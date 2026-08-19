Los conductores de aplicaciones como Uber y Lyft en California cuentan con una nueva herramienta para defender sus intereses laborales. La ley AB 1340, firmada por el gobernador Gavin Newsom, les permite organizarse y negociar en conjunto con las empresas sobre temas como pagos, beneficios, condiciones de trabajo y la desactivación de sus cuentas, sin que pierdan su condición de contratistas independientes. A continuación, te explicamos qué establece esta norma y cómo cambiará la relación entre las plataformas y quienes trabajan a través de ellas.

California aprueba ley para conductores de Uber y Lyft. Conoce cómo cambia la negociación con las plataformas (Foto: Magnific / macrovector)

AB 1340: LA LEY QUE CAMBIA LAS REGLAS DE NEGOCIACIÓN PARA CONDUCTORES DE APLICACIONES

La AB 1340, conocida como Transportation Network Company Drivers Labor Relations Act, permite que los conductores de aplicaciones de transporte —principalmente Uber y Lyft— se organicen y negocien colectivamente, sin perder su estatus de contratistas independientes bajo la Proposición 22.

Entre los derechos que reconoce de los conductores están:

Formar, integrarse o participar en organizaciones de conductores.

Elegir una organización que los represente ante las compañías.

Participar en acciones colectivas vinculadas a la negociación o la ayuda mutua.

Decidir no integrarse ni participar en una organización.

El marco aplica a conductores de empresas de redes de transporte, como Uber y Lyft; no convierte automáticamente a los repartidores de comida u otras plataformas en empleados cubiertos por esta misma norma.

¿Qué se podrá negociar?

Una organización certificada puede representar a los conductores y negociar con las plataformas sobre:

Pagos, tarifas e ingresos de los conductores.

Beneficios.

Otros términos y condiciones de trabajo.

Reglas de desactivación o suspensión de cuentas, que la ley considera un tema obligatorio de negociación.

La ley obliga a las empresas y a la organización certificada a negociar de buena fe. Sin embargo, no garantiza que Uber o Lyft acepten una propuesta concreta ni que las partes lleguen necesariamente a un contrato: una negativa o conducta indebida puede dar lugar a una denuncia por práctica laboral injusta ante la autoridad estatal.

¿Cómo cambia las reglas de negociación?

Antes, los conductores podían organizarse, pero no tenían un mecanismo estatal específico para obtener representación colectiva y negociar un acuerdo sectorial mientras conservaban su condición de independientes. La AB 1340 creó ese procedimiento, supervisado por la Public Employment Relations Board (PERB) de California.

Para obtener certificación, una organización debe demostrar apoyo de al menos 30% de los conductores activos. No requiere necesariamente una elección sindical tradicional. Una vez que se supera el umbral, hay un período de espera de 30 días antes de la certificación; después, la entidad certificada puede actuar como representante de negociación de los conductores de Uber y Lyft en el estado.

Situación actual

“Recientemente, la Junta de Relaciones Laborales del Sector Público de California (PERB), la agencia estatal que supervisa a los conductores de plataformas digitales, verificó que el Sindicato de Trabajadores de Plataformas Digitales de California (California Gig Workers Union) ha alcanzado el umbral de apoyo necesario para representar a estos conductores en todo el estado. Tras un período de espera de 30 días, el sindicato podrá ser certificado como representante de negociación colectiva para los conductores de Lyft y Uber”, publica el sitio web del Gobernador Gavin Newsom.

En resumen, AB 1340 no cambia automáticamente los salarios ni obliga a las plataformas a firmar un contrato, pero abre una vía legal para que los conductores negocien en bloque asuntos como ingresos, beneficios, condiciones de trabajo y desactivaciones de cuenta.

La California Gig Workers Union ya alcanzó el apoyo mínimo requerido y avanza hacia su certificación como representante de conductores de Uber y Lyft en el estado (Foto: EFE)

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