Si planeas ir a Yankee Stadium este fin de semana para la esperada serie entre los New York Yankees y los New York Mets, lo más recomendable es salir de casa con tiempo extra y revisar tu trayecto antes de entrar al Metro de Nueva York. La Metropolitan Transportation Authority (MTA) anunció un plan especial para el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, fechas en las que miles de aficionados se desplazarán hacia el Bronx para una nueva edición de la Subway Series. Habrá trenes adicionales en las rutas D y 4 al final de cada encuentro, pero también modificaciones por obras en las vías que podrían alargar el viaje desde varias estaciones de Manhattan.

El movimiento será especialmente intenso en una ciudad donde el béisbol forma parte de la rutina de muchas familias. Para residentes latinos del Bronx, Washington Heights, Harlem, Queens y Nueva Jersey, estos partidos suelen ser una oportunidad para reunirse, llevar a los niños al estadio y vivir la rivalidad neoyorquina entre Yankees y Mets. La afluencia aumentará durante la salida, cuando gran parte del público se concentre al mismo tiempo en los andenes de 161 St-Yankee Stadium.

La serie se disputará tras las actividades conmemorativas por el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Los Yankees programaron actos especiales para el juego del viernes 11, una jornada que tendrá un significado particular para la ciudad y sus residentes.

La estación 161 St-Yankee Stadium continuará atendida por las líneas B, D y 4. Sin embargo, la B no circula durante los fines de semana, por lo que los pasajeros deberán considerar principalmente las dos restantes para llegar al estadio desde Manhattan, Brooklyn o el Bronx.

La MTA informó que mantendrá unidades adicionales de las líneas D y 4 listas para entrar en servicio después de los juegos del sábado y domingo. La medida busca aliviar la alta demanda que suele producirse cuando termina un partido en el Yankee Stadium.

¿A QUÉ HORA JUEGAN YANKEES VS. METS?

Los Yankees recibirán a los Mets en el Bronx durante tres días. El refuerzo de transporte anunciado por la MTA se concentrará en los compromisos del sábado y domingo.

Fecha Partido Hora de Nueva York Estadio Viernes 11 de septiembre Yankees vs. Mets 7:05 p. m. Yankee Stadium Sábado 12 de septiembre Yankees vs. Mets 1:35 p. m. Yankee Stadium Domingo 13 de septiembre Yankees vs. Mets 1:35 p. m. Yankee Stadium

Los horarios corresponden a la hora del Este de Estados Unidos. El duelo del viernes comenzará a las 7:05 p. m., mientras que los encuentros del sábado y domingo arrancarán a la 1:35 p. m.

Para quienes viven en Nueva York, la mayor carga sobre el sistema de transporte se concentrará durante la tarde. Muchos asistentes regresarán hacia Manhattan, Brooklyn, Queens, el norte del Bronx o conexiones ferroviarias al terminar la jornada deportiva.

El Yankee Stadium, ubicado en El Bronx, será el recinto que alberará esta serie de partidos (Foto: AFP) / TIMOTHY A. CLARY

EL DATO CLAVE SOBRE LOS TRENES ADICIONALES

La MTA no ha publicado una hora exacta de salida para los trenes extra de las líneas D y 4. El anuncio indica que las unidades estarán disponibles después de cada partido, por lo que su activación dependerá de la hora en que concluya el juego y del volumen de pasajeros que llegue a la estación.

Esto significa que no existe una salida garantizada a una hora específica, como las 4:00 p. m. o 4:30 p. m. La autoridad de transporte pondrá en circulación los convoyes cuando sea necesario para atender la demanda tras la salida de los aficionados.

Línea Sábado 12 de septiembre Domingo 13 de septiembre Objetivo D Trenes adicionales después del partido Trenes adicionales después del partido Facilitar la salida de los aficionados 4 Trenes adicionales después del partido Trenes adicionales después del partido Facilitar la salida de los aficionados

Para las personas que viajen con niños, adultos mayores o grupos grandes, lo mejor es considerar un margen adicional al momento de organizar el retorno. La duración de un juego de béisbol puede variar por entradas extra, pausas o ceremonias, y la zona alrededor del estadio suele llenarse poco después del último out.

La MTA prepara más trenes para la línea D y 4 del Metro de Nueva York durante el 12 y 13 de septiembre (Foto: Wikimedia)

CAMBIOS EN LAS LÍNEAS D Y 4

Además del refuerzo previsto al final de los encuentros, habrá modificaciones por mantenimiento de fin de semana. Las líneas D y 4 conservarán su parada en 161 St-Yankee Stadium, aunque operarán como trenes locales en determinados tramos de Manhattan.

Línea Cambio de servicio durante el fin de semana Qué deben considerar los pasajeros Línea 4 Servicio local entre Grand Central-42 St y 125 St El recorrido puede ser más lento que en un fin de semana regular. Línea D Servicio local entre 59 St-Columbus Circle y 125 St Habrá paradas adicionales antes de llegar al Bronx. 161 St-Yankee Stadium Mantiene servicio de D y 4 Es la parada directa para ingresar al estadio.

En la práctica, quienes salgan desde Midtown, Times Square, Herald Square, Columbus Circle o el Upper West Side deberán calcular algunos minutos adicionales. Esta previsión resulta útil para las personas que tienen boletos con hora de ingreso, planean encontrarse con familiares o quieren llegar antes para pasar los controles de seguridad.

La línea 4 sigue siendo una alternativa práctica para pasajeros que vienen desde el East Side de Manhattan, Grand Central, Union Square, Brooklyn y sectores del Bronx. Por su parte, la D conecta con zonas del West Side, Washington Heights, Inwood y distintas estaciones de Brooklyn vinculadas con la Sexta Avenida.

¿CÓMO LLEGAR A YANKEE STADIUM?

La parada más directa para llegar al estadio es 161 St-Yankee Stadium, ubicada junto al complejo deportivo. Durante el fin de semana, los trenes D y 4 mantendrán servicio en esa estación, mientras que la B permanecerá fuera de operación por su calendario habitual de sábados y domingos.

Los residentes del Bronx también pueden utilizar distintas rutas de autobús que circulan cerca de East 161st Street, River Avenue y Grand Concourse.

Medio de transporte Ruta o estación Conexión con Yankee Stadium Subway D y 4 Parada directa en 161 St-Yankee Stadium. Autobús Bx6 y Bx6-SBS Servicio por el área de 161st Street. Autobús Bx13 Paradas cercanas al recinto. Autobús Bx1, Bx2 y BxM4 Conexiones cerca de Grand Concourse y 161st Street. Metro-North Railroad Yankees-E 153 St Estación a pocos minutos a pie del estadio.

Para muchas familias hispanas del Bronx, el Metro suele ser la alternativa más conveniente frente a los problemas de tráfico y el costo del estacionamiento en un día de juego. Quienes viajen en auto desde Nueva Jersey, Westchester o Long Island deben anticipar congestión cerca de River Avenue, East 161st Street y las vías de acceso al estadio.

Algunos buses de la MTA también llegan hasta el Yankee Stadium (Foto: MTA)

METRO-NORTH Y OTRAS CONEXIONES

Los pasajeros de Metro-North Railroad pueden utilizar la estación Yankees-E 153 St, situada a una corta caminata del estadio. Desde allí hay conexiones con las líneas Harlem, Hudson y New Haven, según el horario disponible para cada jornada.

En eventos deportivos de gran asistencia, Metro-North puede reforzar su operación con viajes especiales conocidos como Yankee Clipper. Los usuarios deben verificar el itinerario vigente antes de salir, ya que estos servicios dependen de la programación de cada partido y de los ajustes ferroviarios del fin de semana.

Quienes lleguen desde Long Island pueden tomar el Long Island Rail Road hasta Grand Central Madison y conectar allí con la línea 4 o con Metro-North. Esta ruta puede resultar útil para pasajeros de Queens, Nassau y Suffolk que prefieran evitar el tránsito vehicular hacia el Bronx.

Antes de comenzar el recorrido, la recomendación es revisar la aplicación MTA, TrainTime o la página oficial de la agencia. Los trabajos de fin de semana pueden generar ajustes de última hora en el servicio de subway, buses y trenes de cercanías.

¿QUÉ DEBES SABER SI VAS AL JUEGO?

Los Yankees recibirán a los Mets el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en Yankee Stadium.

Ambos juegos de fin de semana comenzarán a la 1:35 p. m., hora de Nueva York.

Las líneas D y 4 mantendrán parada en 161 St-Yankee Stadium.

La línea B no opera durante los fines de semana.

La MTA tendrá unidades adicionales D y 4 disponibles después de cada encuentro.

No hay una hora fija publicada para la salida de esos trenes extra

La línea 4 circulará como local entre Grand Central-42 St y 125 St.

La D hará paradas locales entre 59 St-Columbus Circle y 125 St.

El trayecto desde Manhattan podría tomar más tiempo por las obras programadas.

Metro-North ofrece acceso mediante la estación Yankees-E 153 St.

Revisa MTA.info y TrainTime antes de salir para confirmar cambios de último minuto.