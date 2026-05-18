Nuevos cambios se avecinan para los habitantes de Florida . El gobernador Ron DeSantis ha estampado su firma en un paquete de seis nuevas leyes que entrarán en vigor oficialmente desde el 1 de julio de 2026, marcando el inicio de una serie de transformaciones. ¿En qué consiste cada normativa? Te invito a leer la nota completa con la finalidad de que descubras cuáles son las modificaciones y de qué manera impactarán a sus ciudadanos.

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Es importante resaltar que este conjunto de leyes abarca aspectos de infraestructura, servicios urbanos, planeación y normativas administrativas, destacando que cinco de estas disposiciones legales operarán desde la fecha anteriormente señalada y una más que ya está activa.

Esta sección de las recientes leyes ya se encuentra disponible en el portal oficial del Senado de Florida para que cualquier habitante del estado tenga acceso.

Cuáles son las seis leyes firmadas por el gobernador Ron DeSantis

CS/CS/SB 484

Esta nueva normativa sobre centros de datos busca que los gobiernos locales conserven el control y la facultad regulatoria sobre el desarrollo territorial y la planificación integral frente a los clientes de gran consumo .

También se obligará a las empresas de servicios públicos a fijar tarifas mínimas y condiciones de servicio para estos usuarios ; además, prohibirá al Departamento de Protección Ambiental y a las juntas de distritos hídricos otorgar permisos de uso de agua a macrocentros de datos bajo escenarios específicos.

CS/CS/HB 803

Entre lo más importante, la normativa se señala el vencimiento de los permisos de construcción emitidos por un condado, obliga al Departamento de Servicios de Administración la contratación estatal de inspectores de obra y no se sancionará penal o administrativamente a personas por trabajar sin licencias o revisiones, siempre que la ley lo avale .

También se impide que el Departamento de Regulación Comercial y Profesional rechace permisos de construcción para determinados inmuebles residenciales prefabricados , a la vez que prohíbe a los gobiernos locales aplicar regulaciones de zonificación o uso de suelo que restrinjan estas viviendas construidas fuera del sitio frente a las edificadas .

Entre otros puntos, obliga a los gobiernos locales eliminar el requisito de permisos de construcción para la instalación de barreras contra huracanes e inundaciones , siempre que se cumplan pautas específicas; asimismo, se exige resolver y emitir decisiones sobre otras licencias de obra dentro de un periodo determinado de tiempo .

Entre sus puntos, la normativa HB 803 prohibirá que un gobierno local adopte o aplique una determinada regulación de zonificación. (Crédito:Magnific / Imagen referencial)

CS/CS/CS/HB 589

Esta legislación consiste en permisos para sistemas de tratamiento y eliminación de aguas residuales in situ. Entre lo más importante, se prohíbe a los municipios y subdivisiones políticas estatales exigir permisos de construcción de DEP a los dueños y constructores de viviendas específicas como requisito para otorgarles autorizaciones de edificación o plomería ; en su lugar, los propietarios y constructores deben presentar pruebas ante la autoridad local.

CS/CS/SB 848

Esta nueva normativa destaca por la restricción de determinas actividades de tratamiento de estas aguas pluviales con el propósito de garantizar una mejora en su calidad ; además, se autorizará el uso de créditos de mejora ambiental para que los organismo públicos puedan cumplir con las disposiciones de rendimiento exigidas por los permisos , según lo que indican las legislaciones correspondientes.

La normativa HB 848 prohíbe ciertas actividades de tratamiento y mejora de aguas pluviales. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

CS/CS/CS/HB 927

La ley en mención exigirá a cada condado y municipio en implementar registros de contratistas autorizados para evaluar proyectos de forma previa a la entrega de planos y permisos ; la medida pretende identificar fallas técnicas con anticipación, agilizar los procesos administrativos en obras comerciales e inmobiliarias y fijar tiempos límites.

CS/CS/HB 271 (2026)

No debes confundirlo con la normativa House Bill 271, que consiste en el estacionamiento de vehículos motorizados en propiedad privada.

Esta nueva ley enfocada en las firmas extranjeras de fianzas y servicios para extranjeros impone la obligación de documentar las transacciones de la pólizas expedidas y notificar a la OIR sobre sus primas . Además, se exigirá a la empresas que incluyan revelaciones obligatorias en los estados financieros que entregados a la entidad .

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