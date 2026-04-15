¿Trabajas en construcción en Estados Unidos? Desde el 1 de mayo, en Texas se empezará a exigir una prueba de estatus legal para otorgar o renovar licencias profesionales ante la Comisión de Licencias y Regulaciones, requisito indispensable para poder ejercer en varios oficios. Esta disposición impacta de forma directa a miles de trabajadores de la construcción que dependen de una licencia estatal para continuar en sus puestos o acceder a nuevos contratos. En la práctica, quienes no puedan cumplir con este requisito podrían ver limitado su acceso a empleos formales, mejores salarios y protecciones laborales básicas, lo que aumenta la incertidumbre y la vulnerabilidad dentro del sector. ¿Cuáles son las áreas más afectadas y los riesgos para los inmigrantes? En los siguientes párrafos respondemos a estas interrogantes.

Vale precisar que esta medida fue aprobada de forma unánime el 24 de marzo de 2026 y entra en vigor poco más de un mes después: el 1 de mayo. Será implementada por el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR), cuya portavoz, Caroline M. Espinosa, señaló que la comprobación de la presencia legal tiene como finalidad unificar y hacer más seguras las prácticas en todos los programas, reforzar la detección y prevención de fraudes, y proteger a los trabajadores frente a la explotación laboral y la trata de personas.

Desde el 1 de mayo, los trabajadores de construcción en Texas deberán mostrar documentos que prueben su presencia legal en EE.UU. si quieren seguir trabajando con licencia estatal (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SERÁN LAS ÁREAS MÁS AFECTADAS?

Dentro del sector construcción, las áreas más impactados son quienes necesitan licencia estatal para ejercer, por ejemplo, como:

Electricistas.

Plomeros.

Técnicos de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado).

Contratistas y subcontratistas en rubros regulados.

Debido a dichos oficios ya venían siendo una puerta de entrada laboral para miles de inmigrantes en Texas, el cambio ha generado mucha preocupación.

LOS RIESGOS PARA LOS INMIGRANTES (ESPECIALMENTE SIN PAPELES)

Para los inmigrantes en general, y en particular para quienes no tienen estatus legal, los principales riesgos son:

Pérdida o imposibilidad de conseguir trabajo formal en oficios regulados, al no poder obtener licencia.

Aumento del trabajo “por fuera”, sin contrato ni protección, con más riesgo de explotación laboral, salarios muy bajos y jornadas abusivas.

Mayor exposición a multas, sanciones administrativas y problemas legales si hay inspecciones en obras y se detecta trabajo sin licencia.

Más vulnerabilidad frente a redadas o verificaciones de estatus migratorio en lugares de trabajo.

¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS QUE ACEPTA TEXAS PARA OBTENER UNA LICENCIA PROFESIONAL?

Texas aceptará distintos documentos que demuestren presencia legal en Estados Unidos para poder otorgar o renovar una licencia profesional. De acuerdo con TDLR, entre los principales están:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumpla con REAL ID.

Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte (incluso si está vencido, según algunas guías).

Tarjeta de identificación militar de Estados Unidos.

Licencia de armas de fuego emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

En el caso de personas no ciudadanas: tarjeta de residencia permanente (green card), permiso de trabajo vigente, visa de inmigrante o documentos de refugiado, que acrediten autorización legal para vivir y trabajar en el país.

La regla no exige ciudadanía estadounidense, pero sí algún documento que pruebe que la persona está legalmente autorizada a residir y trabajar en EE.UU.; sin eso, la licencia puede ser denegada o no renovada.

Texas solo aceptará licencias de conducir REAL ID, pasaportes, documentos militares o migratorios válidos para tramitar una licencia profesional (Foto: AFP)

¿CÓMO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS AL TDLR PARA UNA LICENCIA?

Para el TDLR, casi todo se hace en línea, y los documentos de estatus legal se envían como parte de la solicitud electrónica o adjuntos a formularios específicos, según el tipo de licencia, indica el sitio web del gobierno de Texas.

Formas de presentar documentos al TDLR

Una vez que entres al sistema de licencias en línea del TDLR y llenes la solicitud de nueva licencia o renovación, te pedirán subir o registrar la información de tus documentos según el tipo de licencia.

En algunos casos, también se puede aplicar por correo postal, enviando el formulario en PDF junto con copias de los documentos requeridos y el pago de la tarifa correspondiente (la propia página del TDLR indica si tu licencia acepta “Apply Online” o “Apply by Mail”).

Si ya tienes cuenta, puedes gestionar tu licencia (actualizar datos, adjuntar cambios, etc.) desde la sección “Apply or Renew a License Online” o “Manage your License” en el portal del TDLR.

LAS TARIFAS COMUNES PARA LICENCIAS DEL TDLR

Las tarifas dependen del tipo de licencia, pero hay rangos “típicos” que se repiten en varios oficios regulados por el TDLR.

Rangos habituales de tarifas

Solicitud de licencia inicial: suele ir alrededor de 50 a 100 dólares para muchas licencias individuales (por ejemplo, cosmetología cobra 50 dólares por aplicación).

suele ir alrededor de 50 a 100 dólares para muchas licencias individuales (por ejemplo, cosmetología cobra 50 dólares por aplicación). Renovación: en muchas licencias el costo de renovación cada 2 años ronda también los 50 dólares, aunque puede subir según la categoría.

en muchas licencias el costo de renovación cada 2 años ronda también los 50 dólares, aunque puede subir según la categoría. Licencias empresariales o de contratista (constructores, empresas, instalaciones): de 300 a más de 700 dólares por registro inicial, y aumentan si se renuevan con retraso.

de 300 a más de 700 dólares por registro inicial, y aumentan si se renuevan con retraso. Penalidades por licencia vencida: si renuevas tarde, el TDLR suele cobrar un porcentaje adicional (por ejemplo, 50% más si se renueva dentro de los primeros 90 días y hasta el doble si pasa más tiempo, según algunos cuadros de tarifas).

Como cada programa tiene su propia tabla de costos, lo más preciso es revisar la página de “Fee Schedule” o “Fees” de la licencia específica (electricista, plomero, HVAC, etc.) dentro del sitio del TDLR. Para ello, haz clic aquí.

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