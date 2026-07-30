Si tienes coche y sueles ir a Miami Beach, tendrás un alivio en el bolsillo: la ciudad anunció que a partir del 1 de agosto volverá a ofrecer una tarifa especial de $1 por hora para estacionar, una medida pensada para reducir el costo diario de quienes manejan hasta la isla, pues en lugar de pagar las tarifas habituales de los parquímetros y garajes municipales, los conductores podrán activar este precio reducido y disfrutar de sesiones de estacionamiento con descuento sin cambiar su rutina de visitas a la playa, restaurantes o zonas comerciales. ¿En qué zonas exactamente estará vigente y hasta cuándo? En esta nota te lo contamos.

De $4 a $1 la hora: el plan de Miami Beach para abaratar el estacionamiento y atraer más visitantes (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿DÓNDE APLICA LA TARIFA DE $1 LA HORA?

La tarifa de 1 dólar por estacionar aplicará a:

Todos los aparcamientos municipales de Miami Beach.

Todas las estructuras de garaje operadas por la ciudad.

Las plazas de estacionamiento en la calle (on-street parking) dentro de los límites de Miami Beach.

La ciudad aclara que la tarifa reducida se aplica mediante la app ParkMobile y permite hasta tres horas con descuento por sesión, igual que promociones anteriores, indicó en un comunicado la ciudad.

¿CUÁL ES LA VIGENCIA DE LA TARIFA ESPECIAL?

La tarifa especial de estacionamiento a $1 por hora en toda la ciudad de Miami Beach estará vigente desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre.

Inicio: 1 de agosto de 2026

1 de agosto de 2026 Fin: 31 de octubre de 2026

¿CÓMO VERIFICAR LOS ESTACIONAMIENTOS CON DESCUENTO EN LA WEB OFICIAL?

Para verificar los estacionamientos con descuento en la web oficial de Miami Beach puedes seguir estos pasos:

1. Entra al sitio de estacionamiento de la ciudad

Ve a la página oficial de parking de Miami Beach: miamibeachfl.gov/parking

Ahí verás el aviso del programa de $1 por hora y enlaces a más detalles.

2. Busca la sección del programa de $1 la hora

Haz clic en el enlace o banner que menciona “Estaciona por $1 por hora en Miami Beach de agosto a octubre” o “Dollar Parking”.

Esto te lleva a la página específica del programa: miamibeachfl.gov/dollarparking, donde se explica que la tarifa aplica en lotes municipales, garajes y estacionamientos en la calle operados por la ciudad.

3. Revisa las zonas y condiciones

En la página del programa verás que la promoción está disponible en todas las zonas de estacionamiento municipales, y que el descuento se activa solo a través de la app ParkMobile con un código promocional que aparece al ingresar el número de zona.

Ahí también se detalla el límite de horas con descuento por sesión y por todo el periodo.

El descuento se aplicará únicamente a través de la app ParkMobile (Foto referencial: AFP)

PASOS PARA ACTIVAR EL DESCUENTO EN PARKMOBILE

Debido a que se activa el descuento de 1 dólar el costo de estacionamiento en Miami-Beach, aquí tienes los pasos para activarlo en ParkMobile.

1. Descarga y abre la app ParkMobile

Instala ParkMobile en tu teléfono (iOS o Android) y crea una cuenta si aún no la tienes.

Asegúrate de tener registrada la placa del vehículo que vas a usar.

2. Ingresa el número de zona de estacionamiento

Una vez estacionado, abre la app y escribe el número de zona que aparece en el parquímetro, en el letrero o en la señalización del lugar donde dejaste el auto.

La zona debe ser un estacionamiento municipal de Miami Beach para que aplique la promoción.

3. Espera el banner con el código promocional

Luego de introducir el número de zona, te aparecerá en la app un banner emergente con un código de promoción específico para esa zona.

Toca el banner y copia o aplica el código dentro de la misma app.

4. Aplica el código y confirma la sesión

Coloca el código promocional en el campo correspondiente y confirma la sesión de estacionamiento.

Una vez aplicado, el sistema ajustará la tarifa a $1 por hora, hasta un máximo de 3 horas por sesión.

OJO: si permaneces en zonas con la misma tarifa por hora, no tendrás que volver a escribir el código, pues queda activo para ese monto durante toda la promoción. Podrás usar hasta 45 horas con descuento en total (equivalentes a 15 sesiones de 3 horas), iniciando sesiones consecutivas si lo necesitas.

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