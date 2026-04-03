Viajar por los Estados Unidos ahora resultará un mayor gasto para el bolsillo, pues distintas aerolíneas del país anunciaron que incrementarán las tarifas por maletas facturadas . Esta nueva medida impactará notoriamente a los pasajeros que planean realizar un vuelo en los próximos días por razones de vacaciones o negocios, ya que tratarán de llevar consigo distintos equipajes. Por esa razón, es necesario que comprendas estos cambios y así evites cualquier sorpresa en el mostrador del aeropuerto. Conoce todos los detalles en los siguientes párrafos.

Por el momento, son dos aerolíneas de Estados Unidos que anunciaron el incremento de los costos por equipaje: JetBlue Airways y United Airlines. Ambos indicaron que esta nueva disposición se relaciona al alza de los precios de combustible a causa de la guerra en Irán.

La aerolínea de bajo costo señaló en un comunicado que sus tarifas se incrementarán aproximadamente $4 por equipaje.

Es decir, para la primera maleta facturada en rutas nacionales, el Caribe y Latinoamérica, se fijó un costo de $39 para pasajeros de clase económica en temporada baja , mientras que en los periodos de alta demanda el incremento oscilará entre los $40 y $49 .

JetBlue AirWays es una de las aerolíneas estadounidenses que incrementó sus tarifas por maleta facturada. (Crédito: Daniel SLIM / AFP) / DANIEL SLIM

No sería lo único; también se incluirá un cargo adicional de $10 para los pasajeros que efectúen su pago con una antelación menor a las 24 horas previas a la salida programada . Eso sí, este cobro se excluirá a los clientes frecuentes con estatus élite o con tarjeta de crédito de marca compartida.

“Si bien reconocemos que los aumentos de tarifas nunca son lo ideal, los analizamos cuidadosamente para garantizar que estos cambios se implementen solo cuando sea necesario”, se lee en el comunicado emitido por JetBlue Airways.

Por su parte, United Airlines aumentó sus tarifas de equipaje facturado desde este viernes 3 de abril, sumando $10 al costo anterior para un total de $45 para la primera maleta ; sin embargo, esta aerolínea aplicará un cargo adicional para el cliente que realice el pago directamente en el aeropuerto, elevándose el costo a $50 .

United Airlines incrementó sus tarifas por maleta facturada en $10. (Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) / KAMIL KRZACZYNSKI

Si decides llevar una segunda maleta, deberás abonar un costo adicional que asciende a $55; no obstante, este monto puede incrementarse a $60 en caso realices el pago directamente en las ventanillas del terminal aéreo.

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