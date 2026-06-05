La FIFA confirmó nuevas medidas de seguridad para la Copa Mundial 2026 y una de las decisiones que más ha llamado la atención es la prohibición de las botellas de agua reutilizables dentro de los estadios. La norma formará parte del código oficial de conducta que se aplicará en todas las sedes del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El organismo explicó que la medida busca reforzar la seguridad y agilizar los controles de acceso, aunque también ha generado inquietud entre los aficionados debido a las altas temperaturas previstas en varias ciudades anfitrionas y a la necesidad de comprar bebidas dentro de los recintos.

Hasta hace pocas semanas, el reglamento permitía el ingreso de botellas plásticas transparentes reutilizables vacías de hasta un litro de capacidad. Sin embargo, la FIFA decidió modificar esa disposición y vetar completamente estos recipientes.

Según explicó un portavoz del organismo a ESPN, la decisión fue tomada para reducir riesgos y evitar posibles lesiones entre jugadores, árbitros, aficionados, voluntarios y personal de trabajo. Además, señaló que varias sedes ya mantenían restricciones similares y que ahora la norma será uniforme en todos los estadios del Mundial.

El Mundial 2026 tendrá nuevas restricciones de ingreso, según la FIFA. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Lista completa de artículos prohibidos en los estadios del Mundial 2026

La FIFA publicó una extensa lista de objetos que no podrán ingresar a los estadios durante el campeonato:

Armas de cualquier tipo. Explosivos y detonadores. Objetos que puedan utilizarse como armas o proyectiles, incluidos paraguas y cascos de obra. Herramientas de cualquier clase. Chalecos antibalas y equipos de protección corporal. Cascos, máscaras o artículos destinados a ocultar la identidad, salvo excepciones autorizadas. Fuegos artificiales, bengalas y bombas de humo. Materiales tóxicos, radiactivos o corrosivos. Aerosoles, pinturas y marcadores de gran tamaño. Termos, frascos y recipientes similares. Botellas, latas, vasos y cualquier otro contenedor de bebidas, incluidas las botellas reutilizables. Equipamiento deportivo como balones, dardos o frisbees. Globos e inflables. Bicicletas, scooters, patinetas y dispositivos similares. Bancos, taburetes y sillas plegables. Mochilas, bolsos grandes, fundas de cámaras y cualquier bolso no transparente. Grandes cantidades de papel. Harina o sustancias en polvo similares. Animales, excepto aquellos de servicio. Líquidos superiores a 100 mililitros, salvo excepciones limitadas. Alimentos externos. Drogas, narcóticos o estimulantes. Banderas, pancartas o materiales con contenido político, ofensivo o discriminatorio. Banderas y carteles de gran tamaño, superiores a 2 metros por 1,5 metros. Mástiles, palos y soportes similares. Material promocional o publicitario. Equipos de transmisión de radio o alta frecuencia. Instrumentos musicales que excedan las dimensiones permitidas. Dispositivos para generar ruido, como vuvuzelas, silbatos y bocinas. Punteros láser. Televisores, equipos profesionales de transmisión y cámaras de video profesionales. Baterías en cantidades superiores a las permitidas. Trípodes, monopiés y palos para selfies. Drones y aeronaves controladas a distancia. Binoculares de gran tamaño. Cualquier objeto que los organizadores consideren un riesgo para la seguridad o el desarrollo del evento.

También habrá restricciones para los bolsos

Otra de las medidas establece que la mayoría de los objetos personales deberán transportarse en bolsos pequeños y transparentes. El personal de seguridad tendrá la facultad de negar el acceso o confiscar artículos que considere incompatibles con las normas del torneo.

La FIFA aclaró que el ICE solo brindará apoyo en tareas de seguridad durante el Mundial 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El calor podría ser uno de los grandes desafíos del Mundial

Las nuevas reglas coinciden con estudios recientes que advierten sobre las condiciones climáticas que podrían enfrentar jugadores y aficionados durante la competencia.

Un informe de Climate Central concluyó que gran parte de los partidos del Mundial 2026 tiene mayores probabilidades de disputarse con temperaturas superiores a los 82 grados Fahrenheit (27,8 °C), un umbral asociado a una disminución del rendimiento físico y a un aumento del estrés térmico.

Ciudades como Miami, Houston y Ciudad de México figuran entre las sedes donde el calor extremo podría convertirse en un factor importante. Los investigadores señalan que el cambio climático está incrementando la frecuencia de estos episodios, lo que obliga a tomar mayores precauciones para proteger a espectadores y participantes.

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