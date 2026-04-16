Como propósito para combatir la inseguridad alimentaria y brindar un alivio económico a las familias que residen en Los Ángeles , recientemente se confirmó la distribución de tarjetas de asistencia para la compra de víveres. Si estás viviendo en esta ciudad, puedes obtener este beneficio; sin embargo, debes tener en cuenta que existe una serie de requisitos para obtener dicha tarjeta. En esta nota, te explicaré detalladamente cuáles son las condiciones de elegibilidad y el paso a paso para que solicites este recurso en caso seas apto.

Como respuesta a los cambios que implementará el programa CalFresh desde el 1 de junio, la organización Project Angel Food ha puesto en marcha una iniciativa que consiste en la entrega de estas tarjetas con dicho monto en dólares.

El propósito de este programa es reducir el impacto negativo de las recientes normativas sobre los usuarios cuya asistencia para alimentos podría verse afectada de manera parcial o total.

Este programa está dirigido para aquellas personas en situación de vulnerabilidad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué personas califican para obtener esta tarjeta de $100 en compra de víveres

De acuerdo a la organización, los criterios fundamentales para acceder a esta ayuda es ser beneficiario de Project Angel Food y acreditar una discapacidad o padecimiento de una enfermedad severa. Se estima que se entregarán aproximadamente 700 tarjetas de regalo, gracias a un esfuerzo en conjunto con L.A. Care Health Plan.

Es importante mencionarte que esta medida fue implementada anteriormente, específicamente en noviembre del 2025. En dicho año, fue un rotundo éxito, ya que centenares de ciudadanos pudieron adquirir sus alimentos y artículos básicos gracias a este saldo otorgado gratuitamente.

Cómo solicitar esta tarjeta de $100 para la compra de víveres en Los Ángeles

El acceso a este beneficio está dirigido exclusivamente a los clientes de Project Angel Food . Entonces, te recomiendo que revises si cumples con los requisitos de admisión revisando contactándote o revisando el sitio web de esta organización .

Solo los clientes de Project Angel Food tienen posibilidad de acceder a este beneficio de tarjetas. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuáles son los cambios en CalFresh desde el 1 de junio

Desde la fecha indicada, ciertos beneficiarios del programa de entre 18 y 64 años deberán cumplir con nuevos requisitos, como realizar 80 horas mensuales de trabajo, estudio o voluntariado para conservar sus apoyos. En caso no acaten dicha disposición, verán limitado su beneficio a solo tres meses dentro de un periodo de tres años .

Cabe señalar que existen excepciones para ciertos grupos, las cuales beneficiarán a aquellos que tienen hijos menores de 14 años, a mujeres embarazadas y a personas con condiciones médicas que les impidan desempeñar labores profesionales .

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