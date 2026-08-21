Las familias que no fueron inscritas automáticamente aún pueden presentar la solicitud en la escuela del menor (Foto: Freepik / SUN Bucks)
Las familias que no fueron inscritas automáticamente aún pueden presentar la solicitud en la escuela del menor (Foto: Freepik / SUN Bucks)
Judith Vicente
Judith Vicente

Aunque las vacaciones de verano ya terminaron o están por terminar en , las familias todavía pueden tener tiempo para solicitar una ayuda federal de US$120 por cada hijo elegible destinada a la compra de . El beneficio forma parte de SUN Bucks, programa también conocido como Summer EBT o S-EBT. En esta nota te explicamos quiénes pueden recibirlo y hasta cuándo se puede presentar la solicitud.

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El apoyo equivale a US$40 por cada mes de verano —junio, julio y agosto—, para un total de US$120 por menor. El dinero se deposita una sola vez en una tarjeta electrónica de beneficios (EBT), similar a una tarjeta de débito, que puede utilizarse en supermercados y otros comercios autorizados, como ocurre con CalFresh o SNAP. El programa busca ayudar a las familias durante el cierre de las escuelas, cuando los estudiantes dejan de acceder a comidas gratuitas o a precio reducido.

Los 120 dólares de SUN Bucks se acreditan de una sola vez en la tarjeta EBT y están pensados para tres meses (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los 120 dólares de SUN Bucks se acreditan de una sola vez en la tarjeta EBT y están pensados para tres meses (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUIÉNES SON ELEGIBLES PARA SOLICITAR SUN BUCKS EN CALIFORNIA?

Un niño puede calificar a de forma automática si cumple alguna de estas condiciones:

  • Tiene entre 6 y 18 años y recibe CalFresh, CalWORKs o Medi-Cal, siempre que el hogar cumple la regla de ingresos de Medi-Cal —hasta 185% del nivel federal de pobreza—.
  • Fue aprobado para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido durante el año escolar 2025-2026.
  • Está identificado por la escuela como menor en cuidado de crianza, sin vivienda estable, migrante o joven que huyó de casa.

También pueden ser elegibles menores de 0 a 22 años que asisten a una escuela participante en los programas federales de desayuno o almuerzo escolar y cumplen con los requisitos de ingresos para comidas gratuitas o a precio reducido.

¿QUIÉNES DEBEN SOLICITARLO Y HASTA CUÁNDO?

Las familias cuyos hijos no reciben CalFresh, CalWORKs ni Medi-Cal elegibles, y que no fueron aprobados previamente para comidas escolares gratuitas o reducidas, pueden pedir que se evalúe su elegibilidad según el tamaño e ingreso del hogar.

2 personasUS$40,034
3 personasUS$50,542
4 personasUS$61,050
5 personasUS$71,.558

El plazo para las familias que no fueron inscritas automáticamente vence el 31 de agosto de 2026. Hasta esa fecha, podrán presentar su Solicitud de Alimentación Escolar o una Solicitud de Beneficios Universales (UBA). Este documento debe entregarse directamente en la escuela del menor.

  • Puedes contactar con tu centro educativo para obtener la solicitud. Pregunta en la escuela de tu hijo dónde conseguir el formulario y cómo presentarlo.

RECUERDA:

  • Si tu hijo ya tiene inscripción automática, no tiene que presentar una solicitud, precisa el .
  • Las tarjetas se envían por correo a los menores elegibles.
  • El beneficio es de US$120 por niño elegible y se puede utilizar para comprar alimentos.
  • Para ayuda con la tarjeta, California dispone de la línea SUN Bucks: (877) 328-9677.
Los niños en cuidado de crianza, sin vivienda estable, migrantes o que huyen de casa pueden recibir SUN Bucks si están identificados por su escuela (Foto: Freepik)
Los niños en cuidado de crianza, sin vivienda estable, migrantes o que huyen de casa pueden recibir SUN Bucks si están identificados por su escuela (Foto: Freepik)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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