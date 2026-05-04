Una importante actualización a los visados estadounidenses se hizo oficial este 03 de mayo en el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ¿de qué se trata? Pues la Administración Trump hizo un cambio en la suspensión del procesamiento tras la prohibición de viajes impuesta en enero a 39 países. De esta manera, se permitirá a un grupo de profesionales de la salud quedarse en Estados Unidos, incluidos los de Venezuela, tal como destacan desde Noticias Telemundo. Como este paso, los médicos sí podrán renovar sus visas y permisos de trabajo a diferencia de otros compatriotas y así seguir laborando en los hospitales que ya están saturados porque las renovaciones de residencias y permisos estaban paralizadas. Aquí te explico la información que se conoce hasta el momento y que llega en un contexto de escasez significativa y creciente de profesionales de la salud en EE.UU..

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¿Qué pasaba con las renovaciones de visas para médicos extranjeros en EE.UU.?

Desde el 1 de enero de 2026, el gobierno liderado por Donald Trump implementó la Proclamación Presidencial 10998, suspendiendo total o parcialmente la emisión de visas y entrada a nacionales de 39 países por razones de seguridad entre ellos Irán, Afganistán, Haití, Siria y Yemen. La medida afecta principalmente a visitantes (B1/B2), estudiantes (F, M, J) e inmigrantes. Entre las naciones perjudicadas están incluidas Cuba y Venezuela.

Quienes esperaban la renovación de su estatus migratorio quedaron en una situación de incertidumbre porque quedó suspendida la emisión de visas de inmigrante y no inmigrante (turismo, estudios, intercambio) para los países listados con la excepción de residentes permanentes (Green Card), diplomáticos, ciudadanos con doble nacionalidad y ciertas visas especiales para empleados del gobierno estadounidense.

Muchos hospitales pusieron en licencia administrativa a los médicos ya que estaban bajo escrutinio tras el anuncio de prohibición de viajes a 39 países y la suspensión de trámites de inmigración.(Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini) | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos.

Esto afectó uno de los sectores más importantes: la salud. Y es que cientos de médicos enfrentaban la expiración de su estatus o licencias administrativas, y muchos fueron detenidos durante controles de tráfico rutinarios por tener documentos vencidos. Esto se vio reflejado en que los hospitales en zonas rurales y desatendidas —donde los médicos formados en el extranjero representan más del 40% del personal— se encontraban desatendidos y saturados.

Y es que los médicos formados en el extranjero constituyen una parte sustancial del personal médico estadounidense y ya se hablaba de una posible crisis sanitaria en Estados Unidos. Según explican desde Newsweek, en una carta del 8 de abril firmada por más de 20 organizaciones médicas, entre las que se incluyen grupos que representan a médicos de familia, neurólogos y pediatras, se precisa que el 23% de los médicos con licencia en el país no se formaron en EE.UU. y que 64% de estos ejercen en zonas desatendidas o en partes del país con escasez de médicos. Además, casi 21 millones de estadounidenses viven en lugares donde estos doctores representan al menos la mitad del total de médicos.

La administración de Donald Trump permitirá que médicos de 39 países trabajen y permanezcan en Estados Unidos. (Foto: adrian825 / iStock) / adrian825

Médicos extranjeros en EE.UU. podrán renovar sus visas

El DHS ahora indica que las solicitudes “relacionadas con médicos continuarán su procesamiento”, restaurando el flujo habitual de exenciones J-1, extensiones H-1B y peticiones de inmigración. “Las solicitudes relacionadas con médicos seguirán tramitándose”, agregó la agencia federal encargada de proteger el país contra amenazas, gestionando seguridad fronteriza, inmigración, ciberseguridad y respuesta a desastres en un comunicado enviado a The New York Times.

Sin embargo, aún queda la incertidumbre de qué pasará con los médicos cuyos casos fueron denegados o retirados durante la congelación.

Además, es importante tener en cuenta que esta actualización solo beneficia a los profesionales de la salud, ya que la suspensión general del procesamiento por la prohibición de viajes sigue vigente para la mayoría de las peticiones laborales y familiares vinculadas a ciudadanos de los países listados.

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