Una normativa decisiva está a punto de transformar el panorama legal para miles de inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos. Sucede que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) aplicará desde este 29 de mayo un requerimiento obligatorio que podría cambiar drásticamente el destino de varios procesos en caso no acaten lo establecido. En esta nota pretendo explicarte en qué consiste esta regla y a quiénes afecta directamente.

Mediante un comunicado oficial publicado el pasado 28 de abril, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) formalizó una norma provisional para poner en marcha los cobros y lineamientos migratorios estipulados en la Ley de Reconciliación H.R. 1 de 2025.

Según el documento, estos nuevo cargos pretenden elevar el financiamiento destinado a las tareas de control migratorio y asegurar que los ciudadanos extranjeros cubran los costos de sus propios trámites.

Entonces, los solicitantes que aún tengan un proceso de asilo en trámite están en la obligación de cubrir la Tarifa Anual de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés), un cargo que asciende a $102 por cada año que el caso continúe sin resolverse .

Se trataría de un nuevo gasto para aquellos que pretenden ampararse a este recurso migratorio; es importante recordar que, desde el 22 de julio de 2025, una solicitud de asilo (Formulario I-589) tiene un costo de $100.

Desde julio de 2025, todo aquel que mantiene un caso pendiente de asilo en EE. UU. deberá realizar un pago de tarifa anual de $102. (Imagen referencial: Freepik)

Cuáles son las consecuencias de no pagar la AAF

No acatar esta normativa sería un grave error, ya que las consecuencias son irreparables y significaría una pérdida de tiempo. De acuerdo a USCIS, el incumplimiento del pago de la AAF por parte de los solicitantes de asilo con casos abiertos provocará el rechazo de su trámite.

El panorama se complicará más en caso el solicitante no cuente con estatus legal en EE. UU., pues permitirá que la agencia migratoria inicie un proceso de expulsión contra el extranjero .

Todo aquel que mantiene un caso de asilo pendiente debe realizar el pago de la AAF después de ser notificado, evitar esta norma solo deriva a consecuencias graves. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Ahora, si el USCIS rechace una petición de asilo, la autoridad migratoria tiene la facultad de anular la Solicitud de Autorización de Empleo (Formulario I-765) que el solicitante haya ingresado en el mismo trámite .

Ten en cuenta que estas directrices entrarán en vigor el próximo 29 de mayo. Por lo tanto, es necesario que cumplas con esta nueva exigencia establecida por USCIS para que tu caso de asilo se mantenga activo y así obtengas una estancia en Estados Unidos.

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