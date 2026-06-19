El Centro Presidencial Obama (Barack Obama Presidential Center) abrió oficialmente sus puertas al público el 19 de junio de 2026, un día después de una ceremonia de apertura repleta de celebridades, líderes mundiales y figuras clave de la vida política y cultural de Estados Unidos. Concebido como mucho más que un museo tradicional, es un complejo cultural, educativo y comunitario dedicado a contar la historia y el legado político y social de Barack y Michelle Obama, así como de las comunidades y movimientos que marcaron su trayectoria. Ahora que ya recibe a miles de visitantes, explicamos cómo obtener entradas gratuitas o de pago y cuál es la disponibilidad actual.

Ubicado en Jackson Park, en el sur de Chicago, el centro combina exposiciones sobre la presidencia de Obama con espacios para actividades cívicas, programas juveniles, eventos comunitarios y áreas verdes abiertas al público, con la intención de convertirse en un punto de encuentro para residentes locales y visitantes de todo el mundo. El campus ocupa cerca de 19 a 20 acres e incluye varios edificios y espacios abiertos, entre ellos un museo principal de varios pisos, una biblioteca pública, áreas de juegos infantiles, zonas verdes, espacios para eventos comunitarios, restaurantes y otras instalaciones para visitantes.

El expresidente estadounidense Barack Obama sonríe en la inauguración oficial del Centro Presidencial Obama el 19 de junio de 2026 en Chicago, Illinois (Foto: Pablo Martinez Monsivais-Pool/Getty Images/AFP)

¿DÓNDE Y CÓMO CONSEGUIR LAS ENTRADAS?

La entradas para visitar el Centro Presidencial Obama se consiguen principalmente en línea a través de la página oficial de la Fundación Obama. Hay opciones pagadas, varios descuentos y algunos accesos gratuitos según el tipo de visitante y el día.

Así puedes conseguir una entrada:

Ingresa al portal de boletos de la Fundación: se accede desde la sección de “Museum Tickets” o “Visit the Center” en obama.org.

Puedes comprar entradas en línea (recomendado) o en la taquilla del museo, pero la disponibilidad en taquilla es la misma que la del sistema online: si una fecha aparece agotada en internet, no habrá boletos extra en persona.

Al comprar en línea recibes las entradas por correo electrónico y puedes agregarlas a tu billetera digital del móvil.

Las entradas para el museo son con horario asignado (timed-entry), así que debes elegir fecha y franja horaria específica.

Precios para el museo del Centro Presidencial Obama

Las entradas para el Museo del Centro Presidencial Obama incluyen el acceso a las cuatro plantas, el Despacho Oval y el Sky Room.

Algo que debes tener en cuenta es que el ingreso al museo es solo con hora programada, así que lo mejor es llegar 10 minutos antes a la hora reservada. A continuación, los precios según la información oficial de la Fundación Obama:

Adulto (a partir de 12 años): 30 dólares

30 dólares Niño de 3 a 11 años: 23 dólares

23 dólares Niños de 2 años o menos: entrada gratuita

entrada gratuita Adulto residente en Illinois: 26 dólares (con prueba de domicilio)

26 dólares (con prueba de domicilio) Niño (3 a 11) residente en Illinois: 15 dólares

OJO: Los residentes de Illinois deben presentar su comprobante de residencia válido con foto, licencia de conducir de Illinois, identificación estatal o identificación municipal.

Opciones gratuitas o con descuento:

Cada martes, los residentes de Illinois pueden entrar gratis al museo, pero deben igualmente reservar sus entradas en línea y mostrar una identificación válida de Illinois (ID estatal, licencia de conducir o ID municipal) para ellos y los menores a cargo.

El centro ofrece boletos gratuitos para veteranos y personal militar en servicio activo, siguiendo su política de descuentos (se tramita vía la sección de “discounted ticket policy” en el sitio).

El resto del campus de 19,3 acres (áreas verdes, espacios comunitarios y algunas actividades educativas) es gratuito y abierto al público sin necesidad de pagar entrada al museo, aunque ciertas actividades específicas pueden requerir registro.

¿Cuáles son los horarios de visita?

El horario general del museo es: lunes de 13:00 a 20:00 y de martes a domingo de 10:00 a 17:00 (hora central de EE.UU.).

La última hora de ingreso los lunes es a las 19:00 y de martes a domingo a las 16:00, por tratarse de entradas con horario asignado.

Barack Obama y su esposa leen "Donde viven los monstruos" de Maurice Sendak a escolares en el Centro Presidencial Barack Obama en John Lewis Plaza el 19 de junio de 2026 en Chicago, Illinois (Foto: Win McNamee/Getty Images/AFP)

DISPONIBILIDAD ACTUAL Y CÓMO ENCONTRAR ESPACIOS

Las entradas para el Museo del Centro Presidencial Obama ya están a la venta desde el 19 de junio hasta el 30 de noviembre de 2026. La propia Fundación advierte que esperan que los boletos se agoten con bastante anticipación y recomiendan reservar en línea lo antes posible para asegurar fecha y hora preferidas.

Según algunos medios, la preventa ha tenido tiempos de espera de hasta una hora en línea y muchas fechas de junio y julio prácticamente se agotaron, especialmente alrededor del fin de semana de inauguración.

Para ver la disponibilidad real en este momento, hay que entrar a la página de compra de tickets, seleccionar el intervalo (junio–noviembre) y comprobar qué días siguen mostrando cupos; si un día aparece como “sold out” o sin horarios seleccionables, ya no hay espacio para el museo ese día.

Además, la página de “Visit the Center” lista eventos especiales, varios de ellos gratuitos (por ejemplo, actividades en la John Lewis Plaza durante el fin de semana de inauguración y otros eventos de verano), que requieren registro, pero no boleto de museo de pago.

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