Si vives en Florida o piensas mudarte allí, es importante que sepas que el estado se prepara para cambiar sus licencias de conducir e identificaciones estatales a partir de julio. Una nueva ley, conocida como HB 991, obligará a que estos documentos muestren de forma más evidente si la persona es ciudadana estadounidense o no, algo que hasta ahora no aparece tan marcado. Esto significa que, poco a poco, cada vez que alguien renueve o solicita una licencia nueva, su estatus de ciudadanía quedará más expuesto. En esta nota te explicamos, qué señala exactamente la norma y cómo afectará a muchos inmigrantes que dependen de estas licencias para manejar, identificarse y hacer trámites en su vida diaria.

La norma obliga al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados a adaptar sus sistemas para incorporar los cambios (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ DICE LA LEY HB 991 DE FLORIDA?

La ley HB 991 de Florida ordena que, a partir de julio (con plena aplicación en 2027), las licencias de conducir y tarjetas de identificación del estado incluyan de forma visible si el titular es o no ciudadano estadounidense, exponiendo de forma evidente el estatus migratorio de muchas personas inmigrantes. A continuación, los cambios que introduce:

La norma autoriza al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV) a emitir nuevas licencias e identificaciones con un formato que incluye un indicador explícito de ciudadanía, dato que antes no aparece de forma tan visible.

La implementación arranca el 1 de julio (la ley entra en vigor) y el nuevo diseño será obligatorio para todas las licencias e identificaciones emitidas, renovadas o reemplazadas a partir del 1 de enero de 2027.

Las licencias vigentes seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento; no se obliga a reemplazarlo de inmediato, pero cualquier trámite futuro ya llevará el indicador de ciudadanía o de “no ciudadano”. En otras palabras, significa que conforme se vayan renovando o sacando nuevas licencias, el documento mostrará de forma clara si el titular es ciudadano estadounidense o no.

¿Cómo se verá en el documento y a quién alcanza?

La legislación prevé que las personas que no son ciudadanas lleven una marca específica como “NC” o similares (por “Not a Citizen”), visible en la licencia o identificación.

Por lo tanto, el cambio alcanza a quienes tramiten licencias nuevas, renovaciones o duplicados: ciudadanos, residentes permanentes, personas con permisos de trabajo y otros estatus migratorios válidos que hoy pueden obtener licencia en Florida.

La medida forma parte de un paquete más amplio vinculado a verificación de ciudadanía y administración electoral, lo que facilita que autoridades, oficinas y terceros identifiquen rápidamente si alguien es ciudadano o no al presentar su identificación.

Este es un documento que usan millones de personas para identificarse, conducir y realizar trámites cotidianos en Florida. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿CUÁL ES EL IMPACTO ESPECÍFICO EN PERSONAS INMIGRANTES?

Si bien no crea un requisito nuevo para obtener licencia, quienes ya eran elegibles seguirían pudiendo tramitarla, pero su condición de “no ciudadano” quedará marcada en el documento, algo que aumentaría la estigmatización sobre inmigrantes, en especial en controles policiales, trámites administrativos y contextos donde se revisa la identificación (bancos, obstáculos, etc.).

Pero ellos no serían los únicos, ya que también habría un gran impacto para naturalizados recientes, personas de bajos ingresos, adultos mayores y mujeres que cambiaron de nombre, por posibles errores de registro o dificultades para actualizar a tiempo la información de ciudadanía.

En resumen, la HB 991 no elimina de inmediato las licencias de inmigrantes elegibles, pero obliga a que, con el tiempo, sus documentos de Florida exhiban claramente que no son ciudadanos, lo que aumenta la visibilidad del estatus migratorio y abre la puerta a más controles y riesgos de discriminación en la vida diaria.

El gobernador Ron DeSantis promulgó la ley HB 991 que exigirá detallar si el titular es ciudadano estadounidense en las identificaciones estatales. (Foto: @GovRonDeSantis / X)

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