te la revoquen.

Considerar que la visa estadounidense te puede liberar de cualquier sanción migratoria sería una percepción errónea; existen infracciones que pueden ocasionar que pierdas este beneficio en el momento que menos imaginas. Ahora, con la solicitud del actual mandatario estadounidense, las exigencias serán más estrictas.

Esta petición del mandatario Trump tiene como objetivo reducir la inmigración ilegal en el país. (Crédito: AFP / JIM WATSON). / JIM WATSON

Qué motivos llevarían a las autoridades a cancelar una visa americana

Tomando en cuenta lo señalado por el Departamento de Estado de EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés), una persona que cuenta con visa americana está expuesta a que se le revoque o cancele dicho beneficio si realiza actividades contrarias al interés nacional o la política exterior del país.

En caso te preguntas qué acciones serían suficientes para permitir que las autoridades migratorias intervengan y te anulen la visa estadounidense, son las siguientes:

Infringir las leyes de EE. UU.

Cometer un delito dentro de los EE. UU.

Brindar información migratoria falsa a las autoridades.

Participar en actividades delictivas.

Permanecer en EE. UU. más tiempo de lo permitido.

Cometer fraude.

Hacer actividades con una visa no permitida.

Ser calificado como una amenaza para la seguridad pública.

No cumplir con las normas migratorias.

Cumplir con las normas migratorias de EE. UU. evitarán que te revoquen tu visa americana. (Crédito: AlxeyPnferov / iStock) / AlxeyPnferov

Cómo recuperar una visa americana que ha sido revocada

De ocurrir esta situación, lo recomendable es acudir a un abogado especializado en temas migratorios. Explicando tu caso, el profesional te asesorará e iniciará las acciones legales para poder recuperar dicho beneficio.

En caso se mantenga la cancelación, el DOS aconseja a los afectados que presenten una solicitud nueva de visa. Eso sí, según el formulario y el tipo de documento que se pretende tramitar, tendrás que explicar los motivos que obligaron a la revocación de la visa anterior.

El panorama es distinto si te encuentras en un proceso de revocación, ya que puedes recabar y presentar pruebas nuevas ante las autoridades del USCIS dentro del periodo establecido. Esta entidad evaluará si dichos elementos son suficientes para evitar la cancelación del documento o no.