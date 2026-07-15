La decisión del presidente Donald Trump de revocar la suspensión temporal de los controles de tráfico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), anunciada este 15 de julio de 2026, ha generado gran polémica. A partir de ahora, la agencia puede reanudar las inspecciones en vehículos en todo Estados Unidos. Según el mandatario, ICE no debía detener sus operaciones pese a los recientes tiroteos mortales. ¿Qué dice exactamente el memorando que queda sin efecto y qué implica esta medida? En las siguientes líneas te lo explicamos.

Cabe precisar que la suspensión temporal se ordenó después de dos muertes registradas en operativos de ICE: una en Houston, Texas, donde falleció el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años; y otra en Maine, donde un agente migratorio disparó contra el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, quien contaba con permiso de trabajo en Estados Unidos. Ambos tiroteos provocaron protestas y abrieron cuestionamientos sobre la forma en que actúan los agentes federales encargados de ejecutar la ofensiva migratoria impulsada por la administración de Trump.

Con la revocación, los agentes de ICE pueden volver a usar controles de tráfico en todo el país (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

EL MEMORANDO QUE QUEDA SIN EFECTO

Trump anuló un memorando que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas había emitido el 14 de julio, en el que se indicaba a los agentes que limitaran las paradas de tráfico y dieran prioridad a otras formas de trabajo en el terreno. Al dejar sin efecto esa orden, se vuelve a permitir el uso de esta táctica en los operativos para detener y buscar personas con posibles violaciones migratorias.

“Las políticas de Joe Biden habían permitido que 25 millones de personas [entraran a Estados Unidos sin control ni verificación]. ¡No podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de ICE para combatir el crimen: el control de tráfico! Una vez que lo hagamos, estaremos jugando directamente en manos del criminal. Los demócratas de izquierda radical querrían que esto sucediera, pero no ocurrirá mientras yo esté al mando. ICE, sean juiciosos, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su trabajo muy importante”, escribió el presidente a través de su cuenta de Truth Social.

¿Qué dice la revocación?

Aunque el texto íntegro del memorando no se ha difundido ampliamente, los reportes coinciden en varios puntos clave:

Se revoca la suspensión temporal de la mayoría de las detenciones de vehículos realizadas por agentes de ICE, especialmente por la división de Operaciones de Detención y Deportación (ERO).

Se autoriza nuevamente el uso de controles de tráfico y paradas de vehículos como una de las herramientas habituales para localizar y arrestar personas que se encuentran en el país sin autorización.

Se recalca que dichas paradas son, en palabras de Trump, una de las herramientas “más importantes y eficaces” para combatir el crimen y hacer cumplir las leyes migratorias.

En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que acelerará la entrega de cámaras corporales a los agentes de ICE para registrar operativos y dar más transparencia a las detenciones.

Mientras el gobierno promete más supervisión y cámaras corporales para los agentes, organizaciones de derechos civiles advierten que el regreso de estas tácticas puede aumentar los riesgos de uso excesivo de la fuerza y perfilamiento racial (Foto: Imagen generada por Gemini)

¿QUÉ SIGNIFICA QUE AHORA SE REVOQUE?

Para las personas migrantes y comunidades latinas, la revocación implica varias cosas en la práctica:

ICE puede volver a usar paradas de tráfico en carretera como parte de sus operativos: detener un vehículo, revisar ocupantes y, si encuentran a alguien con presunta violación migratoria, proceder al arresto.

Aumenta el riesgo de interacciones con ICE durante desplazamientos en carro, especialmente en zonas donde la agencia opera con más intensidad.

Aunque se promete más supervisión (cámaras corporales, evaluación de tácticas), se mantiene una herramienta que había sido cuestionada por su potencial de uso excesivo de la fuerza y perfiles raciales.

En términos legales y políticos, el mensaje es que la administración federal prioriza el uso de todas las herramientas de ICE, incluso las más controversiales, y está dispuesta a mantenerlas pese a las críticas y a incidentes graves recientes.

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