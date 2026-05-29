Hay una buena noticia para quienes tienen hijos menores nacidos en Estados Unidos: el 4 de julio de 2026 se habilitará el portal digital “Trump Accounts”, un programa que entregará US$1,000 a los niños nacidos durante la actual administración federal. Se trata de un fondo diseñado para que una generación de estadounidenses comience a acumular riqueza desde el momento de su nacimiento. ¿Cómo descargar la aplicación para acceder al beneficio y a quiénes alcanzará? A continuación, te lo contamos.

“Esto es algo muy especial, ha despegado y se ha disparado. Las cuentas de estos jóvenes podrían alcanzar los 100.000 dólares o más cuando cumplan 18 años”, dijo en su discurso el presidente Donald Trump el pasado 24 de febrero, fecha en que la promocionó.

Nacidos bajo la administración Trump obtendrán US$1,000 de ‘Trump Accounts’ (Foto: Diseñado por Freepik)

¿QUÉ ES “TRUMP ACCOUNTS” Y A QUIÉNES BENEFICIARÁ?

“Trump Accounts” es una cuenta de ahorros con ventajas fiscales para menores de 18 años. Estas cuentas están diseñadas para crecer con las ganancias de las inversiones a lo largo del tiempo, y cuando el menor alcanza la mayoría de edad, funcionan generalmente como una IRA tradicional.

Estarán disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Por lo tanto, puede abrir una cuenta cualquier menor de 18 años con un número de Seguro Social válido. Los padres o tutores legales deben configurar y administrarla hasta que el menor cumpla 18 años.

“Estas innovadoras cuentas de ahorro con ventajas fiscales, creadas a través de la Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras del presidente Trump permiten que una generación de niños estadounidenses comience a acumular riqueza desde el momento de su nacimiento”, se lee en el sitio web de White House.

Cada “Trump Accounts” se iniciará con una contribución inicial única del gobierno de US$1,000. Las familias y otras personas pueden aportar hasta US$5,000 anuales; los fondos se invertirán en un índice bursátil amplio, seguirán siendo propiedad privada bajo el control de un tutor hasta los 18 años y, si se financian por completo y no se tocan, podrían alcanzar hasta 1,9 millones de dólares a los 28 años.

“Gracias a la donación sin precedentes de [Michael y Susan] Dell, los primeros 25 millones de niños estadounidenses menores de 10 años que vivan en códigos postales con ingresos medios inferiores a US$150,000 recibirán 250 dólares adicionales”, añade. Cabe precisar que los Dell realizaron una histórica donación de US$6,250 millones para el programa.

¿Qué es la contribución gubernamental de $1,000?

El padre, madre o tutor legal de un niño nacido entre 2025 y 2028, que sea ciudadano estadounidense con un número de Seguro Social válido, puede optar por que el Departamento del Tesoro realice una contribución única de US$1,000 a la Cuenta Trump del menor. Esta contribución no se descuenta del límite anual de US$5,000; y este beneficio estará disponible para estos menores siempre que la cuenta se abra antes de que cumplan 18 años.

¿Quiénes pueden contribuir a una Cuenta Trump?

Niños, padres o tutores, abuelos, familiares, amigos y empleadores (con la excepción de los primeros US$2,500 por empleado al año, que se descuentan de sus ingresos). Además, organizaciones benéficas y entidades gubernamentales que cumplan con los requisitos (por ejemplo, estados, tribus, localidades, etc.) pueden contribuir para todos los menores que pertenezcan a una categoría específica (por ejemplo, todos los niños nacidos en un año, todos los niños de un estado, todos los niños a nivel nacional, etc.).

¿Cuánto se puede aportar anualmente?

El límite de aportación anual es de US$5,000 por niño, con incrementos por costo de vida a partir de 2027.

Las organizaciones benéficas y entidades gubernamentales que cumplan los requisitos pueden realizar aportaciones adicionales que no se contabilizan dentro del límite de 5000 dólares.

¿Se puede retirar dinero antes de los 18 años?

No. Los fondos no se pueden retirar antes de que el menor cumpla 18 años, excepto para transferir la totalidad de la cuenta a una Cuenta Trump con otra firma de corretaje (transferencia entre fideicomisarios), ciertas transferencias a una cuenta ABLE el año en que el menor cumpla 17 años, o la distribución por fallecimiento. Después de los 18 años, se aplican las reglas estándar de las cuentas IRA para retiros.

Si se financian por completo y no se tocan, podrían alcanzar hasta 1,9 millones de dólares a los 28 años (Foto: Freepik)

¿CÓMO ABRO UN “TRUMP ACCOUNTS” PARA MI HIJO?

Utiliza el Formulario 4547 del IRS para solicitar la apertura de una Cuenta Trump inicial a beneficio exclusivo de un menor elegible.

Asimismo, usa el Formulario 4547 para pedir la contribución del programa piloto de US$1,000 del Tesoro de los Estados Unidos a la Cuenta Trump del menor, si este cumple con los requisitos.

Una vez realizada la solicitud, a partir de mayo de 2026, el Tesoro o su agente enviará información a la persona que realizó el pedido para activar la cuenta mediante un proceso de autenticación y completar la apertura de la cuenta inicial.

¿DESDE CUÁNDO PUEDO ABRIR UNA CUENTA TRUMP PARA MI HIJO?

El formulario 4547 del IRS se puede presentar en cualquier momento, incluso al mismo tiempo que se presenta la declaración de impuestos sobre la renta de 2025 de la persona que realiza la elección. Desde mediados de 2026, estas elecciones también se pueden realizar a través de una cuenta en línea en trumpaccounts.gov.

¿CÓMO DESCARGAR “TRUMP ACCOUNTS”?

Solamente debes ingresar a trumpaccounts.gov y en la página principal habrá dos opciones: la primera para descargar la aplicación por App Store o Google Play con el fin de acceder a tu cuenta.

También podrás completar el formulario 4547 iniciando sesión o creando tu cuenta.

Así puedes descargar "Trump Accounts" (Foto: trumpaccounts.gov)

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