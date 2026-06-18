California cuenta con un sistema de parques estatales históricos que preservan sitios clave de su pasado, desde misiones y fuertes hasta antiguos pueblos, museos a cielo abierto y escenarios de momentos decisivos para el estado. Son más de 30 en total, distribuidos a lo largo de distintas regiones, por lo que recorrerlos implica organizar bien el tiempo y también considerar el costo de las entradas para cada visita. Si te encanta este tipo de experiencias, hay una buena noticia: el gobernador Gavin Newsom anunció una edición especial y gratuita del Pasaporte del Historiador, que te permitirá conocerlos sin gastar un dólar. ¿Cómo conseguirlo antes del 6 de julio, fecha límite para obtenerlo? Te lo explicamos en esta nota.

Cabe precisar que normalmente el costo del Pasaporte Historiador es 50 dólares al año para la entrada de hasta cuatro personas por pase en todo el estado.

el gobernador Gavin Newsom anunció que los Parques Estatales de California ofrecen una versión especial gratuita de su Pasaporte de Historiador (Foto: Justin Sullivan / Getty Images / AFP)

PASE GRATIS A LOS PARQUES HISTÓRICOS ESTATALES DE CALIFORNIA: ¿CÓMO OBTENERLO ANTES DEL 6 DE JULIO?

Desde ahora y hasta el lunes 6 de julio, los californianos pueden descargar el pase gratuito y usarlo para visitas ilimitadas a los parques históricos participantes, con validez hasta fin de año. Esta medida forma parte de las celebraciones por el Juneteenth y el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

“California no rehúye las verdades incómodas ni la historia desagradable; al contrario, la acepta y aprende de ella. Mientras Trump ignora el pasado e intenta reescribirlo, California celebra estas fiestas de la libertad invitando a todos a conocer la historia de nuestro país —nuestra verdadera historia— de forma gratuita en nuestros parques estatales”, señaló Newsom.

Para conseguir un pase gratis antes del 6 de julio tienes que descargar la edición especial gratuita del “Historian Passport” (Pasaporte del Historiador) a través de la plataforma oficial de parques de California, ReserveCalifornia.com.

Paso a paso para obtener el pase

Crea una cuenta gratuita en el sitio oficial de reservas de parques de California, ReserveCalifornia.com (o inicia sesión si ya tienes una).

En el menú de “passes” o “advance passes”, busca la opción del “Historian Passport” o “Pasaporte del Historiador” y selecciona la edición especial gratuita.

Completa los datos solicitados y descarga el pase digital antes del 6 de julio; el documento quedará asociado a tu cuenta y podrás mostrarlo en tu teléfono o impreso al ingresar a los parques.

¿Qué incluye este pase gratuito?

Entrada ilimitada durante el resto de 2026 a más de 30 parques históricos estatales de California, para grupos de hasta cuatro personas por pase.

Acceso a sitios históricos donde se conmemoran eventos clave de la historia de California.

Gracias a las donaciones de la Fundación de Parques Estatales de California y la Fundación del Museo Estatal del Ferrocarril de California, la edición especial del Pasaporte del Historiador destaca la rica y compleja historia de California a través de lugares que preservan relatos de libertad, resiliencia, innovación y comunidad, incluido el Parque Histórico Estatal Coronel Allensworth, el parque estatal más importante que representa la historia afroamericana en California.

Los parques participantes abarcan todo el estado y muestran la diversa historia cultural, política y social de California, desde comunidades de la época de la Fiebre del Oro y monumentos militares hasta casas históricas, misiones y museos, publica el sitio web del Gobernador Gavin Newsom.

Parque Histórico Estatal Coronel Allensworth en Earlimart, California (Foto: Gobierno de California)

ALGUNOS DE LOS PARQUES QUE PUEDES VISITAR CON EL PASE

A continuación, algunos de los parques a los que pueden acceder los titulares de los pases:

Parque Histórico Estatal Colonel Allensworth. Los visitantes pueden explorar un pueblo californiano fundado, financiado y gobernado por afroamericanos. Establecido en 1908 por el coronel Allen Allensworth y un grupo de pioneros negros, el parque histórico estatal se erige como un poderoso símbolo de autodeterminación, oportunidad y libertad, lo que lo hace especialmente significativo durante las conmemoraciones del Juneteenth.

Los visitantes pueden explorar un pueblo californiano fundado, financiado y gobernado por afroamericanos. Establecido en 1908 por el coronel Allen Allensworth y un grupo de pioneros negros, el parque histórico estatal se erige como un poderoso símbolo de autodeterminación, oportunidad y libertad, lo que lo hace especialmente significativo durante las conmemoraciones del Juneteenth. Parque Histórico Estatal Indian Grinding Rock. Se podrá contemplar la que se considera la mayor colección de morteros de piedra de Norteamérica y una de las mayores casas circulares ceremoniales que aún utilizan los nativos americanos en California. Dentro del parque, el Museo Regional Indígena Chaw’se presenta diversas exposiciones y una destacada colección de artefactos de tribus de toda la región.

Se podrá contemplar la que se considera la mayor colección de morteros de piedra de Norteamérica y una de las mayores casas circulares ceremoniales que aún utilizan los nativos americanos en California. Dentro del parque, el Museo Regional Indígena Chaw’se presenta diversas exposiciones y una destacada colección de artefactos de tribus de toda la región. Parque Histórico Estatal Marshall Gold Discovery. Aquí se descubrió oro en 1848, lo que desencadenó la Fiebre del Oro de California que transformó radicalmente el estado y la nación. Los visitantes conocerán la dura historia de violencia contra los nativos americanos de California y su resiliencia.

Aquí se descubrió oro en 1848, lo que desencadenó la Fiebre del Oro de California que transformó radicalmente el estado y la nación. Los visitantes conocerán la dura historia de violencia contra los nativos americanos de California y su resiliencia. Parque Histórico Estatal Weaverville Joss House. Los visitantes pueden conocer el templo chino en uso continuo más antiguo de California. Construido en el corazón de una comunidad chino-americana de la época de la Fiebre del Oro, el sitio refleja las contribuciones, tradiciones y resiliencia perdurables de los inmigrantes chinos que ayudaron a construir el estado a pesar de la discriminación y exclusión generalizadas.

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