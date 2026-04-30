En caso tengas planificado visitar Disneyland a corto plazo, debes conocer el nuevo código de conducta que aplicó este parque temático situado en California para todo visitante. La actualización se trata de una medida para brindar una excelente experiencia a cualquier usuario, estableciendo límites claros sobre comportamientos que no serán permitidos dentro de las instalaciones y atracciones. Para que sepas más detalles sobre esta regulación, te invito a leer los siguientes párrafos; así evitarás cualquier inconveniente durante tu experiencia.

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La medida implementada se debe ante el aumento de interrupciones que se han registrado desde el año 2025 en el complejo Disneyland Resort en Anaheim, lo cual podría provocar una mala experiencia en decenas de visitantes.

Según una data otorgada por Natalie Katzka, directora de servicios de ingeniería de atracciones en Disneyland, el 13% de las atracciones fueron suspendidas debido a la conducta de los asistentes durante el año fiscal 2025 .

Se trata de un porcentaje que superó al promedio histórico (10%). Por lo tanto, este cambio pretende “mejorar la fiabilidad de las atracciones cada vez más complejos”.

Esta actualización parte ante las acciones desmedidas realizadas por los usuarios que paralizaron distintas funciones durante el 2025. (Crédito: Pixabay)

Cuáles son las acciones que quedan prohibidas en Disneyland Resort de California

De acuerdo al medio FOX News , estas son algunas de las acciones incluidas en el código de conductas para visitantes que están completamente prohibidas de realizar durante la visita a este complejo.

USAR UN TELÉFONO MÓVIL DURANTE EL RECORRIDO

El personal de este complejo de atracciones supervisará que no haya teléfonos a la vista antes de autorizar el inicio del recorrido; queda prohibido filmar con la mano en atracciones dinámicas. Entonces, los usuarios deberán mantener sus dispositivos guardados.

La regulación se implementará en atracciones con alta presencia de personas o con sistemas tecnológicos sensibles, tales como Mickey & Minnie’s Runaway Railway y la Incredicoaster.

USO DE OBJETOS SUELTOS DURANTE LOS RECORRIDOS

En caso pretendas llevar contigo algún gorro, mochila, teléfono, botellas de agua o vasos metálicos ‘Stanley’, deberás evitarlo completamente. Según lo señalado por el medio, estos objetos pueden provocar paradas de emergencia o interferir con los sensores.

Para ello, será necesario que dichos artículos sean almacenados en estantes ubicados en puntos estratégicos.

Entre una de las acciones prohibidas impuestas en el código de conducta para visitantes de Disneyland es el uso de gorras y botellas de agua durante el recorrido. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

EXTENDER BRAZOS Y PIERNAS MÁS ALLÁ DE LO PERMITIDO

Es necesario que tengas en cuenta las consideraciones impuestas cuando participes en alguna actividad recreativa dentro de este complejo, pues es sumamente importante que respetes para que tu integridad física esté a salvo.

USO DE PALOS O TRÍPODES PARA TOMAR FOTOGRAFÍAS.

Si bien ya queda prohibido tomar fotografías o grabar videos durante los recorridos de estas atracciones, también está restringido el uso de palos para tomar selfies o trípodes para capturar alguna imagen. De infringir, es posible que dichos artículos sean decomisados por el personal.

Para que sepas a mayor detalle otras actividades restringidas durante tu visita a este reconocido parque temático de Disney, te invito a ingresar este ENLACE para que tengas un mayor conocimiento.

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