Manejar por las calles implica una gran responsabilidad; sin embargo, muchos olvidan que mantenerse concentrados al volante es primordial, por lo que ocasionan accidentes que pueden llegar a ser fatales. Para detectar a quienes van distraídos, especialmente por usar el celular, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) puso en marcha un operativo masivo de vigilancia en carreteras y autopistas, que comenzó el 6 de abril y concluirá el 13. Conoce las multas e infracciones que enfrentan los conductores que incurren en esta falta.

Vale precisar que se trata de un operativo anual que se enfoca en conductas como textear, hablar por teléfono sin manos libres, mirar redes sociales o cualquier distracción que quite la vista de la carretera. Durante la campaña de 2025, el DPS reportó más de 79,000 citaciones y advertencias; un año antes, en 2024, se registraron más de 67,400 acciones de este tipo.

Solo en 2025, el DPS emitió más de 79,000 citaciones y advertencias durante esta campaña de control de tráfico. Este año, el operativo vuelve con más patrullas visibles y encubiertas y fuertes sanciones para los distraídos (Foto: Freepik)

OPERATIVO CONTRA CONDUCTORES DISTRAÍDOS EN TEXAS

Durante el operativo masivo contra conductores distraídos en Texas, que concluirá el 13 de abril, habrá más patrullas visibles y no visibles en autopistas y carreteras principales, y se aplicarán multas y citaciones a quienes sean sorprendidos usando el teléfono u otras distracciones mientras manejan. La idea es reducir accidentes relacionados con el manejo distraído y enviar un mensaje disuasorio justo en un periodo de mucho tráfico.

La campaña anual de control de tráfico contra la conducción distraída se llama “Cámbiate de carril o reduce la velocidad” y se realiza en coordinación con Operation CARE (Crash Awareness and Reduction Effort, Esfuerzo para la Concienciación y la Reducción de Accidentes).

MULTAS Y SANCIONES POR CONDUCIR DISTRAÍDO EN TEXAS

Lo primero que debes saber es que se mantiene la prohibición de textear mientras se maneja en casi todas las circunstancias; por lo tanto, no se puede leer y/o escribir ni enviar mensajes con el vehículo en movimiento. Asimismo, serán multados quienes no se cambien de carril o no reduzcan la velocidad cuando hay autoridades o personal de emergencia en la vía.

En estas campañas, violar la ley de “Move Over or Slow Down” vinculada al manejo distraído puede considerarse delito menor, con multas de hasta US$1,250, y si hay lesión puede elevarse a delito grave de cárcel estatal, publica Fox 7 Austin.

A continuación, las multas por manejo distraído (especialmente por usar el celular) en Texas, según el Código de Transporte Capítulo 545:

Primera infracción por textear o usar el teléfono de forma ilegal al manejar: entre 25 y 99 dólares, según el caso y la ciudad.

entre 25 y 99 dólares, según el caso y la ciudad. Infracciones posteriores: suelen subir a entre US$100 y US$200.

suelen subir a entre US$100 y US$200. Si el manejo distraído provoca un choque con daños, lesiones o muerte, ya no hablamos solo de multa: pueden presentarse cargos penales (delito menor de clase A), con posibilidad de hasta 1 año de cárcel y multas de hasta US$4,000.

Además, muchas ciudades tienen ordenanzas de “manos libres” que permiten multas adicionales por usar el celular en la mano mientras manejas, y si la distracción te lleva a violar otras reglas (como no reducir la velocidad o no moverte al carril contrario cuando hay oficiales o personal de emergencias en la vía), esas infracciones también traen sus propias multas, que pueden llegar a varios cientos de dólares.

El DPS refuerza la vigilancia en carreteras y autopistas de Texas para detectar a quienes manejan distraídos, sobre todo por usar el celular (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

LEYES SOBRE EL USO DEL TELÉFONO MÓVIL QUE CONVIENE RECORDAR

En Texas, no se pueden enviar ni recibir mensajes electrónicos mientras se conduce.

El uso de cualquier dispositivo portátil en su vehículo en una zona escolar es ilegal.

Los conductores menores de 18 años tienen prohibido el uso de dispositivos portátiles al volante.

Los conductores de autobuses escolares no pueden usar sus teléfonos celulares mientras conducen si hay niños presentes.

Por lo tanto, para conducir de forma segura e informada:

Nunca uses tu teléfono celular mientras conduces.

Sal completamente de la carretera y detente por completo antes de hablar o enviar un mensaje de texto.

Familiarízate con las leyes locales.

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