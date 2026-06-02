Comenzó la cuenta regresiva para que el 1 de julio de 2026 entre en vigor la nueva ley de “food trucks” en Texas, que exigirá un permiso estatal obligatorio para poder seguir trabajando y endurecerá las condiciones para quienes no puedan probar que están legalmente en Estados Unidos. Como los cambios reorganizan la manera en que se autorizan y supervisan estos negocios en todo el estado —con más atención a los trámites, la documentación y el cumplimiento de las reglas—, aquí te explicamos qué modifica la ley firmada por el gobernador Greg Abbott y qué deben tener en cuenta los trabajadores migrantes para no quedarse sin ingresos.

Texas aprieta las tuercas a los food trucks: las nuevas reglas que golpean a los inmigrantes desde el 1 de julio (Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ CAMBIA DESDE EL 1 DE JULIO?

Desde el 1 de julio de 2026 entra en vigor la ley HB 2844, firmada por el gobernador Greg Abbott, que reforma el sistema de permisos para food trucks en el estado de Texas. Esto quiere decir que todos los permisos locales de “mobile food unit” o licencias municipales deberán reemplazarse por una licencia estatal emitida por el Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS). Por lo tanto, cada camión de comida necesitará su propia licencia, aunque varios vehículos pertenezcan al mismo dueño o empresa.

Con ese permiso estatal único, el food truck podrá operar en cualquier ciudad o condado de Texas, y los gobiernos locales ya no podrán cobrar permisos de salud adicionales solo por entrar a su jurisdicción.

Aunque se eliminarán las licencias/permiso sanitario de cada municipio para los camiones que tengan este permiso estatal, seguirán vigentes otras exigencias locales: reglas de incendios, uso de suelo, estacionamiento, horarios, etc., que las ciudades pueden seguir regulando.

Cabe mencionar que el estado creará una base de datos pública con los food trucks autorizados, sus inspecciones, quejas y sanciones. Si el camión no cumple, el estado puede imponer multas administrativas, suspender o revocar la licencia.

Los nuevos requisitos clave

Será obligatorio: registrarse ante el DSHS, cumplir las normas de higiene y seguridad alimentaria, contar con agua potable, manejo adecuado de residuos y certificaciones de manipulación de alimentos.

registrarse ante el DSHS, cumplir las normas de higiene y seguridad alimentaria, contar con agua potable, manejo adecuado de residuos y certificaciones de manipulación de alimentos. En ciertos casos: el conductor deberá tener licencia comercial válida si el tipo de vehículo lo exige según el Código de Transporte de Texas.

el conductor deberá tener licencia comercial válida si el tipo de vehículo lo exige según el Código de Transporte de Texas. Se pedirá información personal y comercial detallada: nombre, domicilio, datos de contacto, registros del vehículo, prueba de seguro y antecedentes de licencias suspendidas o rechazadas, incluso en otros estados o jurisdicciones.

Texas busca ordenar el creciente negocio de los food trucks con una licencia estatal única, una base de datos pública de unidades, sanciones más claras y un filtro migratorio que podría dejar fuera a algunos propietarios (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando Gemini)

¿CUÁL ES EL IMPACTO EN LOS TRABAJADORES MIGRANTES?

Como Texas viene endureciendo las reglas para otorgar licencias profesionales y comerciales, exigiendo demostrar presencia legal en Estados Unidos para ciertos permisos laborales, quienes no puedan probar estatus migratorio legal no podrán obtener la nueva licencia estatal para operar un food truck, lo que los deja sin posibilidad de trabajar legalmente en esta actividad.

Al respecto, organizaciones y expertos señalan que miles de pequeños negocios de comida manejados por inmigrantes podrían enfrentar cierres o verse obligados a reestructurarse para cumplir con los nuevos requisitos.

Entonces, ¿qué deben hacer los trabajadores migrantes?

Para quienes SÍ tienen o están tramitando un estatus migratorio o permiso de trabajo:

Verificar su situación migratoria y, si es posible, obtener o actualizar su autorización de empleo, ya que será clave para gestionar licencias estatales sin problemas.

Informarse directamente con el Departamento de Salud de Texas (DSHS) y el Texas Department of Licensing and Regulation sobre el proceso para solicitar la nueva licencia estatal, plazos y documentación requerida.

Mantener al día las certificaciones de manipulación de alimentos, seguros del vehículo y registros comerciales, porque serán revisados al momento de otorgar o renovar el permiso.

Para quienes NO tienen estatus legal o solo trabajan de forma informal:

Es importante entender que, según los reportes, la exigencia de demostrar presencia legal para licencias podría impedir obtener el permiso estatal y, por tanto, operar legalmente un food truck.

Se recomienda buscar asesoría legal con organizaciones de apoyo a migrantes o abogados de inmigración para evaluar opciones de regularización o alternativas de trabajo que no requieran licencias estatales sujetas a verificación migratoria.

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