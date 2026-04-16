Un sistema de tormentas intensas viene azotando el centro-occidente de Estados Unidos dejando graves inundaciones en varios estados, entre ellos Michigan y Wisconsin donde los gobernadores han declarado el estado de emergencia, ya que se esperan más precipitaciones esta semana. La principal razón son las fuertes lluvias y el rápido deshielo que han ocasionado que este jueves 16 de abril los niveles de agua continuaran subiendo hasta situarse a tan solo 15 centímetros de desbordar parte de la presa de Cheboygan, después de que el río Little Black rompiera otro dique el martes, lo que provocó evacuaciones en medio de inundaciones en algunas zonas del centro de la ciudad. Si eres parte de la población latina que vive, trabaja y se desplaza por estos estados, las próximas jornadas serán clave para extremar la precaución y seguir de cerca las alertas oficiales para no ponerte en riesgo. Aquí la información que necesitas conocer ya que muchos trabajadores latinos en construcción, agricultura, limpieza, restaurantes y servicios esenciales dependen del auto para desplazarse largas distancias, lo que aumenta su exposición a carreteras inundadas, puentes dañados y condiciones peligrosas al conducir de madrugada o de noche.

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¿Qué está pasando en Michigan y Wisconsin?

Un patrón meteorológico que combina aire húmedo con una fuerte corriente se ha extendido desde el centro de Texas hasta el Medio Oeste y hacia el este, a través de la región de los Grandes Lagos. Del lunes al miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional recibió más de 1,100 reportes de granizo de gran tamaño, vientos superiores a 96 km/h (60 mph) y tornados como parte del sistema de tormentas, explicó Bill Bunting, meteorólogo del Centro de Predicción de Tormentas.

Las tormentas han retumbado en varios estados durante la mayor parte de esta semana y podrían continuar hasta el inicio del fin de semana.

¿Cuál es el escenario actual por las lluvias persistentes y deshielo acelerado?

En los últimos días, sistemas de tormentas de primavera han descargado entre 2 y 3 pulgadas de lluvia de forma generalizada sobre el área de los Grandes Lagos, con reportes de hasta 5 a 8 pulgadas en el norte de Michigan, justo donde todavía quedaban importantes depósitos de nieve.

Este exceso de agua ha tenido una grave consecuencia: se aceleró el deshielo, llenando ríos y arroyos a gran velocidad y elevando el riesgo de inundaciones repentinas en casi todo Michigan y zonas del noreste de Wisconsin. El Servicio Meteorológico Nacional ha mantenido vigilancias y avisos por inundaciones repentinas, mientras se reportan daños en viviendas, carreteras locales anegadas y evacuaciones puntuales en comunidades cercanas a ríos desbordados.

La policía de Waukesha, al oeste de Milwaukee, en Wisconsin, indicó que el “área estaba experimentando fuertes lluvias acompañadas de truenos y relámpagos significativos” y hasta se informó de una persona fallecida tras ser “alcanzada por un rayo mientras caminaba por el estacionamiento durante la tormenta”.

Además de rayos, granizo y tornados, las tormentas han traído lluvias intensas, con decenas de advertencias y vigilancias de inundación emitidas por el servicio meteorológico en varios estados.

En Michigan, las tormentas más recientes han inundando calles y vecindarios, derribado árboles y dañado infraestructura pública, incluidas pistas de hielo y edificios escolares. (Foto: Jordyn Pair /Ann Arbor News / AP) / Jordyn Pair

Estado de emergencia en Michigan y Wisconsin

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, declaró el estado de emergencia a principios de la semana. Él firmó la Orden Ejecutiva 289 por las inundaciones, las lluvias récord, los fuertes vientos y los cortes de energía que afectan a comunidades de prácticamente todo el estado.

En Michigan, aunque la emergencia se está gestionando principalmente a través de avisos de inundaciones y operaciones locales de protección civil, la situación es especialmente delicada en el norte del estado y en sectores del sureste donde las lluvias han provocado inundaciones urbanas, daños estructurales y cierres de escuelas. Autoridades estatales y locales han informado de cortes de electricidad, árboles y postes derribados, así como calles intransitables en varias comunidades, lo que dificulta el trabajo de equipos de emergencia. Además, los servicios de manejo de emergencias y salud ambiental insisten en que las familias eviten el contacto con el agua de inundación y extremen el cuidado con pozos privados y sistemas sépticos afectados.

Lo que se espera en los próximos días

Los modelos meteorológicos apuntan a que la región de los Grandes Lagos seguirá expuesta a lluvias adicionales y a un deshielo aún más marcado a medida que las temperaturas se mantienen por encima de lo normal para la época. FOX Weather y otros servicios especializados señalan que las vigilancias y avisos de inundaciones repentinas abarcan casi todo Michigan y se extienden hacia áreas de Wisconsin, Indiana, Ohio e Illinois, al menos hasta el fin de semana.

Bill Bunting, meteorólogo del Centro de Predicción de Tormentas, señaló que el sistema continuará desplazándose hacia el norte y el este, y podría tardar entre tres y cuatro días en salir de la costa este.

“El viernes será probablemente el día más crítico, con riesgo de tormentas eléctricas intensas y tornados desde el norte de Oklahoma hasta el centro de Wisconsin y el este de Illinois”, concluyó.

El peligro no termina con que pase la tormenta, sino que se prolonga mientras los ríos siguen aumentando su caudal.(Foto: Devin Anderson-Torrez /Kalamazoo Gazette / AP) / Devin Anderson-Torrez

Medidas de precaución por estado de emergencia en Michigan y Wisconsin

Estos consejos ayudarán a las familias latinas ante este panorama de fuertes lluvias y rápido deshielo:

Tener a la mano una mochila de emergencia con medicamentos, documentos básicos y ropa de cambio.

Acordar un punto de reunión fuera de casa por si hay que evacuar con poco tiempo y guardar números de emergencia locales, incluyendo oficinas de manejo de emergencias del condado y refugios.

Es importante seguir las cuentas oficiales de los gobiernos estatales, los servicios de emergencia y el Servicio Meteorológico Nacional, así como sintonizar estaciones de radio o televisión en español que traduzcan las alertas.

Si las autoridades piden evacuar, salir de inmediato, apoyar a vecinos mayores o con discapacidad y compartir información confiable dentro de la comunidad antes de que el agua suba otro nivel.

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