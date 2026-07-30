Estacionar por $1 la hora en Miami Beach será posible otra vez: todo sobre la vigencia, los límites y el uso de códigos promocionales (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Estacionar por $1 la hora en Miami Beach será posible otra vez: todo sobre la vigencia, los límites y el uso de códigos promocionales (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si tienes coche y sueles ir a Miami Beach, tendrás un alivio en el bolsillo: la ciudad anunció que a partir del 1 de agosto volverá a ofrecer una tarifa especial de $1 por hora , una medida pensada para reducir el costo diario de quienes manejan hasta la isla, pues en lugar de pagar las tarifas habituales de los parquímetros y garajes municipales, los conductores podrán activar este precio reducido y disfrutar de sesiones de con descuento sin cambiar su rutina de visitas a la playa, restaurantes o zonas comerciales. ¿En qué zonas exactamente estará vigente y hasta cuándo? En esta nota te lo contamos.

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¿DÓNDE APLICA LA TARIFA DE $1 LA HORA?

La tarifa de 1 dólar por estacionar aplicará a:

  • Todos los aparcamientos municipales de Miami Beach.
  • Todas las estructuras de garaje operadas por la ciudad.
  • Las plazas de estacionamiento en la calle (on-street parking) dentro de los límites de Miami Beach.

La ciudad aclara que la tarifa reducida se aplica mediante la app ParkMobile y permite hasta tres horas con descuento por sesión, igual que promociones anteriores, .

¿CUÁL ES LA VIGENCIA DE LA TARIFA ESPECIAL?

La estará vigente desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre.

  • Inicio: 1 de agosto de 2026
  • Fin: 31 de octubre de 2026

¿CÓMO VERIFICAR LOS ESTACIONAMIENTOS CON DESCUENTO EN LA WEB OFICIAL?

Para verificar los estacionamientos con descuento en la web oficial de Miami Beach puedes seguir estos pasos:

1. Entra al sitio de estacionamiento de la ciudad

  • Ve a la página oficial de parking de Miami Beach:
  • Ahí verás el aviso del programa de $1 por hora y enlaces a más detalles.

2. Busca la sección del programa de $1 la hora

  • Haz clic en el enlace o banner que menciona “Estaciona por $1 por hora en Miami Beach de agosto a octubre” o “Dollar Parking”.
  • Esto te lleva a la página específica del programa: miamibeachfl.gov/dollarparking, donde se explica que la tarifa aplica en lotes municipales, garajes y estacionamientos en la calle operados por la ciudad.

3. Revisa las zonas y condiciones

  • En la página del programa verás que la promoción está disponible en todas las zonas de estacionamiento municipales, y que el descuento se activa solo a través de la app ParkMobile con un código promocional que aparece al ingresar el número de zona.
  • Ahí también se detalla el límite de horas con descuento por sesión y por todo el periodo.
El descuento se aplicará únicamente a través de la app ParkMobile (Foto referencial: AFP)
El descuento se aplicará únicamente a través de la app ParkMobile (Foto referencial: AFP)

PASOS PARA ACTIVAR EL DESCUENTO EN PARKMOBILE

Debido a que se activa el descuento de 1 dólar el costo de estacionamiento en Miami-Beach, aquí tienes los pasos para activarlo en .

1. Descarga y abre la app ParkMobile

  • Instala ParkMobile en tu teléfono (iOS o Android) y crea una cuenta si aún no la tienes.
  • Asegúrate de tener registrada la placa del vehículo que vas a usar.

2. Ingresa el número de zona de estacionamiento

  • Una vez estacionado, abre la app y escribe el número de zona que aparece en el parquímetro, en el letrero o en la señalización del lugar donde dejaste el auto.
  • La zona debe ser un estacionamiento municipal de Miami Beach para que aplique la promoción.

3. Espera el banner con el código promocional

  • Luego de introducir el número de zona, te aparecerá en la app un banner emergente con un código de promoción específico para esa zona.
  • Toca el banner y copia o aplica el código dentro de la misma app.

4. Aplica el código y confirma la sesión

  • Coloca el código promocional en el campo correspondiente y confirma la sesión de estacionamiento.
  • Una vez aplicado, el sistema ajustará la tarifa a $1 por hora, hasta un máximo de 3 horas por sesión.

OJO: si permaneces en zonas con la misma tarifa por hora, no tendrás que volver a escribir el código, pues queda activo para ese monto durante toda la promoción. Podrás usar hasta 45 horas con descuento en total (equivalentes a 15 sesiones de 3 horas), iniciando sesiones consecutivas si lo necesitas.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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