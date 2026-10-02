La expectativa por conocer cuánto aumentará el Seguro Social en 2027 crece entre los beneficiarios. La fecha para despejar las dudas ya está fijada: el miércoles 14 de octubre. Ese día, la Administración del Seguro Social (SSA) dará a conocer el porcentaje exacto del ajuste por costo de vida, conocido como COLA, un mecanismo diseñado para que las prestaciones se adapten a los cambios en los precios de bienes y servicios. Como el cálculo se basa en la variación de la inflación registrada durante determinados meses del año, te explicamos cómo se determina y cuánto podría subir tu cheque.

El ajuste por costo de vida se definirá con los datos de inflación del tercer trimestre (Foto: John Nacion / NurPhoto vía AFP)

¿CÓMO SE CALCULA EL AUMENTO DEL SEGURO SOCIAL?

El aumento se llama ajuste por costo de vida, o COLA, y se calcula según la inflación. La SSA compara el incremento de precios registrado entre julio y septiembre de 2026 con el mismo período de referencia de 2025; el porcentaje resultante será el incremento de los beneficios en 2027.

Así se calcula el COLA:

El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) publica cada mes el CPI-W, que mide la variación promedio de precios de una canasta de bienes y servicios pagados por trabajadores urbanos y administrativos.

Para el COLA, el Seguro Social toma los valores de julio, agosto y septiembre y calcula el promedio del tercer trimestre del año en curso.

Ese promedio se compara con el promedio más alto del tercer trimestre del año anterior en el que entró en vigor un COLA.

Si el promedio reciente es mayor, la diferencia porcentual se convierte en el aumento. Si no hay incremento, no se aplica COLA.

El CPI-W es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos. El Seguro Social lo utiliza para determinar el ajuste anual por costo de vida (Foto: MAG El Comercio)

La fórmula para el aumento del Seguro Social en 2027

La SSA usa el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (CPI-W), publicado por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

1. Suma los valores del CPI-W de julio, agosto y septiembre de 2026.

2. Calcula el promedio de esos tres meses.

3. Compara ese promedio con el promedio más alto del tercer trimestre de un año anterior que sirvió para establecer un COLA, en este caso el de 2025.

4. Si el promedio de 2026 es mayor, la variación porcentual se redondea a la décima más cercana y se convierte en el COLA de 2027. Si no aumenta, no se aplica un ajuste.

¿CUÁLES SON LAS ESTIMACIONES Y CUÁNTO PODRÍA SUBIR TU CHEQUE?

Las estimaciones preliminares para el COLA de 2027 se sitúan entre 3.4% y 3.6%, aunque el porcentaje definitivo dependerá de la inflación de agosto y septiembre de 2026, publica CNBC.

“Supongamos que el ajuste por costo de vida (COLA) de 2027 será del 3.5%, como se estima. Basándonos en el beneficio promedio de la Seguridad Social de un trabajador jubilado de US$2,083 a julio de 2026, esto supondría un aumento de aproximadamente 73 dólares”, se lee en el sitio web Nasdaq.

Para The Senior Citizens League, la cifra sería menor: US$69.75 mensuales con un ajuste de 3.6%.

Cabe precisar que el porcentaje del COLA no siempre se traduce en el mismo aumento neto que los jubilados recibirán en sus cheques. Esto se debe a que la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social de 65 años o más paga la prima de Medicare Parte B directamente mediante un descuento en su pago mensual.

Todavía no se conocen las primas de Medicare para 2027. Es posible —y ocurre con frecuencia— que la prima estándar de la Parte B suba más que el ajuste por costo de vida. Esa cifra suele anunciarse a mediados de noviembre; entonces los beneficiarios podrán saber no solo cuánto aumentará su pago del Seguro Social, sino también cuánto dinero conservarán tras el descuento de Medicare.

Datos que debes conocer sobre el COLA

El ajuste COLA más alto en la historia del Seguro Social fue de 14.3% en 1980. Dicho incremento se produjo en un periodo de inflación elevada; al año siguiente, 1981, el COLA fue de 11.2%, el segundo más alto de la serie histórica.

Los ajustes automáticos anuales por costo de vida comenzaron en 1975. En comparación, el COLA aplicado a los beneficios en 2026 fue de 2.8%.

Los beneficiarios conocerán el nuevo COLA tras la publicación de un dato clave de inflación (Foto: AFP)