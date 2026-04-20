Mantener tus finanzas en orden es clave para que no existan inconvenientes con el fisco de Estados Unidos . En ocasiones, ciertos montos en tus cuentas bancarias ocasionarían que se activen las alertas, permitiendo que se inicien las investigaciones por parte de las autoridades competentes. Entonces, si estás interesando en proteger tu patrimonio y evitar cualquier complicación legal, esta nota es para ti. Aquí te detallaré cuáles son esos límites financieros y otros motivos de suma importancia.

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En tiempos recientes, las autoridades fiscales están siendo más rigurosas en los ingresos financieros de cada persona con la finalidad de contrarrestar en gran medida la evasión y garantizar totalmente una transparencia de fondos.

Eso sí, esta revisión recae en toda persona que está dentro del sistema bancario nacional ; es decir, ciudadanos estadounidenses, residentes o cualquier extranjero.

Con la implementación de esta nueva medida no significa que perderías tus ahorros; al contrario, los fiscalizadores quieren detectar si existen movimientos inusuales en tus cuentas bancarias que podrían estar vinculados con ingresos no declarados.

La medida forma parte del proceso de vigilancia implementada por las autoridades fiscales para combatir la evasión de impuestos. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuál es el monto que activará las investigaciones por parte de las entidades regulatorias

Las instituciones financieras tienen la obligación legal de reportar cualquier transacción o saldo que iguale o supere el límite de los $10,000. La medida responde a las normativas actuales que regulan la transparencia en el sistema bancario.

Si bien dicho monto ha sido el estándar referencial de transacciones en efectivo, las nuevas directrices pretenden aplicar una fiscalización más estricta sobre las transferencias electrónicas de montos elevados y los saldos acumulados en las cuentas de los usuarios.

Para evitar cualquier inconveniente, tendrás que declarar correctamente tus impuestos ante el IRS. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Por esa razón, es necesario que mantengas un registro detallado de dónde provienen tus fondos cuando declares ante una entidad reguladora , tal como el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Eso sí, en caso se detecte alguna irregularidad en tus fondos ocasionaría el inicio de auditorías o el bloqueo preventivo de tu dinero hasta que se justifique el origen de dichos fondos.

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