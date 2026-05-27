Poco antes del inicio oficial del verano en Estados Unidos, este 21 de junio de 2026, millones de personas ya se vienen preparando para enfrentar una temporada de calor que podría superar los 100 °F en varias zonas de Texas. Si bien los propietarios pueden ajustar su presupuesto para adquirir equipos que mantengan fresco el hogar, la situación es distinta para quienes alquilan una casa o una habitación. En el estado de la Estrella Solitaria, en determinados lugares es obligación del dueño ofrecer aire acondicionado a sus inquilinos y, si el equipo no funciona, debe repararlo. Como esta exigencia no aplica de forma uniforme en todo Texas, a continuación te contamos en qué ciudades es obligatorio.

Antes de firmar un contrato de renta en Texas, los expertos recomiendan revisar si el aire acondicionado está incluido, probar que funcione y dejar por escrito cualquier reparación pendiente (Foto: Freepik)

¿EN QUÉ CIUDADES ES OBLIGATORIO QUE EL PROPIETARIO GARANTICE EL AIRE ACONDICIONADO?

A pesar de que a nivel estatal no existe una ley que obligue a los propietarios a proporcionar aire acondicionado en las viviendas en alquiler, hay algunas ciudades que sí exigen cumplir con normas que fijan estándares mínimos de enfriamiento o de mantenimiento. Estas son:

AUSTIN

En Austin, las normas locales exigen que las casas de alquiler tengan sistemas con la capacidad de mantener temperaturas seguras dentro de los espacios habitables. La atención se centra con la llegada de estaciones extremas como el verano, ya que la ola de calor puede provocar problemas de salud en niños, adultos mayores y/o personas vulnerables.

Esto significa que si un inquilino se percata que el aire acondicionado dejó de funcionar, el dueño de la vivienda está en la obligación repararlo para darle condiciones óptimas de habitabilidad.

DALLAS

En Dallas también existen reglas locales específicas sobre el aire acondicionado: si la propiedad cuenta con este equipo, debe funcionar dentro de unos parámetros mínimos. Eso quiere decir que en verano, la temperatura interior tiene que ser inferior a la exterior para garantizar un ambiente fresco y que los inquilinos puedan mantenerse en condiciones seguras.

Con las normas de esta ciudad texana, las personas que alquilen una vivienda pueden exigir reparaciones si en caso este artefacto deja de funcionar de un momento a otro.

HOUSTON

En Houston, todo depende de las condiciones generales de habitabilidad; es decir, de lo que señale el contrato de alquiler, pero, sobre todo, si la falla representa un riesgo para la salud de los inquilinos.

Esto genera mucha preocupación, ya que al ser una ciudad con calor extremo y humedad intensa, la gente tiene gran incertidumbre a la hora de alquilar un inmueble.

SAN ANTONIO

En San Antonio tampoco existe una ordenanza municipal amplia como la de Austin. Cuando un departamento o casa ya cuenta con aire acondicionado, el dueño puede verse obligado a repararlo, pero esa obligación se sustenta más en la ley estatal y en lo que diga el contrato de alquiler que en una regulación local específica.

Así que es mejor revisar bien el contrato a la hora de contratar el alquilar de una vivienda en esta ciudad.

Austin y Dallas tienen reglas claras sobre temperatura y funcionamiento del aire acondicionado (Foto: imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

RECOMENDACIONES

El Manual de Derechos de los Inquilinos, producido por la Asociación de Abogados Jóvenes de Texas y el Colegio de Abogados del estado de Texas, tiene algunas recomendaciones si eres una persona que alquila un inmueble en Texas. Estas son:

Nunca firmes un contrato de arrendamiento o des un depósito para un apartamento o casa hasta que no hayas visto exactamente qué estás alquilando: “Algunos complejos de apartamentos le mostrarán un apartamento modelo. Con frecuencia, el apartamento que realmente alquilará no será tan bonito como el modelo. Cuando inspeccione la vivienda que podría alquilar, examínela detenidamente. Asegúrese de que el lugar no huela mal. Eso podría ser señal de moho causado por problemas del techo o de plomería”. Asimismo, indican:

Asegurarse de que la estufa funcione.

Revisar el refrigerador.

Encender el lavaplatos.

Verificar el triturador de basura.

Abrir los grifos para ver figas o daños y asegurarse de que el agua caliente funcione.

Jalar la cadena del inodoro.

Probar las unidades de calefacción y aire acondicionado.

Comprobar el funcionamiento de los detectores de humo.

Encender todas las luces.

Abrir todos los gabinetes y cajones de la cocina y el baño.

Buscar señales de insectos o roedores.

Examinar la alfombra atentamente.

En el caso de detectar algo dañado, hacer una lista de lo que necesite reparación y llevarle una copia al arrendador para que lo arreglen. Si el propietario se compromete a arreglar todo, que lo ponga por escrito: “O mejor aún, niéguese a firmar el contrato de arrendamiento o a dar un depósito hasta que todos los artículos sean reemplazados o reparados a su satisfacción. Por último, es recomendable revisar el contrato de arrendamiento antes de que acepte alquilar o dar un depósito. Si la ciudad tiene una asociación de inquilinos o 3 una agencia del Better Business Bureau, llame y determine si alguien se ha quejado del arrendador, el complejo o la compañía administradora. Pregunte si el arrendador es el dueño de otras propiedades de alquiler. De ser así, verifíquelas también”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!