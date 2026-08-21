Aunque las vacaciones de verano ya terminaron o están por terminar en algunas zonas de California, las familias todavía pueden tener tiempo para solicitar una ayuda federal de US$120 por cada hijo elegible destinada a la compra de alimentos durante el receso escolar. El beneficio forma parte de SUN Bucks, programa también conocido como Summer EBT o S-EBT. En esta nota te explicamos quiénes pueden recibirlo y hasta cuándo se puede presentar la solicitud.

El apoyo equivale a US$40 por cada mes de verano —junio, julio y agosto—, para un total de US$120 por menor. El dinero se deposita una sola vez en una tarjeta electrónica de beneficios (EBT), similar a una tarjeta de débito, que puede utilizarse en supermercados y otros comercios autorizados, como ocurre con CalFresh o SNAP. El programa busca ayudar a las familias durante el cierre de las escuelas, cuando los estudiantes dejan de acceder a comidas gratuitas o a precio reducido.

Los 120 dólares de SUN Bucks se acreditan de una sola vez en la tarjeta EBT y están pensados para tres meses (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUIÉNES SON ELEGIBLES PARA SOLICITAR SUN BUCKS EN CALIFORNIA?

Un niño puede calificar a SUN Bucks en California de forma automática si cumple alguna de estas condiciones:

Tiene entre 6 y 18 años y recibe CalFresh, CalWORKs o Medi-Cal, siempre que el hogar cumple la regla de ingresos de Medi-Cal —hasta 185% del nivel federal de pobreza—.

Fue aprobado para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido durante el año escolar 2025-2026.

Está identificado por la escuela como menor en cuidado de crianza, sin vivienda estable, migrante o joven que huyó de casa.

También pueden ser elegibles menores de 0 a 22 años que asisten a una escuela participante en los programas federales de desayuno o almuerzo escolar y cumplen con los requisitos de ingresos para comidas gratuitas o a precio reducido.

¿QUIÉNES DEBEN SOLICITARLO Y HASTA CUÁNDO?

Las familias cuyos hijos no reciben CalFresh, CalWORKs ni Medi-Cal elegibles, y que no fueron aprobados previamente para comidas escolares gratuitas o reducidas, pueden pedir que se evalúe su elegibilidad según el tamaño e ingreso del hogar.

2 personas US$40,034 3 personas US$50,542 4 personas US$61,050 5 personas US$71,.558

El plazo para las familias que no fueron inscritas automáticamente vence el 31 de agosto de 2026. Hasta esa fecha, podrán presentar su Solicitud de Alimentación Escolar o una Solicitud de Beneficios Universales (UBA). Este documento debe entregarse directamente en la escuela del menor.

Puedes contactar con tu centro educativo para obtener la solicitud. Pregunta en la escuela de tu hijo dónde conseguir el formulario y cómo presentarlo.

RECUERDA:

Si tu hijo ya tiene inscripción automática, no tiene que presentar una solicitud, precisa el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS).

Las tarjetas se envían por correo a los menores elegibles.

El beneficio es de US$120 por niño elegible y se puede utilizar para comprar alimentos.

Para ayuda con la tarjeta, California dispone de la línea SUN Bucks: (877) 328-9677.

Los niños en cuidado de crianza, sin vivienda estable, migrantes o que huyen de casa pueden recibir SUN Bucks si están identificados por su escuela (Foto: Freepik)

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