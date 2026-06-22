El gobernador de California, Gavin Newsom , realizó un importante anuncio para aquellas personas que intentan conseguir un trabajo profesional, pero no cuentan con un título universitario: confirmó la fase de prueba del “pasaporte laboral”. ¿En qué consiste esta novedosa iniciativa y quiénes podrán calificar? Todos los detalles completos podrás conocerlos en los siguientes párrafos.

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Mediante un comunicado publicado , la autoridad competente reveló que se trata de “California Career Passport”, una plataforma digital que está diseñada para optimizar la relación entre buscadores de empleo y empresas, priorizando las competencias prácticas de los candidatos.

“Esta herramienta ayudará a más californianos a acceder a empleos con alta demanda y fortalecerá una fuerza laboral que refleje la diversidad de talento en todo el estado”, se lee.

Esta iniciativa del gobernador Newsom se trata de "California Career Passport". (Crédito: Nathan Posner / Anadolu via AFP) / NATHAN POSNER

Cómo está funcionando el “California Career Passport”

Esta nueva herramienta funcionará como un perfil digital, permitiendo que los interesados se registren e inserten información relevante para tener mejores oportunidades laborales. El usuario puede acreditar las competencias que adquirió en ámbitos educativos formales y puestos de trabajo.

Es importante resaltar que el “California Career Passport” opera bajo el modelo de Registro de Aprendizaje y Empleo (LER, por sus siglas en inglés); se trata de un esquema diseñado para que los trabajadores y contratistas de California intercambien datos verificados sobre sus estudios, certificaciones y experiencia laboral.

La credencial ayudará a miles de profesionales sin título profesional a obtener un puesto laboral de buen ingreso. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Por ahora, el programa está en fase piloto que culminará el 24 de agosto del 2026. En este periodo, se contará con la participación de usuarios reales dentro de una evaluación estructurada: cuatro proveedores seleccionados implementarán soluciones y participarán en pruebas planificadas para recoger comentarios directos y datos técnicos de rendimiento.

Es así que estos proveedores recabarán información para comparar opciones y tomar una decisión final sobre la ejecución de este programa.

Quiénes pueden acceder al “California Career Passport”

La iniciativa busca abrir oportunidades de puestos de trabajo con mejores salarios para aquellos trabajadores que cuenten con una amplia experiencia, pero carecen de una licenciatura de cuatro años.

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