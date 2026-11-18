¿Recibiste una orden de deportación en Estados Unidos y quieres apelarla? A partir de diciembre de 2026, una nueva regla de la administración de Donald Trump reducirá de 30 a 10 días calendario el plazo para presentar ciertas apelaciones migratorias. A continuación, te explicamos a quiénes afecta la medida, desde qué fecha comenzará a aplicarse, cuánto cuesta presentar el recurso y qué ocurre si la persona no puede pagar.

La nueva norma de la administración Trump reducirá el tiempo para presentar ciertas apelaciones migratorias en Estados Unidos (Foto: EFE)

¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR LA NUEVA REGLA Y CUÁNTO CUESTA EL TRÁMITE?

A partir del 17 de diciembre de 2026, entrará en vigor la regla final que reduce de 30 a 10 días calendario el plazo para presentar determinadas apelaciones ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), publica Federal Register.

La tarifa que actualmente publica el Departamento de Justicia para apelar una decisión de un juez de inmigración mediante el formulario EOIR-26 es de US$1,060, sin incluir los honorarios de un abogado.

Cabe precisar que el 17 de diciembre corresponde a la entrada en vigor de la regla final sobre los procedimientos de apelación; no como la fecha en que comenzará a cobrarse esa tarifa. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) ya publica los US$1,060 como el costo vigente del trámite.

¿A QUIÉNES SE APLICA EL PLAZO DE 10 DÍAS?

La reducción afecta determinadas apelaciones ante la BIA y no se limita a personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque mantiene excepciones para ciertas decisiones sobre el fondo de solicitudes de asilo, cuyas apelaciones conservan el plazo de 30 días.

El nuevo plazo servirá para presentar la notificación de apelación, en la que se explican los motivos por los que se cuestiona la decisión del juez.

Varios migrantes en riesgo de ser deportados en EE.UU. si no apelan a tiempo la decisión del juez de inmigración (Foto: AFP)

¿QUÉ OCURRE SI LA PERSONA NO PUEDE PAGAR?

Las personas que no puedan cubrir la tarifa pueden solicitar una exención mediante el formulario EOIR-26A, que debe acompañar la apelación, señala el Departamento de Justicia.

Recuerda: la aprobación no es automática y estará en manos de la BIA, que debe evaluar la incapacidad económica declarada por el solicitante. Las apelaciones de decisiones sobre fianza, por su parte, no tienen tarifa de presentación.

IMPORTANTE

La regla final señala que, si la solicitud de exención se presentó dentro del plazo y luego es rechazada, se conceden 15 días para pagar o corregir la solicitud, con suspensión del cómputo del plazo aplicable durante ese período.

CUESTIONAN REDUCCIÓN DE TIEMPO

La abogada Johanna Kelley señaló que 10 días son insuficientes para preparar una apelación “cuando se está argumentando que el juez cometió un error. Es muy difícil”, publicó N+ Univision.

Por su parte, Raed González, abogado de inmigración, indicó al mismo medio que no habrá suficiente tiempo para que las personas busquen ayuda legal: “Sin duda alguna, esto va a ser sujeto de mucha litigación, especialmente por eso, por la falta de acceso de abogados, porque no hay tiempo, y entendemos que viola el debido proceso de ley”.