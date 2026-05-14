Cuidado si maltratas a un animal en Florida: a partir del 1 de julio las consecuencias serán mucho más graves. En un contexto de creciente preocupación por los casos de crueldad contra mascotas y otros animales, el estado ha decidido enviar un mensaje claro de tolerancia cero frente a este tipo de conductas. Con la ley HB 559, firmada por el gobernador Ron DeSantis, se refuerza el marco legal para castigar a los agresores y dar más herramientas a las autoridades y a los animalistas. En esta nota te explicamos qué busca frenar y cómo cambia el panorama para quienes dañen o exploten a los animales en el Estado del Sol.

DeSantis firmó las medidas durante un evento en el condado de Palm Beach: “Hemos consolidado el liderazgo en la protección de animales con una nueva legislación para reforzar las penas por maltrato animal y mejorar la protección al consumidor para los dueños de mascotas”.

Cuidado si maltratas a un animal en Florida: qué cambia con la ley HB 559 desde el 1 de julio (Foto: Freepik)

¿CÓMO LA LEY HB 559 ENDURECE LAS PENAS POR MALTRATO ANIMAL EN FLORIDA?

La HB 559 es una ley de Florida que endurece el castigo por crueldad y maltrato animal, con un foco especial en casos donde hay menores involucrados. Los puntos centrales de ella son:

Crea nuevos delitos graves de tercer grado cuando un adulto involucra a menores en peleas de animales, actos de crueldad agravada o delitos sexuales contra animales. Con penas de hasta cinco años de prisión.

Obliga a que los menores implicados en estos hechos sean sometidos a evaluaciones psicológicas y, cuando corresponda, reciban tratamiento especializado. Los costos recaerán en los padres o tutores, a menos que se demuestre indigencia.

recaerán en los padres o tutores, a menos que se demuestre indigencia. Aumenta las penas por peleas de animales y por el uso de “cebos” (animales pequeños o indefensos usados para entrenar a otros), y fortalece las herramientas para perseguir a reincidentes.

Refuerza y amplía una base de datos pública de personas condenadas por crueldad animal, que debe estar completamente operativa a más tardar el 1 de enero de 2027 para facilitar la identificación y seguimiento de agresores.

Incrementa significativamente las multas administrativas por violar ordenanzas locales de control animal, que pueden llegar hasta alrededor de US$7,500 en casos de reincidencia o infracciones graves.

En conclusión, la HB 559 busca cerrar vacíos legales, castigar con más severidad las formas más graves de maltrato animal y evitar que se normalicen estas conductas frente a menores, integrando también un componente de tratamiento psicológico y de registro público de ofensores.

Florida declara tolerancia cero al maltrato animal (Foto: Freepik)

FLORIDA TAMBIÉN FIRMÓ OTRA LEY

El gobernador de Florida también firmó otra ley: SB 1004, enfocada en los animales domésticos que regula con más detalle la actividad de los “pet dealers” (vendedores de mascotas) y refuerza la protección al consumidor en la compra de perros y gatos. En términos generales, la norma:

Amplía el plazo de la garantía de salud: el tiempo para que un veterinario certifique que el animal es “no apto para la compra” por enfermedad o parásitos pasa de 14 a 30 días desde la venta, y para trastornos congénitos o hereditarios se extiende a un año.

Exige que los vendedores de mascotas entreguen al comprador copias de los registros veterinarios del animal, incluyendo exámenes, vacunas, medicaciones y tratamientos previos, para que el consumidor sepa exactamente qué está comprando.

Requiere que se informen de forma clara todos los términos de financiamiento cuando la mascota se vende a crédito, para evitar sorpresas en intereses, cargos o condiciones.

Establece que las violaciones a estas obligaciones se consideren prácticas comerciales engañosas o desleales bajo la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida, lo que permite sanciones más severas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!