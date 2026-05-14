Cuidado si maltratas a un animal en Florida: a partir del 1 de julio las consecuencias serán mucho más graves. En un contexto de creciente preocupación por los casos de crueldad contra mascotas y otros animales, el estado ha decidido enviar un mensaje claro de tolerancia cero frente a este tipo de conductas. Con la ley HB 559, firmada por el gobernador Ron DeSantis, se refuerza el marco legal para castigar a los agresores y dar más herramientas a las autoridades y a los animalistas. En esta nota te explicamos qué busca frenar y cómo cambia el panorama para quienes dañen o exploten a los animales en el Estado del Sol.
DeSantis firmó las medidas durante un evento en el condado de Palm Beach: “Hemos consolidado el liderazgo en la protección de animales con una nueva legislación para reforzar las penas por maltrato animal y mejorar la protección al consumidor para los dueños de mascotas”.
¿CÓMO LA LEY HB 559 ENDURECE LAS PENAS POR MALTRATO ANIMAL EN FLORIDA?
La HB 559 es una ley de Florida que endurece el castigo por crueldad y maltrato animal, con un foco especial en casos donde hay menores involucrados. Los puntos centrales de ella son:
- Crea nuevos delitos graves de tercer grado cuando un adulto involucra a menores en peleas de animales, actos de crueldad agravada o delitos sexuales contra animales. Con penas de hasta cinco años de prisión.
- Obliga a que los menores implicados en estos hechos sean sometidos a evaluaciones psicológicas y, cuando corresponda, reciban tratamiento especializado. Los costos recaerán en los padres o tutores, a menos que se demuestre indigencia.
- Aumenta las penas por peleas de animales y por el uso de “cebos” (animales pequeños o indefensos usados para entrenar a otros), y fortalece las herramientas para perseguir a reincidentes.
- Refuerza y amplía una base de datos pública de personas condenadas por crueldad animal, que debe estar completamente operativa a más tardar el 1 de enero de 2027 para facilitar la identificación y seguimiento de agresores.
- Incrementa significativamente las multas administrativas por violar ordenanzas locales de control animal, que pueden llegar hasta alrededor de US$7,500 en casos de reincidencia o infracciones graves.
En conclusión, la HB 559 busca cerrar vacíos legales, castigar con más severidad las formas más graves de maltrato animal y evitar que se normalicen estas conductas frente a menores, integrando también un componente de tratamiento psicológico y de registro público de ofensores.
FLORIDA TAMBIÉN FIRMÓ OTRA LEY
El gobernador de Florida también firmó otra ley: SB 1004, enfocada en los animales domésticos que regula con más detalle la actividad de los “pet dealers” (vendedores de mascotas) y refuerza la protección al consumidor en la compra de perros y gatos. En términos generales, la norma:
- Amplía el plazo de la garantía de salud: el tiempo para que un veterinario certifique que el animal es “no apto para la compra” por enfermedad o parásitos pasa de 14 a 30 días desde la venta, y para trastornos congénitos o hereditarios se extiende a un año.
- Exige que los vendedores de mascotas entreguen al comprador copias de los registros veterinarios del animal, incluyendo exámenes, vacunas, medicaciones y tratamientos previos, para que el consumidor sepa exactamente qué está comprando.
- Requiere que se informen de forma clara todos los términos de financiamiento cuando la mascota se vende a crédito, para evitar sorpresas en intereses, cargos o condiciones.
- Establece que las violaciones a estas obligaciones se consideren prácticas comerciales engañosas o desleales bajo la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida, lo que permite sanciones más severas.
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