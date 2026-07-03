Desde el 1 de julio de 2026, los dueños de food trucks en Texas pueden operar en cualquier parte del estado sin tramitar autorizaciones adicionales en cada ciudad o condado, gracias a la entrada en vigor de una norma que crea un permiso estatal para este tipo de negocios. Este cambio marca un antes y un después en la forma en que se regulan los camiones de comida y redefine la relación entre las autoridades estatales y locales en materia de control sanitario y operación comercial. A continuación, te contamos cómo esta disposición beneficia a los comerciantes.

Todo propietario de food truck en Texas deberá contar con dicha licencia desde el 1 de julio. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿DE QUÉ FORMA LA NUEVA LICENCIA ESTATAL BENEFICIA A LOS COMERCIANTES?

La nueva licencia estatal beneficia a los comerciantes de food trucks principalmente porque les permite operar con un solo permiso sanitario válido en todo Texas, reduciendo trámites, costos duplicados y barreras para moverse entre ciudades y condados.

Menos trámites y más movilidad

Antes, si el propietario de food truck quería laborar en otro lugar, debía sacar permisos de salud diferentes en cada ciudad o condado donde deseaba vender, lo que implicaba tiempo, dinero y burocracia extra.

Desde el 1 de julio, con la licencia estatal emitida por el Departamento de Servicios de Salud de Texas (DSHS), los dueños de estos negocios pueden usar un único permiso para operar en cualquier parte del estado, siempre que respeten normas locales de zonificación, incendios, estacionamiento y horarios.

Mayores oportunidades de negocio

Gracias a la posibilidad de moverse entre condados y ciudades con un solo permiso estatal facilita participar en festivales, ferias, eventos masivos y temporadas altas en distintas regiones, lo que puede aumentar ventas e ingresos, publica Univision.

“Con esos permisos vamos a tener la posibilidad de tener más horas de trabajo, contratar nuevas personas en otras ciudades, hacerlos más expandibles”, dijo Christian García, propietario de un food truck de comida china establecido en San Antonio,

Costos concentrados

Como la ley elimina la mayoría de licencias sanitarias municipales para los food trucks que cuenten con la licencia estatal, los ayuntamientos ya no pueden cobrar sus propias tasas de salud a esas unidades.

En la práctica, el comerciante paga una tarifa estatal (que varía según el tipo de food truck y el riesgo sanitario), más una inspección inicial, en lugar de múltiples permisos locales repetidos.

Estandarización y seguridad jurídica

Al centralizar la regulación sanitaria en el DSHS, se unifican criterios de inspección y requisitos de salubridad, lo que da reglas más claras para quienes operan en distintas zonas del estado.

Se creará una base de datos estatal con los food trucks autorizados, sus inspecciones y sanciones, lo que aporta transparencia y puede fortalecer la confianza de clientes y organizadores de eventos que contratan estos servicios.

La nueva regulación concentra en el Departamento de Servicios de Salud de Texas la parte sanitaria, pero deja en manos de los gobiernos locales las reglas sobre zonificación, estacionamiento, circulación y prevención de incendios (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿TAMBIÉN TIENE LIMITACIONES?

Aunque ahora cuentan con una licencia sanitaria única a nivel estatal, los food trucks siguen sujetos a varias limitaciones impuestas por las leyes y ordenanzas locales en cada ciudad o condado de Texas.

Los gobiernos locales mantienen facultades sobre el uso de suelo y la zonificación, es decir, pueden decidir en qué áreas se permite estacionar y operar un food truck. También están autorizados a fijar horarios de funcionamiento. Además, pueden establecer normas de seguridad contra incendios, como exigir inspecciones del cuerpo de bomberos, equipos de extinción, salidas de emergencia y condiciones específicas para la instalación de gas y electricidad.

Por lo tanto, siguen vigentes las normas locales sobre estacionamiento, circulación y espacio público: dónde se puede aparcar, cuánto tiempo, si pueden usar plazas de aparcamiento en la vía pública, y restricciones para no bloquear aceras, entradas de negocios o tráfico.

Lo que ya no pueden hacer los municipios

Las ciudades ya no pueden exigir un segundo permiso sanitario local ni cobrar tasas de salud adicionales a los food trucks que cuenten con la nueva licencia estatal emitida por el DSHS. Tampoco pueden duplicar inspecciones sanitarias de comida que ya están cubiertas por el sistema estatal; su margen se concentra en temas de seguridad pública, orden urbano y compatibilidad con otros comercios y vecinos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!