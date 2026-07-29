Ante el aumento de accidentes relacionados con bicicletas y scooters eléctricos, que crecieron 273% entre 2022 y 2025 en Orange County, Florida, y afectaron sobre todo a menores de 10 a 14 años, según el Departamento de Salud estatal, la Junta Escolar del Condado Orange aprobó una nueva política que restringe el uso de estos vehículos en las escuelas del distrito. La decisión llega tras un creciente debate entre padres y autoridades sobre su impacto en la seguridad vial. ¿Qué hay detrás de este cambio y por qué se considera necesario en uno de los distritos escolares más grandes de Florida? A continuación te lo contamos.

La decisión del mayor distrito escolar de Florida central se inscribe en una tendencia más amplia: cada vez más sistemas educativos y gobiernos locales buscan regular la micromovilidad estudiantil ante el aumento de choques, caídas y atropellos (Foto: Freepik)

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA PROHIBICIÓN DE E-BIKES Y SCOOTERS ELÉCTRICOS EN ESCUELAS DE ORANGE, FLORIDA?

La Junta Escolar del Condado Orange aprobó la nueva política a finales de julio, por lo que la normativa empezará a aplicarse desde el inicio del nuevo año escolar, es decir, en agosto de 2026, cuando los estudiantes regresen a las escuelas del distrito.

La nueva medida de Orange County Public Schools (OCPS) afectará a alumnos de niveles K‑8, específicamente a estudiantes de primaria y middle school, quienes ya no podrán llevar sus e‑bikes ni scooters eléctricos a sus centros educativos.

¿QUÉ MARCA LA NUEVA NORMATIVA?

La política de “micromovilidad” de Orange County Public Schools establece varias reglas clave:

Prohibición para primaria y middle school (K‑8)

Los alumnos de primaria y secundaria básica (elementary y middle school) no podrán llevar e‑bikes ni scooters eléctricos a las escuelas del distrito; estos dispositivos quedan vetados en propiedad de OCPS para esos niveles.

Reglas estrictas para high school

Solo estudiantes de preparatoria (high school) con licencia de conducir o learner’s permit válida podrán usar e‑bikes o e‑scooters para ir a la escuela.

Deberán registrar el vehículo y obtener un permiso/decal emitido por el distrito escolar, que debe estar visible en el dispositivo, precisa Central Florida Public Media.

Una vez que entren a la propiedad escolar, los estudiantes deben bajarse del vehículo y caminarlo, estacionándolo solo en racks o áreas designadas por la administración.

Limitaciones por seguridad y tipo de vehículo

Se prohíben e‑bikes modificadas y e‑bikes de Clase 3, que pueden alcanzar velocidades más altas (alrededor de 28–30 mph).

No se permite cargar las baterías de e‑bikes o scooters en la propiedad escolar, por el riesgo de incendios asociado a algunos paquetes de baterías, precisa FOX 35 Orlando.

Está prohibido circular con estos dispositivos por sidewalks, patios, campos deportivos, canchas, zonas verdes y demás espacios peatonales dentro del campus.

El condado y el distrito analizan no solo límites dentro de los campus, sino también posibles reglas para la vía pública (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

TENDRÁ UN PERIODO DE GRACIA INICIAL

Autoridades escolares han señalado que habrá un periodo de gracia para que las familias ajusten la forma en que los estudiantes llegan a la escuela. Durante ese tiempo, la respuesta será más educativa que punitiva.

“Tendrán un período de gracia durante el primer mes del año, probablemente, para acostumbrarse y organizar su transporte. Dicho esto, sus e-bikes y scooters eléctricos no motorizados habituales siguen estando permitidos. La buena y vieja forma de ir a la escuela, la seguimos permitiendo”, dijo Marie Salamanca, miembro de la Junta Escolar del Condado de Orange, publica Wesh 2.

¿HABRÁ SANCIONES?

El distrito ha indicado que todavía está definiendo “cómo disciplinar a los estudiantes que repetidamente no sigan las nuevas reglas”.

Eso sugiere que, en casos de reincidencia, podrían aplicarse medidas habituales del código de conducta: advertencias, llamadas a padres, anotaciones disciplinarias, restricciones en el uso de instalaciones o actividades, etc., aunque no se ha publicado aún un listado cerrado.

Confiscación/retención temporal del dispositivo

A nivel del condado (no solo del distrito escolar), se discute permitir que agentes del sheriff confisquen o retengan e‑bikes y scooters de quienes violen normas de seguridad en la vía pública, como parte de una posible ordenanza más amplia.

Aunque esto no es estrictamente una sanción escolar, sí podría afectar a estudiantes que usen estos dispositivos fuera del campus.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!